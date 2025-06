Giro d'Italia a Roma: l'ultima tappa LIVE

Passerella finale nella Capitale per il vincitore Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l'impresa di sabato sul Colle delle Finestre. Il gruppo passerà anche dal Vaticano, dove i corridori riceveranno il saluto di Papa Leone XIV nella tappa dedicata a Papa Francesco. Frazione di 143 km, con probabile arrivo in volata al Circo Massimo. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW. Su skysport.it liveblog in tempo reale

CLASSIFICHE