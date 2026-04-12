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Parigi-Roubaix, van Aert vince l'Inferno del Nord! Beffato Pogacar in volata

Ciclismo

A cura di Alberto Pontara e Bernardo Cianfrocca

L'eterno secondo ce l'ha fatta! Wout van Aert ha vinto la prima Parigi-Roubaix della sua carriera bruciando allo sprint Tadej Pogacar. Corsa stupenda e piena di colpi di scena, in cui tutti i favoriti subiscono forature e sono costretti a rimonte ed extra-sforzi. Nella foresta di Arenberg van der Poel resta appiedato e manca l'ingresso nella fuga, sfortunatissimo anche Ganna. A 50 km dal traguardo scappano lo sloveno e il belga, che si gestisce e domina al velodromo. Stuyven completa il podio

I prossimi impegni

Archiviata la Roubaix, la Campagna del Nord prosegue. Ora sarà la volta del Trittico delle Ardenne: di seguito, tutti gli impegni più rilevanti della stagione ciclistica e le rispettive date

Le corse più importanti della stagione: date e vincitori

Le corse più importanti della stagione: date e vincitori

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L'albo d'oro della Parigi-Roubaix

Prima volta per van Aert: ecco tutti i vincitori, chi ha trionfato più volte e le nazioni con più allori. Il corridore della Visma rinverdisce la trazione belga della corsa 

L'albo d'oro della Parigi-Roubaix

L'albo d'oro della Parigi-Roubaix

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L'ordine d'arrivo della Parigi-Roubaix

1) Wout van Aert - 5h16'52''

2) Tadej Pogacar - S.T.

3) Jasper Stuyven +13''

4) Mathieu van der Poel +15''

5) Christophe Laporte - S.T.

6) Tim van Dijke - S.T.

7) Mads Pedersen - S.T.

8) Stefan Bissegger +20''

9) Nils Politt +2'36''

10) Mike Teunissen - S.T.

Le parole di van Aert

"La Parigi-Roubaix mi ha regalato momenti duri, ma in giorni come oggi è la corsa più bella che esista"

Dopo il terzo posto nella Milano-Sanremo e il quarto nel Giro delle Fiandre, van Aert trova lo spunto nel giorno più bello. La sua unica Monumento finora era stata la Milano-Sanremo del 2020

La Parigi-Roubaix resta una maledizione per Pogacar

Sloveno ancora secondo, come nel 2025. Stavolta è stato sconfitto in volata

Stuyven completa il podio

Battuti sia Pedersen che van der Poel

L'eterno secondo ha vinto la seconda Monumento della sua carriera: che storia!

Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026!

Volata dominata contro Pogacar

Van Aert guadagna terreno

Inizia lo sprint

Pogacar avanti, van Aert lo marca

Pogacar e van Aert entrano nel velodromo

Ora un giro e mezzo prima del traguardo

2 km al traguardo

Ormai ci si prepara all'ingresso nel velodromo per lo sprint finale

5 km al traguardo

Ancora duello van Aert-Pogacar, inseguitori ormai arresi a 30 secondi

Inizia il settore 2 di pavè di Willems a Hem 

10 km al traguardo

Il gruppo van der Poel-Pedersen scivola di nuovo a circa 30 secondi

Pogacar prende sempre l'iniziativa, van Aert gli tiene la ruota. Van der Poel e compagni a 25 secondi

Pogacar e van Aert iniziano il settore 3 di pavè a Gruson

15 km al traguardo

Pogacar e van Aert continuano a spingere, ma alle loro spalle nessuno si arrende: il gruppo van der Poel ha ridotto lo svantaggio attorno ai 20 secondi

In corso il settore numero 4 di pavè

Corridori a Carrefour de l'Arbre, l'ultimo tratto con il quoziente massimo di 5 stelle di difficoltà

Gli inseguitori non si arrendono

Il gruppo van der Poel prova ancora ad avvicinarsi e riesce a portarsi sotto la soglia dei 30 secondi di distacco

Settore numero 5 di pavè

Pogacar e van Aert imboccano il tratto di Camphin-en-Pévèle, lungo 1,8 km

Pogacar e van Aert, van Aert e Pogacar

I due ormai sono insieme da soli da circa 30 km 

Ora van Aert dà qualche cambio in più a Pogacar

Si entra nel settore 7 di pavè

Pogacar, van Aert e inseguitori pedalano nel tratto di Cysoing à Bourghelles

Mancano 7 settori di pavè e 27 km prima dell'arrivo nel velodromo di Roubaix

30 km al traguardo

Più si avanti, più aumenta la sensazione che la vittoria diventi una questione a due, tra Pogacar e van Aert. Il gruppo van der Poel-Pedersen non riesce a guadagnare sui due da tempo, fermandosi sempre alla soglia dei 35/40 secondi

