Introduzione
Archiviata la Milano-Sanremo, ci si sposta nel Nord Europa per le Classiche-Monumento primaverili. Come sempre la campagna del Nord inizia la prima domenica d'aprile in Belgio sui Muri delle Ardenne fiamminghe con il Giro delle Fiandre. Se ne affronteranno 16, alcuni leggendari come l'Oude Kwaremont, il Kruisberg/Hotond e il Paterberg. Si aggiungono anche sei tratti in pavé, un piccolo antipasto della Parigi-Roubaix della prossima settimana. Dopo lo spettacolo dato in Liguria c'è grande attesa per un nuovo duello van der Poel-Pogacar: lo sloveno è il campione in carica e potrebbe raggiungere l'olandese con 3 titoli nella corsa. Attenzione a Remco Evenepoel, che per la prima volta (e a sorpresa), sarà al via della Ronde: il bi-campione olimpico in carriera ha vinto in due occasioni la Liegi.
Quello che devi sapere
La Campagna del Nord parte dal Belgio
- Prima domenica d'aprile, Giro delle Fiandre, seconda Classica-Monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo, inizio della Campagna del Nord primaverile delle due ruote. Tutto secondo tradizione anche nel 2026.
- Si partirà da Anversa e si arriverà a Oudenaarde dopo aver percorso brevi tratti di pavè ma soprattutto dopo aver scalato 16 muri.
- La corsa inaugura una serie di impegni affascinanti e storici tra Belgio, Olanda e Francia, Paesi che hanno contribuito a scrivere la storia del ciclismo. In meno di 20 giorni si correranno tre Classiche-Monumento.
- La settimana prossima ci si sposterà in Francia per la Parigi-Roubaix, seguita da un ritorno in Belgio per la Liegi-Bastogne-Liegi in programma domenica 26 aprile
La nascita e la storia della Ronde
- Il Giro delle Fiandre nacque nel 1913 grazie al quotidiano sportivo Sportwereld. Leon Van den Haute era il responsabile organizzativo, Karel Van Wijnendaele si occupava delle pubbliche relazioni. L'idea era di una corsa che toccasse quante più città fiamminghe possibili;
- Alla prima edizione, il 25 maggio 1913, parteciparono 37 corridori accompagnati da 5 auto di supporto.
Fiorenzo Magni, il 'leone delle Fiandre'
- Al Giro delle Fiandre c'è un italiano che ha scritto un pezzo di storia indelebile: Fiorenzo Magni, conosciuto come il Leone delle Fiandre grazie alla vittoria di tre edizioni di fila dal 1949 al 1951;
- Allora era un periodo di dominio belga alla Ronde: 31 vittorie in 32 edizioni. A rompere il "regno" ci pensò Magni con una novità meccanica assoluta per l'epoca. Allora il Grammont si affrontava portando la bici a piedi, lui si fece preparare due corone, una del 24 e una del 25, per superare la salita continuando a pedalare
Gli altri italiani che si sono imposti alla Ronde
- Oltre a Magni, le altre vittorie italiane sono state quelle conquistate nel 1967 da Dino Zandegù, nel 1990 da Moreno Argentin, nel 1994 da Gianni Bugno, nel 1996 da Michele Bartoli, nel 2001 da Gianluca Bortolami, nel 2002 da Andrea Tafi, nel 2007 da Alessandro Ballan
- L'ultima affermazione risale al 2019 con Alberto Bettiol.
Il percorso
- Come al solito, all'inizio tranquillo e poco movimentato seguirà una seconda metà di corsa caratterizzata da strappi continui e con livelli di adrenalina molto alti.
- Si susseguiranno in rapida sequenza i classici "muri" che simboleggiano il Giro delle Fiandre, le brevi ma ripidissime salite delle colline belga.
