Introduzione
L'"Inferno del Nord" sta arrivando. È la Parigi-Roubaix, terza Classica-Monumento stagionale dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, entrambe vinte da Tadej Pogacar. Lo sloveno vuole il tris e soprattutto il primo successo in una delle pochissime corse che ancora sfuggono al suo palmares. Lo scorso anno arrivò secondo all'esordio, penalizzato da una caduta che gli impedì di duellare fino al traguardo con Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni. Il tracciato di domani è distribuito su 30 tratti di pavè per un totale di 54,8 chilometri su 258,3, lunghezza leggermente inferiore a quella del 2025. Oltre a Pogacar e van der Poel, attenzione agli outsider van Aert e Pedersen. L'Italia confida in Filippo Ganna. Di seguito le informazioni sulla 123^edizione della competizione e tutti gli iscritti delle varie squadre man mano che diventano ufficiali
Quello che devi sapere
Benvenuti all'Inferno del Nord
Un nome perfetto per una corsa in cui ci si può ridurre così, come Sonny Colbrelli nel 2021, sporco di fango ed esausto per la stanchezza. Ma anche felice e con il cuore a mille per una vittoria epica e indelebile. Tagliare per primo il traguardo nel velodromo di Roubaix, nord della Francia quasi al confine col Belgio, è un sogno per chiunque inizi a pedalare. Foto simili rendono piena giustizia alla Parigi-Roubaix, che domenica 12 aprile arriverà alla 123^ edizione. Una corsa suggestiva, disputata su oltre 50 chilometri di pavè, che attraversa una foresta e mette a dura prova la resistenza e il coraggio dei corridori, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse
Il percorso
Più o meno è lo stesso da sempre, con qualche leggera variazione di anno in anno. Domenica si percorreranno 258,3 chilometri, di cui 54,8 su 30 settori di pavè. La partenza, nonostante il nome, è collocata a Compiégne (comune del dipartimento dell'Oise), la stessa dal 1977. Si arriva al celebre velodromo di Roubaix, dove i corridori devono percorrere un giro e mezzo prima di alzare le braccia al cielo o semplicemente sospirare per aver raggiunto la fine. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante, reso difficoltoso dal ciottolato e da alcuni settori davvero complessi da affrontare
I cambiamenti del 2026
- I settori di pavè iniziano dalla città di Troisvilles, al km 95,8. I primi quattro si susseguono molto rapidamente, quasi senza asfalto, formando una densità che potrebbe subito creare selezione e mettere alla prova i corridori. Al termine di questa sequenza è stato aggiunto il settore numero 26, raramente utilizzato, che comprende una salita di 800 metri.
- Naturalmente c'è grande attesa per il passaggio sul pavè all'interno della Foresta di Arenberg, uno dei tre settori più duri della corsa e valutato con un quoziente di 5 stelle di difficoltà dall'organizzazione stessa. Come rivelato dal direttore di gara Thierry Gouvenou, per rendere più consolidato il pavè è stato sapientemente sfruttato un gregge di capre nell'ultimo mese per pascolare l'erba.
- Inoltre, per la prima volta nella storia, la gara femminile si correrà lo stesso giorno di quella maschile. Le corridrici partiranno da Denain–La Porte du Hainaut e copriranno una distanza di 143,1 km. Previsto un aumento dei tratti in pavé: 33,7 chilometri, 4,5 km in più rispetto all'anno scorso. Verranno affrontati i 17 settori che compongono il finale della corsa maschile. L'arrivo è previsto al Velodromo intorno alle 18:20, un'ora e mezza dopo all'incirca dei colleghi uomini.