32 km al traguardo

- Sempre Pogacar e van Aert in testa

- I sei inseguitori, capitanati da van der Poel, sono a 36 secondi

Si entra nel settore di pavè numero 8

Quello di Tampleuve, lungo appena 500 metri

Nella coppia di testa è soprattutto Pogacar a tirare, van Aert è più guardingo e punta probabilmente a far stancare il rivale e a giocarsi tutto in volata

Pogacar e Van Aert guadagnano

Il gruppo van der Poel (con Pedersen, Stuyven, Bissegger, Meeus e Laporte) scivola a 40 secondi

Immagini che parlano da sole

La fuga di Pogacar e van Aert

Il momento in cui i due campioni hanno salutato il resto della comitiva

45 km al traguardo

Sul settore 11 di pavé, quello di Mons-en-Pévèle da 5 stelline di difficoltà, Pogacar e Van Aert hanno 35'' di vantaggio sul drappello di inseguitori che comprende, tra gli altri, van der Poel e Pedersen

Fallisce il tentativo di Pedersen

Il danese viene ripreso dagli altri inseguitori, Pogacar e van Aert proseguono la loro marcia solitaria

Brutta caduta per Pithie

Pavè fatale per il corridore della Red Bull

Pedersen si lancia verso i primi due

Il danese stacca gli altri inseguitori per riprendere la coppia Pogacar-van Aert. Li insegue a 12 secondi

Caduta per Ganna

Con la ruota sgonfia gli è fatale un dosso: brutto colpo a terra, ma si rialza senza problemi. Certo, ormai il podio diventa un miraggio

Ganna rallenta ancora

Fino a poco fa procedeva con van der Poel, ora chiede di nuovo l'ausilio dell'ammiraglia

Pogacar recupera

Lo sloveno e van Aert procedono di nuovo insieme, alle loro spalle van der Poel sta riprendendo tutti i fuggitivi e ora mira al duo di testa

Van Aert allunga su Pogacar

Il belga sembra davvero in formissima, lo ha confermato nella fuga e nel recupero precedente

Si muovono van Aert e Pogacar

Guadagnano metri sugli altri fuggitivi!

55 km al traguardo

Gara stupenda, piena di colpi di scena e di campioni che non si lasciano abbattere dalla sfortuna. Quasi tutti hanno subito delle forature o dei problemi tecnici e tutti hanno reagito o stanno reagendo. La situazione:

- Pogacar, Pedersen, Van Aert, Laporte, Meeus, Pithie, Stuyven e Bissegger sono in testa

- Van der Poel e Ganna stanno rientrando, ma sono ancora a circa 20''

Van der Poel sta rimontando

La gara dell'olandese non è affatto finita. E Ganna tiene la sua ruota. Sono ad appena 35'' dai primi. E pensare che dopo Arenberg il distacco sforava i due minuti

A Montecarlo inizia la finale Sinner-Alcaraz!

In palio non solo il terzo Masters 1000 della stagione, ma anche il primo posto nel ranking Atp. Potete vederla in diretta su Sky Sport Uno e nel frattempo continuare a seguire questa Roubaix restando su questo liveblog!

Sinner-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno

Sinner-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno

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Van Aert è rientrato!

Il belga recupera sui primi e si è riportato dietro anche il duo della Red Bull. Ora ci sono di nuovo 8 corridori in testa

Van Aert è con Meeus e Pithie, anche loro in fuga dall'inizio e staccatisi poco dopo Ganna

Van Aert non molla

Recupera qualche secondo il campione della Visma, tra i primi c'è anche il suo compagno di squadra Laporte. Insieme, potrebbero avere un grande vantaggio negli ultimi km 

65 km al traguardo: la situazione

- In testa ci sono 5 corridori: Pogacar, Laporte, Pedersen, Bissegger e Stuyven

- Van Aert insegue a 20''

- Van der Poel si è riportato sul gruppo Ganna e insegue a 1'06''

- Al momento si affronta il settore numero 14 del pavè

Si attarda anche van Aert

I colpi di scena continuano a susseguirsi. Anche il belga viene lasciato a piedi e perde molto terreno dai suoi ex compagni di fuga

Problemi tecnici per Pogacar!