- Da non sottovalutare, soprattutto in caso di condizioni atmosferiche avverse, i sette tratti di pavè (comunque molto corti) lungo i 278.2 chilometri del percorso
I muri dell'edizione 2026
- Al km 142.2 Oude Kwaremont: 1.5 km al 4% (picco all'11.6%)
- Al km 158.1 Eikenberg: 1.2km al 5.2% (picco al 10%)
- Al km 162.2 Wolvenberg: 645m al 7.9% (picco al 17.3%)
- Al km 174.7 Molenberg: 463m al 7% (picco al 14.2%)
- Al km 178.7 Marlboroughstraat: 2km al 3% (picco al 7%)
- Al km 182.7 Berendries: 940m al 7% (picco al 12.3%)
- Al km 191.3 Valkenberg: 540m all'8.1% (picco al 12.8%)
- Al km 203.8 Berg Ten Houte: 1.1 km al 6% (picco al 21%)
- Al km 213.3 Nieuwe Kruisberg/Hotond: 2.7 km al 4% (picco all'8.5%)
- Al km 223.1 Oude Kwaremont: 1.5 km al 4% (picco all'11.6%)
- Al km 226.6 Paterberg: 360m al 12.9% (picco al 20.3%)
- Al km 232.9 Koppenberg: 600m all'11.6% (picco al 22%)
- Al km 241.4 Taaienberg: 530m al 6.6% (picco al 15.8%)
- Al km 251.7 Nieuwe Kruisberg/Hotond: 2.7 km al 4% (picco all'8.5%)
- Al km 261.5 Oude Kwaremont: 1.5 km al 4% (picco all'11.6%)
- Al km 265 Paterberg: 360m al 12.9% (picco al 20.3%)
I tratti in pavè dell'edizione 2026
- Al km 109.6 Lippenhovestraat: 1.3km
- Al km 111.1 Paddestraat: 2.3 km
- Al km 159.6 Holleweg: 1.1 km
- Al km 165.8 Kerkgate: 2.5 km
- Al km 168.8 Jagerij: 800m
- Al km 237 Mariaborrestraat: 2.4 km
I favoriti
- Dopo la fantastica e trionfale Sanremo sembra scontato dare per favorito Tadej Pogacar. Lo sloveno sta investendo molto sulle Classiche-Monumento (ha già annunciato che parteciperà anche alla Parigi Roubaix della prossima settimana) e ha vinto il Fiandre già nel 2023 e nel 2025.
- Il rivale di sempre sarà Mathieu van der Poel. L'olandese è nel gruppo dei corridori in testa all'albo d'oro con tre successi nella corsa e trionfando anche domenica 5 aprile diventerebbe il più vincente di sempre.
- Il parterre de roi si completa con Remco Evenepoel (alla sua prima partecipazione) Mads Pedersen e Wout van Aert
- Di seguito l'elenco dei corridori iscritti alla gara:
ALPECIN-PREMIER TECH (Ufficiale)
- VAN DER POEL Mathieu
- DILLIER Silvan
- GEENS Jonas
- PLANCKAERT Edward
- GOGL Michael
- RIESEBEEK Oscar
- SENECHAL Florian
BAHRAIN VICTORIOUS (Ufficiale)
- MOHORIC Matej
- SEGAERT Alec
- BORGO Alessandro
- GOVEKAR Matev
- GRADEK Kamil
- ERZEN Milan
- MIQUEL Pau
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (Ufficiale)
- BISSEGGER Stefan
- BOL Cees
- PEDERSEN Rasmus
- DE PESTEL Sander
- DEWULF Stan
- HOOLE Daan
- NAESEN Oliver
EF EDUCATION-EASYPOST (Ufficiale)
- ASGREEN Kasper
- VALGREN Michael
- HONORÉ Frølich Mikkel
- LAMPERTI Luke
- WALKER Max
- SCHWARZBACHER Matthias
- SIMMONS Colby
GROUPAMA-FDJ (Ufficiale)
- BARTHE Cyril
- GREGOIRE Romain
- GRUEL Thibaud
- HUENS Axel
- JACOBS Johan
- MADOUAS Valentin
- RUSSO Clément
INEOS GRENADIERS (Ufficiale)
- TARLING Joshua Michael
- SHEFFIELD Magnus
- SHIMDT Artem
- SWIFT Connor
- TURNER Ben
- WATSON Sam
- WELSFORD Sam
LIDL-TREK (Ufficiale)
- PEDERSEN Mads
- KRAGH ANDERSEN Søren