I tratti di pavè
- 30: Troisvilles à Inchy (km 95,8 - 2,2 km) ***
- 29: Viesly à Quiévy (km 102,3 - 1,8 km) ***
- 28: Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 - 3,7 km) ****
- 27: Viesly à Briastre (km 111,1 - 3 km) ***
- 26: Briastre (km 114,9 - 0,8 km) ***
- 25: Solesmes à Haussy (km 123,7 - 0,8 km) **
- 24: Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,5 - 1,2 km) **
- 23: Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 - 1,6 km) ***
- 22: Quérénaing à Maing (km 137,5 - 2,5 km) ***
- 21: Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon (km 140,7 - 1,6 km) ***
- 20: Haveluy à Wallers (km 153,6 - 2,5 km) ****
- 19: Trouée d'Arenberg (km 163 - 2,3 km) *****
- 18: Wallers à Hélesmes (km 169,1 - 1,6 km) ***
- 17: Hornaing à Wandignies (km 175,9 - 3,7 km) ****
- 16: Warlaing à Brillon (km 183,3 - 2,4 km) ***
- 15: Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,8 - 2,4 km) ****
- 14: Beuvry à Orchies (km 193,2 - 1,4 km) ***
- 13: Orchies (km 198,2 - 1,7 km) ***
- 12: Auchy à Bersée (km 204,3 - 2,7 km) ****
- 11: Mons-en-Pévèle (km 209,7 - 3 km) *****
- 10: Mérignies à Avelin (km 215,7 - 0,7 km) **
- 9: Pont-Thibault à Ennevelin (km 219,1 - 1,4 km) ***
- 8: Templeuve - L'Epinette (km 224,5 - 0,2 km) *
- 8: Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 225,1 - 0,5 km) **
- 7: Cysoing à Bourghelles (km 231,5 - 1,3 km) ***
- 6: Bourghelles à Wannehain (km 234 - 1,1 km) ***
- 5: Camphin-en-Pévèle (km 238,4 - 1,8 km) ****
- 4: Carrefour de l'Arbre (km 241,2 - 2,1 km) *****
- 3: Gruson (km 243,5 - 1,1 km) **
- 2: Willems à Hem (km 250,2 - 1,4 km) **
- 1: Roubaix (km 256,9 - 0,3 km) *
Le * indicano il grado di difficoltà di ogni settore in pavè. Si trovano quasi tutti concentrati nella seconda metà della corsa, dal km 95,8 fino all'ultimo a Roubaix, in prossimità del velodromo.
I favoriti
- C'è grande attesa per Tadej Pogacar, chiamato a infrangere uno dei pochi tabù rimasti nella sua carriera. Lo sloveno in questa stagione ha vinto tutte le corse a cui ha partecipato: Strade Bianche, Milano-Sanremo, conquistandola per la prima volta, e Giro delle Fiandre. Con un successo alla Roubaix, farebbe un ulteriore passo in avanti verso la leggenda: vincitore di tutte le Classiche-Monumento come Merckx, il corridore con cui il paragone è sempre più obbligato e sensato. Inoltre, se volesse, potrebbe poi tentare l'impresa di vincerle tutte in una sola stagione (le rimanenti Liegi e Lombardia sono quelle più congeniali per lui).
- La corsa francese però non presenta dislivelli su cui Pogacar può sfiancare i suoi rivali, come accaduto domenica al Fiandre. Ragion per cui non si può sottovalutare il tri-campione in carica, Mathieu van der Poel: al Fiandre ha retto a lungo il passo dello sloveno e i tratti in pavè non hanno segreti per lui. Nessuno ha mai vinto questa gara quattro volte di fila. Può diventare il primo, eguagliando nell'albo d'oro Tom Boonen e Roger De Vlaeminck.
- Alle loro spalle? Van Aert è in forma, ma gli manca sempre l'acuto. Arriverà stavolta? Da non sottovalutare Mads Pedersen, terzo nel 2025 nonostante una foratura. L'infortunio di inizio stagione sembra essere stato metabolizzato senza conseguenze. L'Italia confida in Ganna, che ha cerchiato questa data sul calendario da un paio di stagioni. Lo scorso anno uscì presto dalla contesa, la vittoria nell'Attraverso le Fiandre può avergli dato la giusta fiducia. Di seguito, tutti i partecipanti:
ALPECIN-PREMIER TECH (Ufficiale)
- DEL GROSSO Tibor
- DILLIER Silvan
- PHILIPSEN Jasper
- PLANCKAERT Edward
- RICKAERT Jonas
- SENECHAL Florian
- VAN DER POEL Mathieu
