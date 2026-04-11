Introduzione

L'"Inferno del Nord" sta arrivando. È la Parigi-Roubaix, terza Classica-Monumento stagionale dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, entrambe vinte da Tadej Pogacar. Lo sloveno vuole il tris e soprattutto il primo successo in una delle pochissime corse che ancora sfuggono al suo palmares. Lo scorso anno arrivò secondo all'esordio, penalizzato da una caduta che gli impedì di duellare fino al traguardo con Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni. Il tracciato di domani è distribuito su 30 tratti di pavè per un totale di 54,8 chilometri su 258,3, lunghezza leggermente inferiore a quella del 2025. Oltre a Pogacar e van der Poel, attenzione agli outsider van Aert e Pedersen. L'Italia confida in Filippo Ganna. Di seguito le informazioni sulla 123^edizione della competizione e tutti gli iscritti delle varie squadre man mano che diventano ufficiali

L'ALBO D'ORO DELLA PARIGI-ROUBAIX