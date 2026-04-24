Introduzione
Domenica 26 aprile è in programma la 112^ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle Classiche-Monumento e per questo chiamata la Doyenne, la Decana. Si corre in Belgio ed è l'ultima tappa del trittico delle Ardenne iniziato con l'Amstel Gold Race (vinta domenica 19 aprile da Evenepoel), e proseguito con la Freccia Vallone (conquistata mercoledì 22 Paul Seixas). La sfida che tutti attendono è proprio quella tra il padrone di casa Remco Evenepoel, vincitore nel 2022 e nel 2023, e il campione in carica Tadej Pogacar, affermatosi anche nel 2021 e nrl 2024. Attenzione però al giovane francese della Decathlon, la cui stella ha iniziato a brillare molto in fretta. Ecco il percorso, le curiosità e la startlist man mano che le squadre ufficializzano i corridori presenti
Quello che devi sapere
La fine della "Campagna del Nord" e del "Trittico delle Ardenne"
Fiandre, Roubaix, Ardenne: è il turno della quarta Classica-Monumento stagionale, ultima tappa di settimane di battaglie nel Nordeuropa, terra per eccellenza delle due ruote. La Liegi-Bastogne-Liegi chiude il periodo primaverile dedicato alle classiche di un giorno in attesa della stagione dei grandi Giri a tappe. La corsa è anche l'ultimo atto del trittico delle Ardenne, tutto concentrato in una settimana nella seconda metà di aprile. Domenica scorsa si è aperto con l'Amstel Gold Race ed è proseguito mercoledì con la Freccia Vallone: ora arriva l'appuntamento più atteso
La corsa delle Côtes
Se i Muri sono il tratto caratteristico del Giro delle Fiandre e il pavé è ciò che distingue la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi è il regno delle côtes, salite ripidissime e collocate in rapida sequenza, soprattutto nella seconda parte della corsa. In questa edizione ne sono state previste 11. Ecco quali sono:
- Côte de Saint-Roch (km 83,7)
- Col de Haussire (km 132,4)
- Côte de Wanne (km 171,2)
- Côte de Stockeu (Km 177,7)
- Côte de la Haute-Levée (Km 181,9)
- Col du Rosier (km 196,2)
- Col du Maquisard (km 208,7)
- Côte de Desnié (Km 212,8)
- Côte de la Redoute (Km 225,5)
- Côte des Forges (Km 236,2)
- Côte de la Roche-aux-Faucons (Km 246,1)
La corsa è lunga 259,5 chilometri, 7,5 km in più della scorsa edizione e si presta soprattutto alle azioni degli scalatori.
La Doyenne
La Liegi-Bastogne-Liegi è nota come la "Decana", la classica che esiste da più tempo. La prima edizione fu corsa nel 1892, ma prevedeva partenza e arrivo a Spa, così come nei due anni successivi. Il tracciato fu modificato nel 1908, quando la gara riprese dopo 13 anni di assenza e Liegi diventò la città iniziale e finale della competizione. Oltre che per le salite tra i boschi delle Ardenne, la Liegi è resa spesso più complicata dalle condizioni atmosferiche. Non è raro correre in una giornata bagnata, con la pioggia a rendere ancora più dura ed epica la sfida.
Una corsa speciale per gli italiani
Dopo il Belgio, l'Italia è la nazione ad aver vinto più volte la corsa, 12 in totale. Moreno Argentin, assieme a Valverde, ha scritto il suo nome sull'albo d'oro in quattro occasioni (meno solo delle cinque del Cannibale Eddie Merckx), mentre l'ultimo trionfatore è stato Danilo Di Luca nel 2007. Dopo di lui si sono avvicinati alla vittoria Nibali nel 2012 e Formolo nel 2019, entrambi secondi. Davide Rebellin, secondo nel 2008, vinse invece nel 2004 e diventò il primo corridore della storia a vincere le tre corse del Trittico delle Ardenne nello stesso anno (impresa replicata solo da Gilbert nel 2011). A Liegi inoltre è stata sempre radicata una delle più grandi comunità di emigrati italiani.
I favoriti
Difficile che il digiuno italiano possa essere interrotto dopo 19 anni, ma Giulio Ciccone, secondo lo scorso anno, è una buona cartuccia a disposizione. Il corridore della Lidl-Trek nel 2025 è stato battuto solo da Tadej Pogacar. L'attesa è proprio per il duello tra lo sloveno, campione anche nel 2021 e 2024, e Remco Evenepoel, idolo di casa vincitore nel 2022 e 2023, reduce dal successo all'Amstel Gold Race (non ha invece corso la Freccia Vallone, così come Pogacar). C'è però una variante da non sottovalutare: Paul Seixas, 20 anni il prossimo settembre, vincitore mercoledì della Freccia Vallone con uno scatto imprendibile sul Muro di Huy. Ha dimostrato di poter essere competitivo almeno per il podio, poi chissà.
