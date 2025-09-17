Il Lombardia 2025, percorso e altimetria: partenza da Como, arrivo a BergamoCiclismo
Introduzione
Presentato ufficialmente il percorso dell'edizione 2025 del Lombardia, la "classica delle foglie morte". Partenza da Como e arrivo nella Città Alta di Bergamo, per un totale di 238 Km per 4.400 metri di dislivello. 25 le squadre ammesse, con ciascuna che schiererà 7 corridori. Nel 2024 a vincere fu Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel e Giulio Ciccone. Qui tutti i dettagli e i nomi delle squadre che prenderanno parte alla Classica Monumento
Quello che devi sapere
Il percorso ufficiale del Giro di Lombardia 2025
E' stato presentato il percorso del Giro di Lombardia 2025, ultima Classica Monumento della stagione che si terrà il prossimo 11 ottobre. Partenza da Como, passando per il Ghisallo del versante di Asso, scendendo su Bellagio e costeggiando il Lago di Como fino alla città di Lecco. Da lì, poi, una serie di rinomate salite: Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta e il Passo di Ganda, per un dislivello totale di oltre 4400 metri. Poi la discesa verso il Selvino caratterizzata da 19 tornanti e seguita da un breve tratto pianeggiante fino al traguardo, nella Città Alta di Bergamo, per un totale di 238 Km.
Gli ultimi chilometri
Gli ultimi chilometri del percorso toccheranno Bergamo Alta, salendo alla Porta Garibaldi e poi -con 200 m in acciottolato - Largo Colle Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10%, con picchi massimi del 12%. In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1800 m dall'arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant'Agostino. Dopo l'ultimo chilometro un'ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all'arrivo. Retta finale di 800 m, larghezza 7.5 m su fondo asfaltato in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.
Nel 2024 la vittoria di Pogacar
A vincere Il Lombardia nel 2024, centodiciottesima edizione della "classica delle foglie morte", fu lo sloveno Tadej Pogacar, il quale completò il percorso in 6h04'58", alla media di 41,922 km/h, precedendo il belga Remco Evenepoel e l'italiano Giulio Ciccone dopo una fuga solitaria durata 48,5 km iniziata sulla Colma di Sormano.
Trionfo e record per Tadej l'anno scorso
Con la vittoria al Lombardia lo sloveno eguagliò il record di quattro vittorie consecutive di Fausto Coppi tra il 1946 e il 1949, diventando il primo corridore nella storia ad aggiudicarsi la vittoria del Giro d'Italia, del Tour de France e del Mondiale, oltre a due monumento nello stesso anno. Inoltre, a separare Pogacar da Evenepoel ci furono 3'16", distacco tra i primi due al traguardo che non si registrava dal 1971 quando Eddy Merckx vinse con 3'31" su Franco Bitossi.
Le squadre al via nel 2025
Queste le squadre al via del Lombardia 2025: rispettivamente, 18 UCI WorldTeams e 7 UCI ProTeams (25 squadre di 7 corridori ciascuna).
- Alpecin-Deceuninck
- Arkea-b&b Hotels
- Bahrain Victorious
- Cofidis
- Decathlon Ag2r la mondiale team
- Ef education - Easypost
- Groupama-Fdj
- Ineos Grenadiers
- Intermarché - Wanty
- Lidl-Trek
- Movistar team
- Red Bull Bora Hansgrohe
- Soudal Quick-Step
- Team Jayco Alula
- Team Picnic Postnl
- Team Visma | Lease a Bike
- Uae Team Emirates - Xrg
- Xds Astana Team
- Israel - Premier tech (Qualificata in base al ranking 2024)
- Lotto (Qualificata in base al ranking 2024)
- Uno-X Mobility (Qualificata in base al ranking 2024)
- Q36.5 Pro Cycling Team (Wild-card)
- Team Polti Visitmalta (Wild-card)
- Tudor Pro Cycling Team (Wild-card)
- Vf Group Bardianicsf-Faizane' (Wild-card)