Lo sloveno resta attardato, stavolta riesce a cambiare bici in fretta con la sua ammiraglia

Perde pezzi il gruppo di testa

Si staccano Meeus e Pithie

La situazione dopo la foratura di Ganna

Il gruppo in testa ha perso Ganna, scivolato a 1' con il primo drappello di inseguitori. Van der Poel sta rimontando e ora ha accorciato il distacco fino a 1'30''

Ganna fora!

Che sfortuna: dopo essersi riportato sui primi, fora anche lui e perde contatto con i primi

Ganna si riporta sul gruppo di testa!

Grande azione dell'azzurro! Lui e Meeus hanno ripreso i primi sette, ora ci sono 9 corridori in testa alla corsa!

Il momento in cui si è compromessa la gara di van der Poel

Doppia foratura e un cambio di bici affrettato e inutile con Philipsen

85 km al traguardo: la situazione

- In testa un gruppetto di 7 corridori tra cui Pogacar, van Aert e Pedersen

- A meno di 20 secondi provano a riavvicinarsi Filippo Ganna e Jordi Meeus

- Van der Poel non recupera terreno dopo le forature e insegue ancora a oltre 2 minuti

- Mancano ancora 17 settori di pavè 

Sette corridori in testa

Sono Wout Van Aert, Christophe Laporte (Team Visma – Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) e Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).

Perde contatto anche Ganna

L'azzurro si trova a 20'' dal gruppetto di testa uscito fuori dalla foresta di Arenberg che comprende i vari Pogacar, Pedersen e van Aert

Van der Poel fora di nuovo

Stavolta alla ruota posteriore, finalmente arriva la sua ammiraglia e riesce a ripartire con una nuova bici

Van der Poel è sprofondato

L'olandese si trova a 1'40'' dai primi

La bici di Philipsen non è buona per VdP

Troppo diversa la statura, il tri-campione in carica olandese si ferma di nuovo, si fa cambiare la ruota e riparte dopo tantissimo, troppo tempo!

Problema tecnico per van der Poel!

Dopo Pogacar, è rimasto appiedato l'olandese! Philipsen gli cede la sua bici

Inizia il settore 19 nella foresta di Arenberg

Van Aert e van der Poel lo imboccano per primi, la corsa si accende!

96 km al traguardo

Pogacar si è riportato sul gruppo, appena prima di affrontare la foresta di Arenberg

99 km al traguardo

Pogacar a 18'' dai primi. Tra pochissimo si arriva nella foresta di Arenberg, il primo dei tre settori della corsa con 5 stelle di difficoltà, il massimo possibile

Settore 20 di pavé

I corridori arrivano ad Haveluy à Wallers, tratto con un quoziente di 4 stelle di difficoltà. Senza la UAE Emirates, è van der Poel a dettare il ritmo davanti a tutti

105 km al traguardo

In un tratto di corsa senza pavè, Pogacar prosegue la sua rimonta e si trova ora a meno di 20 secondi dai primi

Pogacar a 30''

Lo sloveno in rimonta, trainato dai suoi gregari che hanno rallentato per aspettarlo. Chissà se rischierà di pagare questo extra-sforzo

Tra poco la foresta di Arenberg

Pogacar non può pensare di affrontarla in ritardo e per questo sta cercando di recuperare sul gruppo di testa

112 km al traguardo

Pogacar si trova a 40 secondi dal gruppo di testa, poco fa ne aveva oltre 50

Il momento in cui Pogacar si è fermato

Foratura alla ruota anteriore durante il settore 22 di pavè: è stato assistito da un'ammiraglia neutrale della corsa ed è ripartito con una bici non sua. Attende ora la sua ammiraglia per cambiare definitivamente mezzo

Situazione di stallo per Pogacar

Lo sloveno chiede l'intervento della sua ammiraglia, che potrà arrivare dalle sue parti soltanto quando la larghezza della strada lo consentirà

Pogacar riparte

Lo sloveno ora pedala con una bici non sua, ha dovuto sfruttare un'ammiraglia di servizio e non quella della sua squadra, che si trovava alle spalle del secondo gruppo

Foratura per Pogacar

Problema alla ruota anteriore sul settore 22 di pavè, ora si ferma per aspettare l'ammiraglia

Problema per Pogacar!

Lo sloveno si è fermato!

