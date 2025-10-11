Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia

Si ritira dal ciclismo Elia Viviani. Il "Profeta" lascia dopo aver conquistato, tra i tanti successi, tre medaglie olimpiche (oro a Rio e bronzo a Tokyo nell'Omnium, argento a Parigi nell'Americana), 5 tappe al Giro, tre alla Vuelta e una al Tour. E' stato campione italiano in linea nel 2018 ed europeo nel 2019 e 10 volte sul podio ai Mondiali su pista. "16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo" ha scritto sui social annunciando l'addio alle corse