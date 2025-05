La prima prova contro il tempo alla quinta frazione: 33 km da Caen a Caen, in occasione dei festeggiamenti per il millennio della città francese. Percorso completamente pianeggiante e per cronoman puri: sarà un test molto significativo per gli uomini di classifica su strade larghe e senza asperità dove conterà tantissimo la potenza. Sarà importante non perdere terreno per i non specialisti, mentre è un percorso super adatto per gli uomini jet