122 km al traguardo

I corridori percorrono il settore 23 di pavè di Verchain-Maugré à Qurérénaing

Caduta a tre

Tra l'altro non in un tratto di pavè: ci sono Ballerini per l'Astana e il duo della Ineos Tarling e Turner. Tutti si rialzano e si rimettono in sella

Il primo vincitore di giornata nel velodromo di Roubaix

Si tratta dell'olandese Thijs Wiersma, campione nella categoria Under 19

Velocità folli

Con le squadre dei big che hanno spinto sin dai primi km, nelle prime due ore di corsa si è registrata una velocità media di 52,6 km/h, decisamente molto alta

Aumenta il divario tra i due gruppi

Ci sono più di 30 secondi di distacco

Pogacar è già al comando delle operazioni

Si trova al momento al secondo posto, alle spalle di un suo compagno di squadra, all'entrata del settore numero 25 di pavé. Mancano 134 km al traguardo

Il gruppo si è spezzato in due

L'elevata velocità ha causato una spezzatura, il secondo troncone del gruppo si trova a 26'' dal primo

Quanto spinge la UAE Emirates

Ora è Bjerg a fare selezione in un tratto leggermente in salita, alle spalle della squadra di Pogacar uomini dell'Alpecin Premier-Tech, della Lidl-Trek e della Ineos Grenadiers

144 km al traguardo

Nessuna fuga dopo i primi quattro settori di pavé. La UAE controlla il gruppo mentre si entra nel settore 26, novità di quest'anno, quello di 800 metri in salita a Biastre

Difficoltà per Van Aert

Dopo Pedersen, anche il belga della Visma ha avuto un problema tecnico e ora si aggira in coda al gruppo

Gli uomini della UAE Emirates in testa

In questo momento è Molano a dettare l'andatura per la squadra di Pogacar

147 km al traguardo

I corridori affrontano il settore 27 di pavè a Viesly à Briastre

Riassorbito anche Teunissen

Nel frattempo si affronta il complicato settore 28 di Quiévy à Fontaine au Tertre, quattro stelle di difficoltà 

Pedersen si riporta sul gruppo

Il campione del mondo 2019 però ha dovuto compiere già uno sforzo solitario non indifferente

Pedersen si è già staccato

Il danese della Lidl-Trek, uno degli indiziati principali per il podio (terzo lo scorso anno), ha forse subito una foratura e si trova a 20'' dal gruppo, a 31'' dalla testa della corsa

Mike Teunissen ci prova

L'olandese dell'Astana ha guadagnato già 18'' mentre si inizia il secondo tratto di pavé

Primi tentativi di fuga?

Qualche corridore prova a guadagnare metri sul gruppo, vediamo se si tratta di azioni realmente incisive

Tutti i settori di pavé della giornata

Ora che sono iniziati, diamo un'occhiata a tutti i 30 settori di pavè che oggi i corridori devono affrontare: il quoziente di difficoltà, la lunghezza e a che altezza del percorso compaiono

Pavè

I big nelle prime posizioni

Tutti i favoriti per la vittoria stanno affrontando il primo tratto di pavè nelle posizioni di testa per evitare spiacevoli sorprese

Inizia il pavé

Si parte con il settore 30 a Troisvilles-à-Inchy, tre stelle di quoziente di difficoltà

166 km al traguardo

Il gruppo procede ancora compatto

Pogacar si riporta in testa al plotone

Lo sloveno e la sua UAE Emirates, dopo aver faticato un po', stanno riuscendo a riguadagnare spazio davanti a tutti

Tra poco il pavè

Tra circa 15 km il primo tratto nella città di Troisvilles

Pogacar e Ganna rientrano in gruppo

Lo sloveno e l'azzurro stanno rientrando in gruppo dopo essere rimasti attardati per un probabile pit-stop

185 km all'arrivo

Mancano 185 km, il gruppo ora è tornato compatto

Il gruppo ricuce

Il gruppo sta ricucendo sul primo plotone che aveva preso un certo margine. Intanto Pogacar e Ganna che erano rimasti attardati nelle retrovie stanno recuperando la  posizione

Gruppo spezzato: la situazione

Gruppo spezzato in due, con quello di testa che ha una decina di secondi di vantaggio sul secondo

190 km all'arrivo

Mancano ora 190 km al traguardo, ora complice il vento il gruppo sembra essersi spezzato in due

Altri tentativi di attacco

Altri tentativi, ci hanno provato in sette ma il gruppo è allungato e veloce subito dietro

Media vicina ai 54km/h!

In questi primi 60 km la media è impresionante, vicina ai 54km/h 

200 km all'arrivo

Percordi già 58km di corsa, il gruppo al momento è ancora compatto. E non è escluso che arrivi compatto anche ai primi tratti in pavè...