Di seguito, la starlist provvisoria della corsa (aggiornata man mano che tutti i team renderanno ufficiali le loro scelte):
ALPECIN-PREMIER TECH
- VERSTRYNGE Emiel
- HOULE Hugo
- DE BRUYNE Ramses
- BUSATTO Francesco
BAHRAIN VICTORIOUS (Ufficiale)
- MARTINEZ Lenny
- BILBAO Pello
- AFONSO Eulalio
- BUITRAGO Santiago
- DELGADO Pau Miquel
- MIHOLJEVIC Fran
- TIBERI Antonio
BURGOS BURPELLET BH
- SAIBAYAR Jambaljamts
CAJA RURAL SEGUROS (Ufficiale)
- OTRUBA Jakub
- BARCELO Fernando
- MOLENAAR Alex
- BOU Joan
- LOPEZ CUESTA Joseba
- NICOLAU Joel
- PRADES Eduard
COFIDIS (Ufficiale)
- ARANBURU Alex
- MAISONOBE Sam
- TEUNS Dylan
- IZAGIRRE Ion
- OURSELIN Paul
- MAAS Jan
- YOALLAND Yael
DECATHLON (Ufficiale)
- SEIXAS Paul
- BISIAUX Léo
- DEWULF Stan
- LAPEIRA Paul
- LABROSSE Jordan
- LHOTE Antoine
- PRODHOMME Nicolas
EF EDUCATION-EASYPOST (Ufficiale)
- BAUDIN Axel
- HONORE Mikkel Frolich
- LEONARD Michael
- NERURKAR Lukas
- SHAW James
- VAN DER LEE Jardi
- WALKER Max
EQUIPO KERN PHARMA (Ufficiale)
- CARRASCOSA Pablo
- ELOSEGUI Inigo
- IRIBAR Unai
- PEREZ Cesar
- RETEGI Mikel
- URIARTE Diego
- WENZEL Mats
GROUPAMA FDJ
- GREGOIRE Romain
- COSTIOU Ewen
- MARTIN Guillaume
- GENIETS Kevin
- ROLLAND Brieuc
INEOS GRENADIERS
- VAUQUELIN Kevin
- LAURANCE Axel
- LANGELLOTTI Victor
- KWIATKOWSKI Michal
JAYCO ALULA
- SCHIMD Mauro
- DE POOTER Dries
- FOLDAGER Anders
- COVI Alessandro
- VENDRAME Andrea
- HATHERLY Alan
- BOUWMAN Koen
LIDL-TREK
- CICCONE Giulio
- SKJELMOSE Mattias
LOTTO INTERMARCHÈ (Ufficiale)
- VAN EETVELT Lennert
- VAN BOVEN Luca
- VEISTROFFER Baptiste
- ROTA Lorenzo
- THOMPSON Reuben
- ORINS Robin
- ZIMMERMANN Georg
MOVISTAR (Ufficiale)
- UIJTDEBROEKS Cian
- ROMEO Ivan
- ADRIA Roger
- FORMOLO Davide
- GARCIA PIERNA Raul
- NOVAK Pavel
- TESFAZION Natnael
NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)
- BENNETT George
- FRIGO Marco
- GILMORE Brady
- MARTI Paul
- NEILANDS Krists
- PINARELLO Alessandro
- SCHULTZ Nick
PICNIC POSTNL
- VAN DEN BROEK Frank
PINARELLO Q36.5
- PIDCOCK Tom
- HERMANS Quinten
RED BULL-BORA-HANSGROHE
- EVENEPOEL Remco
- MARTINEZ Daniel
- TRATNIK Jan
SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)
- CRAS Steff
- EENKHOORN Pascal
- SCHACHMANN Maximilian
- VAN BAARLE Dylan
- VANSEVENANT Mauri
- VERVAEKE Louis
- ZANA Filippo
TOTALENERGIES (Ufficiale)
- BURGAUDEAU Mathieu
- DELBOVE Joris
- DELETTRE Alexandre
- GUERNALEC Thibault
- JOUSSEAUME Alan
- LE BERRE Mathis
- VERCHER Mattéo
TUDOR PROCYCLING TEAM
- ALAPHILIPPE Julien
- HIRSCHI Marc
- WEISS Fabian
- WILKSCH Hannes
UAE EMIRATES (Ufficiale)
- POGACAR Tadej
- WELLENS Tim
- SIVAKOV Pavel
- COSNEFROY Benoit
- NOVAK Domen
- HERREGODTS Rune
- LAENGEN Vegard Stake
UNO-X-MOBILITY
- JOHANNESSEN Tobias
- KRON Andreas
- CORT Magnus
VISMA | LEASE A BIKE
- FIORELLI Filippo
- TULETT Ben
XDS ASTANA
- ULISSI Diego
- CHAMPOUSSIN Clement
- SCARONI Christian