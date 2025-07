Milan in maglia verde al Tour: Johnny be…good

Si è chiuso il Tour de France 2025. Quello del quarto trionfo di Tadej Pogačar e del ritorno alla vittoria di tappa per l’Italia. Merito di Jonathan Milan, che oltre ai due successi parziali ha pure conquistato la maglia verde della classifica a punti. Esame superato per Johnny, non per il ciclismo italiano. Ma il verde, si sa, è il colore della speranza…