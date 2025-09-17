Introduzione

Presentato ufficialmente il percorso dell'edizione 2025 del Lombardia, la "classica delle foglie morte". Partenza da Como e arrivo nella Città Alta di Bergamo, per un totale di 238 Km per 4.400 metri di dislivello. 25 le squadre ammesse, con ciascuna che schiererà 7 corridori. Nel 2024 a vincere fu Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel e Giulio Ciccone. Qui tutti i dettagli e i nomi delle squadre che prenderanno parte alla Classica Monumento