205 km al traguardo

Mancano ora 205 km, la media è sempre altissima così come continuano i tentativi di attacco che però vengono subito neutralizzati dal gruppo che viaggia davvero velocissimo

210 km al traguardo

210 km al traguardo, gruppo sempre compatto, e in testa per un attimo si sono visti i big a partire da Pogacar. In un'ora di corsa percorsi già quasi 50 km

215 km all'arrivo

Mancano 215 km al traguardo, un gruppetto decisamente corposo ha preso qualche metro di vantaggio ma il gruppo è stato subito pronto a rifarsi sotto

Medie alte, temperature in rialzo...

La media altissima e la temperatura che si fa più mite: i corridori cominciano a togliersi le protezioni anti freddo alle gambe

220 km all'arrivo: media impressionante

La media in questi primi 38 chilometri è davvero impressionante, vicina ai 53km/h. Insieme al vento fattori che impediscono al momento la fuga

Un altro tentativo di attacco

Un gruppetto più corposo di una decina di corridori prova l'allungo ma il gruppo sta andando a medie decisamente incompatibili, per ora, con un via libera alla fuga

230 km all'arrivo

Ripresi Dewulf e il nostro Borgo, il gruppo torna compatto ma dobbiamo aspettarci altri attacchi nei prossimi minuti

Ci provano in due

235 km all'arrivo, un altro tentativo: questa volta sono Dewulf e il nostro Alessandro Borgo

Fuggitivi ripresi, altri attacchi

Il gruppo ha ripreso il tentativo di fuga ma già in testa scattano altri corridori, si aspetta il momento giusto per la fuga di giornata

240 km all'arrivo

Percorsi ormai già quasi i primi venti chilometri di corsa, i corridori all'attacco hanno sempre meno margine sul gruppo

Altri corridori provano a inserirsi

Altri corridori provano a inserirsi nella fuga, ma il gruppo è davvero a pochi metri dai fuggitivi ormai

Tre corridori con un piccolo vantaggio

Govekar, Sheehan e Rasenberg ci provano: hanno circa 17 secondi di vantaggio

Continuano i tentativi

In testa al gruppo continuano i tentativi di allungo, soprattutto da parte delle squadre minori

Gruppo compatto

255 km all'arrivo, gruppo compatto nonostante i primi tentativi di fuga. E già il ritmo è davvero alto

Partiti ufficialmente!

Via ufficiale alla corsa e subito i primi scatti!

Ecco il km 0

Superato il km 0, la direzione corsa sta però aspettando un paio di corridori attardati per problemi tecnici prima di dare il via ufficiale

Le immagini della partenza da Compiègne

Pogacar insegue un record storico

Se riuscisse a vincere la Parigi-Roubaix, il fuoriclasse sloveno raggiungerebbe Rik Van Looy, Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck diventando il quarto corridore di sempre a vincere tutte le 5 Classiche Monumento. E se quest'anno riuscisse a vincere Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia, sarebbe il primo nella storia a vincere le cinque Monumento nella stessa stagione

Il gruppo si avvicina al Km 0

Poco meno di 5 km da percorrere prima del via ufficiale alla corsa. Un sole timido sul percorso per ora, i corridori hanno tutti i manicotti, temperatura percepita di 6 gradi alla partenza

Il trofeo: grazie a Moser è un blocco di pavè

L'attuale trofeo della Parigi-Roubaix, una pietra che rappresenta il pavé, si deve proprio a Francesco Moser. Il fuoriclasse azzurro vinse la "Regina delle Classiche" per tre anni di fila, dal 1978 al 1980. E diede l'idea di cambiare il trofeo, assegnando al vincitore una pietra simbolo della corsa più dura

Il trofeo

"Non è una corsa, è un pellegrinaggio": la frase storica

A pronunciarla Jean Henri Auguste Pélissier, trionfatore nel 1919 e nel 1921. Una frase che rappresenta benissimo la fatica e la durezza della gara...

L'accoglienza di Compiègne per Pogacar

Si parte da Compiègne

Il gruppo lascia Compiègne: ora la solita passerella prima del km0 previsto intorno alle 11.05, poi sarà via ufficiale alla corsa!

