Introduzione

Domenica 26 aprile è in programma la 112^ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle Classiche-Monumento e per questo chiamata la Doyenne, la Decana. Si corre in Belgio ed è l'ultima tappa del trittico delle Ardenne iniziato con l'Amstel Gold Race (vinta domenica 19 aprile da Evenepoel), e proseguito con la Freccia Vallone (conquistata mercoledì 22 Paul Seixas). La sfida che tutti attendono è proprio quella tra il padrone di casa Remco Evenepoel, vincitore nel 2022 e nel 2023, e il campione in carica Tadej Pogacar, affermatosi anche nel 2021 e nrl 2024. Attenzione però al giovane francese della Decathlon, la cui stella ha iniziato a brillare molto in fretta. Ecco il percorso, le curiosità e la startlist man mano che le squadre ufficializzano i corridori presenti

L'ALBO D'ORO DELLA CORSA