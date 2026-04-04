Introduzione

Archiviata la Milano-Sanremo, ci si sposta nel Nord Europa per le Classiche-Monumento primaverili. Come sempre la campagna del Nord inizia la prima domenica d'aprile in Belgio sui Muri delle Ardenne fiamminghe con il Giro delle Fiandre. Se ne affronteranno 16, alcuni leggendari come l'Oude Kwaremont, il Kruisberg/Hotond e il Paterberg. Si aggiungono anche sei tratti in pavé, un piccolo antipasto della Parigi-Roubaix della prossima settimana. Dopo lo spettacolo dato in Liguria c'è grande attesa per un nuovo duello van der Poel-Pogacar: lo sloveno è il campione in carica e potrebbe raggiungere l'olandese con 3 titoli nella corsa. Attenzione a Remco Evenepoel, che per la prima volta (e a sorpresa), sarà al via della Ronde: il bi-campione olimpico in carriera ha vinto in due occasioni la Liegi.

IL GIRO DELLE FIANDRE 2026 LIVE