Il ripasso del percorso

Qui tutto quello che devi sapere su percorso, partecipanti e favoriti di questa Parigi-Roubaix

Parigi-Roubaix, sfida Pogacar-Van der Poel ma occhio a Ganna: percorso e partecipanti

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Il racconto di Pedersen: dall'infortunio alla Parigi-Roubaix

Tutto in nove settimane: dall'infortunio al ritorno alle gare lampo. La Lidl-Trek ha raccontato il percorso di Mads Pedersen verso l'inferno del Nord

Ganna la speranza italiana

Filippo Ganna in questa prima parte di stagione ha dimostrato un buono stato di forma. E la sua squadra, la Ineos Grenadiers, sembra tornata ai livelli a cui ci aveva abituato dopo un 2025 decisamente sotto le aspettative. L'azzurro, sfortunato nelle scorse edizioni, potrebbe essere uno degli outsider nella sfida tra Pogacar e van der Poel

Ieri il trionfo di Seixas al Giro dei Paesi Baschi

A proposito di giovani, ieri Paul Seixas ha trionfato al Giro dei Paesi Baschi, dominando letteralmente la corsa con ben tre vittorie di tappa. Ora lo aspetta la Liegi-Bastogne-Liegi il prossimo 26 aprile: sarà il secondo confronto stagionale con Tadej Pogacar, dopo il secondo posto alla Strade Bianche

Seixas sempre più certezza del ciclismo: il 19enne francese vince il Giro dei Paesi Baschi

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Coudell il più giovane in gara

A soli 19 anni, Ezra Coudell è il più giovane corridore in gara in questa Parigi-Roubaix

Per van der Poel il tifo di...LeBron James!

La stella dell'NBA ha mandato un video per fare l'in bocca al lupo al fuoriclasse olandese...

Il foglio firma a Compiégne

UNIBET ROSE ROCKETS

  • BLOEM Joren
  • KOPECKY Matias
  • KOPECKY Tomas
  • KUBIS Lukas
  • LARSEN Niklas
  • MOURIS Wessel
  • RASENBERG Martijn

TUDOR PRO CYCLING

  • HALLER Marco
  • MAYRHOFER Marius
  • MOZZATO Luca
  • KELEMEN Petr
  • KLUCKERS Arthur
  • LIENHARD Fabian
  • MIKUTIS Aivaras

TOTALENERGIES

  • BOULAHOITE Rayan
  • BRUNEL Alexis
  • DAUPHIN Florian
  • DUJARDIN Sandy
  • GACHIGNARD Thomas
  • LEROUX Samuel
  • TURGIS Anthony

TEAM FLANDERS-BALOISE

  • DEMAN Brem
  • GEERAERTS Ferre
  • HESTERS Jules
  • LAMBRECHT Michiel
  • VANDENBRANDE Noah
  • VAN HAUTEGEM Leander
  • VERCOUILLIE Victor

PINARELLO Q36.5

  • DE GENDT Aimé
  • FRISON Frederik
  • LIEPINS Emils
  • MALECKI Kamil
  • VAN MOER Brent
  • WRIGHT Fred
  • ZUCKOWSKY Nickolas

MODERN ADVENTURE PRO CYCLING

  • CARPENTER Robin
  • CAUDELL Ezra
  • CHRISTIAN Sean
  • KESSLER Cole
  • OLIVER Ben
  • PICKRELL Riley
  • STEWART Mark

COFIDIS

  • ANIOLKOWSKI Stanislaw
  • CHARRET Camille
  • IZQUIERDO Clément
  • PAGE Hugo
  • RENARD Alexis
  • TEUNS Dylan
  • THOMAS Benjamin

XDS ASTANA TEAM

  • BALLERINI Davide
  • FEDOROV Yevgeniy
  • GATE Aaron
  • LIVYNS Arjen
  • ROMELE Alessandro
  • SYRITSA Gleb
  • TEUNISSEN Mike

UNO-X-MOBILITY

  • ABRAHAMSEN Jonas
  • BYSTROM Sven Erik
  • INGEBRIGSTEN Stor
  • LEVY William
  • RESELL Erik
  • TILLER Rasmus
  • WAERENSKJOLD Soren

UAE TEAM EMIRATES XRG

  • BJERG Mikkel
  • OLIVEIRA Rui
  • MOLANO Juan Sebastian
  • MORGADO Antonio
  • POGACAR Tadej
  • POLITT Nils
  • VERMEERSCH Florian

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

  • AFFINI Edoardo
  • BRENNAN Matthew
  • DOUL Owai
  • HAGENES Per Strand
  • LAPORTE Christophe
  • MATTIO Pietro
  • VAN AERT Wout

TEAM PICNIC POSTNL

  • BIESTERBOS Frits
  • BITTNER Pavel
  • CORKEY Dillon
  • DEGENKOLB John
  • HAQUIN Henri-François
  • MARKL Niklas
  • VAN DEN BERG Julius