- NORSGAARD Mathias
- WALSCHEID Max
- VACEK Mathias
- TEUTENBERG Tim Torn
- THEUNS Edward
LOTTO INTERMARCHÉ (Ufficiale)
- AERTS Toon
- BERCKMOES Jenno
- BEULLENS Cedric
- BRAET Vito
- GRIGNARD Sébastien
- RUTSCH Jonas
- VAN BOVEN Luca
MOVISTAR TEAM (Ufficiale)
- GARCIA CORTINA Ivan
- BARRENETXEA GOLZARRI Jon
- CANAL BLANCO Carlos
- MILESI Lorenzo
- MACIEJUK Filip
- AULAR Orluis
- TORRES BARCELO Albert
REDBULL-BORA-HANSGROHE
- VERMEERSCH Gianni
- PITHIE Laurence
- DRIZNERS Jarrad Eriks
- EVENEPOEL Remco
- TRATNIK Jan
- VAN DIJKE Mick
- VAN DIJKE Tim
SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)
- VAN BAARLE Dylan
- MAGNIER Paul
- STUYVEN Jasper
- REINDERINK Pepijn
- VAN DEN BOSSCHE Fabio
- VAN GESTEL Dries
- VERVENNE Jonathan
TEAM JAYCO ALULA (Ufficiale)
- DE BONDT Dries
- DE POOTER Dries
- DONALDSON Robert
- DURBRIDGE Luke
- MEZGEC Luka
- O’BRIEN Kelland
- SÜTTERLIN Jasha
TEAM PICNIC POSTNL (Ufficiale)
- CORKERY Dillon
- FLYNN Sean
- HAQUIN Henri-Francois
- MARKL Niklas
- NABERMAN Tim
- PEACE Oliver
- VAN DEN BERG Julius
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (Ufficiale)
- VAN AERT Wout
- AFFINI Edoardo
- BRENNAN Matthew
- DOULL Owain
- HAGENES Per Strand
- LAPORTE Christophe
- ZINGLE Axel
UAE TEAM EMIRATES XRG (Ufficiale)
- POGACAR Tadej
- OLIVEIRA Rui
- BJERG Mikkel Norsgaard
- COSNEFROY Benoit
- POLITT Nils
- MORGADO António
- VERMEERSCH Florian
NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)
- ASKEY Lewis
- GIRMAY Biniam
- LOUVEL Matis
- SMITH Dion
- SHEEHAN Riley
- VAN ASBROECK Tom
- VAN TRICHT Floris
UNO-X MOBILITY (Ufficiale)
- ABRAHAMSEN Jonas
- BYSTRØM Sven Erik
- INGEBRIGSTEN Storm
- LEVY Blume William
- RESELL Erik Nordsaeter
- TILLER Rasmus
- WÆRENSKJOLD Søren
XDS ASTANA TEAM
- BETTIOL Alberto
- BALLERINI Davide
- FEDOROV Yevgeniy
- GATE Aaron
- LIVYNS Arjen
- ROMELE Alessandro
- TEUNISSEN Mike
COFIDIS
- TEUNS Dylan
- ALLEGAERT Piet
- ANIOŁKOWSKI Stanisław
- BIERMANS Jenthe
- PAGE Hugo
- RENARD Alexis
- ZAMPERINI Edoardo
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Ufficiale)
- DE GENDT Aime
- FRISON Frederik
- LIEPINS Emils
- MAŁECKI Kamil
- VAN MOER Brent
- WRIGHT Alfred Brockwell
- ZUKOWSKY Nickolas
TUDOR PRO CYCLING TEAM (Ufficiale)
- TRENTIN Matteo
- FROIDEVAUX Robin
- HALLER Marco
- LIENHARD Fabian
- KLUCKERS Arthur
- MOZZATO Luca
- PLUIMERS Rick
BURGOS-BURPELLET-BH (Ufficiale)
- ALLENO Clement
- BOUGLAS Georgios
- CAVIA SANZ Daniel
- DE LA CALLE ARANGO Hugo
- FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric
- MACIAS Cesar
- SAINBAYAR Jambaljamts
TEAM FLANDERS - BALOISE (Ufficiale)
- DEMAN Brem
- LAMBRECHT Michiel
- LANHOVE Milan
- VAN HEMELEN Vincent
- VANDENSTORME Dylan
- VANHOOF Ward
- VERCOUILLIE Victor
TOTALENERGIES (Ufficiale)
- TURGIS Anthony
- BOULAHOITE Rayan
- BRUNEL Alexys
- DAUPHIN Florian
- DUJARDIN Sandy
- GACHIGNARD Thomas
- LEROUX Samuel
UNIBET ROSE ROCKETS
- KUBIŠ Lukáš
- BLOEM Joren
- DE VRIES Hartthijs
- KOPECKÝ Casper Matyáš
- KOPECKÝ Cornelius Tomas
- RASENBERG Martijn
- LARSEN Niklas