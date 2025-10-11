Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia

Da Como a Bergamo: oggi il Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento che chiude di fatto la stagione ciclistica. Tadej Pogacar insegue la storia: lo sloveno punta al quinto successo consecutivo, impresa mai riuscita. Qui tutti gli aggiornamenti e le news minuto per minuto
Il più atteso
Folla, grida, applausi e fotografi per Tadej Pogacar. Il grande favorito cerca la quinta vittoria di fila della corsa: nessuno ci è mai riuscito
Mancano ancora 5 km alla fine del tratto di trasferimento
Il percorso da Como a Bergamo
Ecco come si sviluppano in territorio lombardo i 241 km della corsa
Si parte!
Via al km 0 dal suggestivo centro storico di Como per poi ritrovarsi subito sul lungolago. Esistono location peggiori
L'addio di Majka
Il polacco della UAE Emirates corre l'ultima gara della sua carriera: il suo augurio è che finisca con una vittoria della sua squadra. Insomma, non impossibile con Pogacar come compagno
Viviani, Cassani: "Mai visto uno così attaccato alla maglia azzurra"
L'ex Ct della Nazionale di ciclismo e l'ex velocista Petacchi hanno commentato l'annuncio del ritiro di Elia Viviani. Cassani in particolare mette in luce un aspetto: "Non ho mai visto uno così attaccato alla maglia azzurra come Elia Viviani"
Ieri l'annuncio di Elia Viviani: addio al ciclismo
Si ritira dal ciclismo Elia Viviani. Il "Profeta" lascia dopo aver conquistato, tra i tanti successi, tre medaglie olimpiche (oro a Rio e bronzo a Tokyo nell'Omnium, argento a Parigi nell'Americana), 5 tappe al Giro, tre alla Vuelta e una al Tour. E' stato campione italiano in linea nel 2018 ed europeo nel 2019 e 10 volte sul podio ai Mondiali su pista. "16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo" ha scritto sui social annunciando l'addio alle corse
Si ritira Elia Viviani, il 'Profeta' azzurro
Non ci saranno Ciccone e Vingegaard
Assenti Giulio Ciccone: l'azzurro della Lidl-Trek (terzo lo scorso anno) ha chiuso la stagione. Assente anche Jonas Vingegaard della Visma | Lease a Bike
La crono-tabella
La partenza intorno alle 10.40, verso le 10.55 il via ufficiale al Km 0. L'arrivo è previsto intorno alle 17.00/17.30
L'altimetria: 4400 i metri di dislivello
La planimetria del Giro di Lombardia 2025
Il percorso
241 chilometri con partenza a Como, arrivo a Bergamo e un dislivello complessivo oltre i 4.400 metri. Il passaggio al santuario della Madonna del Ghisallo sarà il primo ostacolo di un percorso duro che toccherà la Roncola (con pendenze fino al 17%), Berbenno, Dossena, Zambla Alta (punta più alta della corsa sui 1.257 metri di altitudine) e Passo di Ganda, ultimo scollinamento a 32 km dal traguardo. Nella seconda parte della corsa è quasi impossibile trovare tratti pianeggianti, se non nel finale, che verrà comunque agitato dalla salitella ripida verso Largo Colle Aperto a Bergamo Alta.
Gli avversari di Pogacar
Il primo sfidante dello sloveno è sicuramente Remco Evenepoel, arrivato secondo nella prova su strada sia ai Mondiali in Ruanda che agli Europei francesi. Occhio anche a Pidcock, al solito combattivo Ben Healy e all'astro nascente francese, il 19enne Paul Seixas protagonista di un ottimo mondiale e bronzo agli europei. Da non sottovalutare Isaac Del Toro: il messicano, compagno di squadra di Pogacar, ha già vinto ben sei corse in Italia in stagione. Per gli italiani le speranze poggiano su Giulio Pellizzari e Christian Scaroni
L'elenco degli iscritti/parte 2
L'elenco degli iscritti
L'albo d'oro del Giro di Lombardia
Invece l'ultima vittoria italiana risale al 2017, quando a imporsi fu Vincenzo Nibali. Qui tutti i vincitori dal 1905 a oggi
Giro di Lombardia, l'albo d'oro
Pogacar insegue la storia
Il bi-campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Se lo sloveno ci riuscisse raggiungerebbe Fausto Coppi per numero di vittorie nella "classice delle foglie morte". Ma nemmeno il "Campionissimo" riuscì a vincerle tutte e cinque consecutivamente
La "classica delle foglie morte"
Il Giro di Lombardia è chiamato anche "La classica delle foglie morte" perché si corre in autunno. E' stata per anni anche soprannominato "Il Mondiale d'autunno"
Oggi il Giro di Lombardia 2025
Buongiorno!
Oggi la 119^ edizione del Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione ciclistica. Qui tutte le news minuto per minuto