TEAM JAYCO-ALULA

  • DE BONDT Dries
  • DE POOTER Dries
  • DONALDSON Robert
  • DURBRIDGE Luke
  • MCKENZIE Hamish
  • O’BRIEN Kelland
  • SUTTERLIN Jasha

SOUDAL QUICK-STEP

  • LAMPAERT Yves
  • STUYVEN Jasper
  • MERLIER Tim
  • VAN BAARLE Dylan
  • VAN GESTEL Dries
  • VAN LERBERGHE Bert
  • VERVENNE Jonathan

RED BULL-BORA HANSGROHE

  • MARIT Arne
  • MEEUS Jordi
  • PITHIE Laurence
  • THORNLEY Callum
  • VAN DIJKE Mick
  • VAN DIJKE Tim
  • VERMEERSCH Gianni

NSN CYCLING TEAM

  • ASKEY Lewis
  • BOIVIN Guillaume
  • GIRMAY Biniam
  • LOUVEL Matis
  • MULLEN Ryan
  • SHEEHAN Riley
  • VAN ASBROECK Tom

MOVISTAR TEAM

  • BARRENETXEA Jon
  • GARCIA CORTINA Ivan
  • MACIEJUK Filip
  • MILESI Lorenzo
  • NOVAK Pavel
  • SERRANO Gonzalo
  • TORRES Alberto

LOTTO-INTERMARCHÉ

  • ARTZ Huub
  • AERTS Toon
  • BEULLENS Cedric
  • DE LIE Arnaud
  • GIDDINGS Joshua
  • GRYSEL Matis
  • RUTSCH Jonas

LIDL-TREK

  • MILAN Jonathan
  • NORSGAARD Mathias
  • PEDERSEN Mads
  • SÖDERQVIST Jakob
  • THEUNS Edward
  • VACEK Mathias
  • WALSCHEID Max

INEOS GRENADIERS

  • GANNA FIlippo
  • HEIDUK Kim
  • SHMIDT Artem
  • SWIFT Connor
  • TARLING Joshua
  • TURNER Ben
  • WELSFORD Sam

GROUPAMA-FDJ UNITED

  • BARTHE Cyril
  • FONTAINE Titouan
  • GRUEL Thibaud
  • HUENS Axel
  • JACOBS Johan
  • RUSSO Clément
  • TRONCHON Bastien

EF-EDUCATION EASYPOST

  • ASGREEN Kasper
  • LAMPERTI Luke
  • MACKELLAR Alastair
  • MIHKELS Madis
  • SCHWARZBACHER Matthias
  • SIMMONS Colby
  • WALKER Max

DECATHLON CMA CGM TEAM

  • BISSEGGER Stefan
  • BOL Cees
  • DE PESTEL Sander
  • DEWULF Stan
  • HOOLE Daan
  • NAESEN Oliver
  • PEDERSEN Rasmus

BAHRAIN-VICTORIOUS

  • BAUHAUS Phil
  • BORGO Alessandro
  • ERZEN Zak
  • GOVEKAR Matevz
  • GRADEK Kamil
  • MOHORIC Matej
  • SEGAERT Alec

ALPECIN-PREMIER TECH

  • DEL GROSSO Tibor
  • DILLIER Silvan
  • PHILIPSEN Jasper
  • PLANCKAERT Edward
  • RICKAERT Jonas
  • SENECHAL Florian
  • VAN DER POEL Mathieu

I partecipanti

Di seguito tutte le squadre iscritte alla corsa e i partecipanti alla Parigi-Roubaix 2026