BAHRAIN-VICTORIOUS (Ufficiale)
- BAUHAUS Phil
- BORGO Alessandro
- ERZEN Zak
- GOVEKAR Matevz
- GRADEK Kamil
- MOHORIC Matej
- SEGAERT Alec
DECATHLON CMA CGM TEAM (Ufficiale)
- BISSEGGER Stefan
- BOL Cees
- DE PESTEL Sander
- DEWULF Stan
- HOOLE Daan
- NAESEN Oliver
- PEDERSEN Rasmus
EF-EDUCATION EASYPOST (Ufficiale)
- ASGREEN Kasper
- LAMPERTI Luke
- MACKELLAR Alastair
- MIHKELS Madis
- SCHWARZBACHER Matthias
- SIMMONS Colby
- WALKER Max
GROUPAMA-FDJ UNITED (Ufficiale)
- BARTHE Cyril
- FONTAINE Titouan
- GRUEL Thibaud
- HUENS Axel
- JACOBS Johan
- RUSSO Clément
- TRONCHON Bastien
INEOS GRENADIERS (Ufficiale)
- GANNA FIlippo
- HEIDUK Kim
- SHMIDT Artem
- SWIFT Connor
- TARLING Joshua
- TURNER Ben
- WELSFORD Sam
LIDL-TREK (Ufficiale)
- MILAN Jonathan
- NORSGAARD Mathias
- PEDERSEN Mads
- SÖDERQVIST Jakob
- THEUNS Edward
- VACEK Mathias
- WALSCHEID Max
LOTTO-INTERMARCHÉ (Ufficiale)
- ARTZ Huub
- AERTS Toon
- BEULLENS Cedric
- DE LIE Arnaud
- GIDDINGS Joshua
- GRYSEL Matis
- RUTSCH Jonas
MOVISTAR TEAM (Ufficiale)
- BARRENETXEA Jon
- GARCIA CORTINA Ivan
- MACIEJUK Filip
- MILESI Lorenzo
- NOVAK Pavel
- SERRANO Gonzalo
- TORRES Alberto
NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)
- ASKEY Lewis
- BOIVIN Guillaume
- GIRMAY Biniam
- LOUVEL Matis
- MULLEN Ryan
- SHEEHAN Riley
- VAN ASBROECK Tom
RED BULL-BORA HANSGROHE (Ufficiale)
- MARIT Arne
- MEEUS Jordi
- PITHIE Laurence
- THORNLEY Callum
- VAN DIJKE Mick
- VAN DIJKE Tim
- VERMEERSCH Gianni
SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)
- LAMPAERT Yves
- STUYVEN Jasper
- MERLIER Tim
- VAN BAARLE Dylan
- VAN GESTEL Dries
- VAN LERBERGHE Bert
- VERVENNE Jonathan
TEAM JAYCO-ALULA (Ufficiale)
- DE BONDT Dries
- DE POOTER Dries
- DONALDSON Robert
- DURBRIDGE Luke
- MCKENZIE Hamish
- O’BRIEN Kelland
- SUTTERLIN Jasha
TEAM PICNIC POSTNL (Ufficiale)
- BIESTERBOS Frits
- BITTNER Pavel
- CORKEY Dillon
- DEGENKOLB John
- HAQUIN Henri-François
- MARKL Niklas
- VAN DEN BERG Julius
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (Ufficiale)
- AFFINI Edoardo
- BRENNAN Matthew
- DOUL Owai
- HAGENES Per Strand
- LAPORTE Christophe
- MATTIO Pietro
- VAN AERT Wout
UAE TEAM EMIRATES XRG (Ufficiale)
- BJERG Mikkel
- OLIVEIRA Rui
- MOLANO Juan Sebastian
- MORGADO Antonio
- POGACAR Tadej
- POLITT Nils
- VERMEERSCH Florian
UNO-X-MOBILITY (Ufficiale)
- ABRAHAMSEN Jonas
- BYSTROM Sven Erik
- INGEBRIGSTEN Stor
- LEVY William
- RESELL Erik
- TILLER Rasmus
- WAERENSKJOLD Soren
XDS ASTANA TEAM
- BALLERINI Davide
- FEDOROV Yevgeniy
- GATE Aaron
- LIVYNS Arjen
- ROMELE Alessandro
- SYRITSA Gleb
- TEUNISSEN Mike
COFIDIS (Ufficiale)
- ANIOLKOWSKI Stanislaw
- CHARRET Camille
- IZQUIERDO Clément
- PAGE Hugo
- RENARD Alexis
- TEUNS Dylan
- THOMAS Benjamin
MODERN ADVENTURE PRO CYCLING
- CARPENTER Robin
- CAUDELL Ezra
- CHRISTIAN Sean
- KESSLER Cole
- OLIVER Ben
- PICKRELL Riley
- STEWART Mark
PINARELLO Q36.5 (Ufficiale)
- DE GENDT Aimé
- FRISON Frederik
- LIEPINS Emils
- MALECKI Kamil
- VAN MOER Brent
- WRIGHT Fred
- ZUCKOWSKY Nickolas
TEAM FLANDERS-BALOISE (Ufficiale)
- DEMAN Brem
- GEERAERTS Ferre
- HESTERS Jules
- LAMBRECHT Michiel
- VANDENBRANDE Noah
- VAN HAUTEGEM Leander
- VERCOUILLIE Victor
TOTALENERGIES (Ufficiale)
- BOULAHOITE Rayan
- BRUNEL Alexis
- DAUPHIN Florian
- DUJARDIN Sandy
- GACHIGNARD Thomas
- LEROUX Samuel
- TURGIS Anthony
TUDOR PRO CYCLING (Ufficiale)
- HALLER Marco
- MAYRHOFER Marius
- MOZZATO Luca
- KELEMEN Petr
- KLUCKERS Arthur
- LIENHARD Fabian
- MIKUTIS Aivaras
UNIBET ROSE ROCKETS (Ufficiale)
- BLOEM Joren
- KOPECKY Matias
- KOPECKY Tomas
- KUBIS Lukas
- LARSEN Niklas
- MOURIS Wessel
- RASENBERG Martijn