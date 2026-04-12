Gara stupenda, piena di colpi di scena e di campioni che non si lasciano abbattere dalla sfortuna. Quasi tutti hanno subito delle forature o dei problemi tecnici e tutti hanno reagito o stanno reagendo. La situazione:

- Pogacar, Pedersen, Van Aert, Laporte, Meeus, Pithie, Stuyven e Bissegger sono in testa

- Van der Poel e Ganna stanno rientrando, ma sono ancora a circa 20''