I tratti di pavè

  • 30: Troisvilles à Inchy (km 95,8 - 2,2 km) ***
  • 29: Viesly à Quiévy (km 102,3 - 1,8 km) ***
  • 28: Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 - 3,7 km) ****
  • 27: Viesly à Briastre (km 111,1 - 3 km) ***
  • 26: Briastre (km 114,9 - 0,8 km) ***
  • 25: Solesmes à Haussy (km 123,7 - 0,8 km) **
  • 24: Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,5 - 1,2 km) **
  • 23: Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 - 1,6 km) ***
  • 22: Quérénaing à Maing (km 137,5 - 2,5 km) ***
  • 21: Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon (km 140,7 - 1,6 km) ***
  • 20: Haveluy à Wallers (km 153,6 - 2,5 km) ****
  • 19: Trouée d'Arenberg (km 163 - 2,3 km) *****
  • 18: Wallers à Hélesmes (km 169,1 - 1,6 km) ***
  • 17: Hornaing à Wandignies (km 175,9 - 3,7 km) ****
  • 16: Warlaing à Brillon (km 183,3 - 2,4 km) ***
  • 15: Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,8 - 2,4 km) ****
  • 14: Beuvry à Orchies (km 193,2 - 1,4 km) ***
  • 13: Orchies (km 198,2 - 1,7 km) ***
  • 12: Auchy à Bersée (km 204,3 - 2,7 km) ****
  • 11: Mons-en-Pévèle (km 209,7 - 3 km) *****
  • 10: Mérignies à Avelin (km 215,7 - 0,7 km) **
  • 9: Pont-Thibault à Ennevelin (km 219,1 - 1,4 km) ***
  • 8: Templeuve - L'Epinette (km 224,5 - 0,2 km) *
  • 8: Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 225,1 - 0,5 km) **
  • 7: Cysoing à Bourghelles (km 231,5 - 1,3 km) ***
  • 6: Bourghelles à Wannehain (km 234 - 1,1 km) ***
  • 5: Camphin-en-Pévèle (km 238,4 - 1,8 km) ****
  • 4: Carrefour de l'Arbre (km 241,2 - 2,1 km) *****
  • 3: Gruson (km 243,5 - 1,1 km) **
  • 2: Willems à Hem (km 250,2 - 1,4 km) **
  • 1: Roubaix (km 256,9 - 0,3 km) *

Le * indicano il grado di difficoltà di ogni settore in pavè. Si trovano quasi tutti concentrati nella seconda metà della corsa, dal km 95,8 fino all'ultimo a Roubaix, in prossimità del velodromo.

Oggi anche la gara femminile

Inoltre, per la prima volta nella storia, la gara femminile si correrà lo stesso giorno di quella maschile. Le corridrici partiranno da Denain–La Porte du Hainaut e copriranno una distanza di 143,1 km. Previsto un aumento dei tratti in pavé: 33,7 chilometri, 4,5 km in più rispetto all'anno scorso. Verranno affrontati i 17 settori che compongono il finale della corsa maschile. L'arrivo è previsto al Velodromo intorno alle 18:20, un'ora e mezza dopo all'incirca dei colleghi uomini.

La Foresta di Arenberg, un monumento del ciclismo

Naturalmente c'è grande attesa per il passaggiosul pavè all'interno della Foresta di Arenberg, uno dei tre settori più duri della corsa e valutato con un quoziente di 5 stelle di difficoltà dall'organizzazione stessa. Come rivelato dal direttore di gara Thierry Gouvenou, per rendere più consolidato il pavè è stato sapientemente sfruttato un gregge di capre nell'ultimo mese per pascolare l'erba.

Aggiunto un settore di pavè

I settori di pavè iniziano dalla città di Troisvilles, al km 95,8. I primi quattro si susseguono molto rapidamente, quasi senza asfalto, formando una densità che potrebbe subito creare selezione e mettere alla prova i corridori. Al termine di questa sequenza è stato aggiunto il settore numero 26, raramente utilizzato, che comprende una salita di 800 metri.

L'Inferno del Nord: il percorso

Più o meno è lo stesso da sempre, con qualche leggera variazione di anno in anno. Domenica si percorreranno 258,3 chilometri, di cui 54,8 su 30 settori di pavè. La partenza, nonostante il nome, è collocata a Compiégne (comune del dipartimento dell'Oise), la stessa dal 1977. Si arriva al celebre velodromo di Roubaix, dove i corridori devono percorrere un giro e mezzo prima di alzare le braccia al cielo o semplicemente sospirare per aver raggiunto la fine. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante, reso difficoltoso dal ciottolato e da alcuni settori davvero complessi da affrontare

L'albo d'oro

Pogacar insegue il primo successo, ma dovrà vedersela con Mathieu van der Poel. L'olandese è campione in carica, ha già vinto tre volte di seguito e punta a eguagliare i recordman Boonen e De Vlaeminck, ma sarebbe il primo a vincerne quattro consecutivamente. Di seguito l'albo d'oro completo della corsa e le nazioni con più allori. 

L'albo d'oro della Parigi-Roubaix

L'albo d'oro della Parigi-Roubaix

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Oggi la 123^ edizione della Parigi-Roubaix

Tra poco più di un'ora, alle 11 circa, il via alla 123^ edizione della "Regina delle Classiche": qui tutti gli aggiornamenti, le news e il racconto della corsa minuto per minuto. Buon "Inferno del Nord" a tutti!

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