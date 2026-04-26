Liegi è casa di Tadej Pogacar. Lo sloveno vince in solitaria la Doyenne per la quarta volta, la terza consecutiva. La sua UAE Emirates riprende una maxi-fuga iniziale con Evenepoel coinvolto e detta il ritmo sulle ultime salite. Al primo scatto del campione del mondo sulla Redoute risponde solamente l'attesissimo giovane francese Seixas, che resiste alla sua ruota fino alla salita finale. Il francese chiude poi secondo all'esordio davanti a Evenepoel
Ripercorri la carriera di Pogacar
Il quarto successo alla Liegi-Bastogne-Liegi è solo l'ultimo tassello nel mosaico di un fenomeno: ecco tutta la carriera, i record e i prossimi obiettivi del campione sloveno. Per il 2027 potrebbe averne uno molto ambizioso...
Giri, classiche, mondiali, europei: tutta la carriera di Tadej PogacarVai al contenuto
Come prosegue la stagione ciclistica nel 2026
Finisce la stagione delle Classiche del Nord: ora è tempo dei grandi Giri, a partire da quello d'Italia!
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L'albo d'oro della Liegi-Bastogne-Liegi
Pogacar come l'azzurro Moreno Argentin: prima ha soltanto Merckx
Liegi-Bastogne-Liegi, l'albo d'oro: poker di PogacarVai al contenuto
Pogacar: "Seixas incredibile, ero pronto per lo sprint"
Le parole del vincitore: "Mi ero un po' spaventato all'inizio per quella fuga con Evenepoel presente. Il lavoro della mia squadra è stato eccezionale, anche la Decathlon ha aiutato. Eravamo in controllo ma non sai mai cosa possa accadere. C'era molta pressione su di me per il fatto che sto correndo poche gare. Sulla Redoute sono andato davvero forte e nonostante ciò Seixas mi era rimasto attaccato, ero pronto per lo sprint contro di lui ma sull'ultima salita ce l'ho fatta a staccarlo"
L'ordine d'arrivo della Liegi Bastogne Liegi 2026
1) Tadej Pogacar in 5h 50'28''
2) Paul Seixas +45''
3) Remco Evenepoel +1'42''
4) Emiel Verstrynge S.T.
5) Egan Bernal S.T.
6) Pello Bilbao S.T.
7) Roman Gregoire S.T.
8) Christian Scaroni - S.T.
9) Tobias Johannessen S.T.
10) Filippo Zana - S.T.
L'arrivo con dedica di Pogacar
Braccio alzato al cielo per l'ex compagno di squadra Camilo Munoz, per cui ha portato anche la fascia nera al braccio durante la corsa
Evenepoel sul podio
Premio di consolazione per il belga della Red Bull
Si prepara la volata per il podio
Evenepoel guida il plotone
Seixas secondo
Il francese a quasi 50'' da Pogacar. Ottimo debutto per lui in questa Classica
Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026!
Quarto successo per lo sloveno, il terzo consecutivo
Ultimo km per Pogacar
Lo sloveno è ormai tranquillo e si concede anche un saluto alle telecamere
Evenepoel riprende Skjelmose
Il belga scatta e riaggancia il danese, il padrone di casa vuole almeno il podio
Evenepoel si arrabbia con gli altri inseguitori
Vorrebbe un cambio, ma nessuno glielo concede: il gruppo però si sta riavvicinando a Skjelmose
Podio delineato?
Pogacar, Seixas e Skjelmose: tutti hanno un discreto vantaggio su chi li segue, in virtù soprattutto del fatto che negli ultimi km non ci sono asperità da affrontare
11 km al traguardo
- Pogacar in testa
- Seixas a 30''
- Skjelmose a 1'56''
- Gruppo Evenepoel a 2'15''
Inseguitori sull'ultima salita
Ciccone ha lanciato Skjelmose. Seixas conserva 1'40'' per il secondo posto
Seixas già a 20''
Vediamo come reagisce il francese dopo essersi staccato dalla ruota di Pogacar
Seixas rischia di cedere
A furia di martellare, Pogacar sta staccando Seixas
Scatto di Pogacar sull'ultima salita
Seixas però risponde. Era appena iniziata l'ascesa di Roche-aux-Faucons
15 km al traguardo
Pochi dubbi su chi saranno i primi due della Liegi 2026: Pogacar e Seixas. Bisogna solo stabilire l'ordine
Pogacar-Seixas ancora insieme
Continuano a spingere, con il vantaggio salito a 1'25'' sul gruppo Evenepoel
20 km al traguardo
Pogacar-Seixas con più di un minuto di vantaggio sugli inseguitori. I sette corridori che avevano tentato un allungo in precedenza sono stati ripresi da Gregoire e Skjelmose
Si arriva alla Cote des Forges
Lunghezza di 1,3 km con pendenza del 7,8%
Pogacar e Seixas hanno 50'' di vantaggio
Hanno scalato la Redoute in 3'45'', abbattendo il record dello stesso Pogacar fissato lo scorso anno
25 km al traguardo
Nel gruppo degli inseguitori c'è molto movimento, 7 corridori stanno guadagnando metri di vantaggio
Scatto di Hindley
L'australiano della Red Bull prova ad allungare. Un segnale che Evenepoel non ha più gambe per il finale?
Skjelmose riassorbito dagli altri inseguitori
Ora si trova con Evenepoel e tutti gli altri, tra coloro che si giocheranno l'ultimo gradino del podio
Mancano due salite al termine
- Côte des Forges
- Côte de Roche-aux-Faucons
Uno dei due riuscirà a staccare l'altro? Altrimenti sarà arrivo in volata
30 km al traguardo
- Pogacar e Seixas in testa insieme
- Skjelmose inseguitore solitario a 28''
- Un gruppetto di altri inseguitori con Evenepoel a 40''
Ora Pogacar e Seixas si danno cambi regolari, sulla Redoute invece lo sloveno ha sempre avuto le ruote davanti a quelle del francese
Solo Skjelmose insegue Pogacar-Seixas
Il danese della Lidl-Trek si trova da solo a 25'' dalla coppia di testa
L'inizio di una rivalità storica?
Lo scatto insieme a 35 km dal traguardo
Maestoso Seixas
Pogacar e il francese scollinano insieme sulla Redoute, alle loro spalle hanno creato il vuoto
Pogacar continua a spingere
Seixas però tiene la sua ruota
Il duello è entrato nel vivo
Scatto preventivato dello sloveno, il giovane francese è l'unico a rispondegli! Il fenomeno e la giovane promessa, il copione prende forma
Scattano Pogacar e Seixas!
Evenepoel in difficoltà
Il belga non sembra poter reggere il ritmo imposto dalla UAE Emirates
Inizia la Cote de la Redoute
Arriveranno scatti? Pogacar si è riportato davanti a tutti, trainato da Cosnefroy
L'altimetria degli ultimi 35 km
Dalla Redoute fino al traguardo con altre due salite nel mezzo: qui si decide la Liegi-Bastogne-Liegi 2026
Che ritmo!
Si pedala con una velocità media altissima per prendere la Redoute davanti a tutti
Le caratteristiche della Redoute
Nelle ultime edizioni la corsa si è decisa su questo strappo, 1,6 km al 9,4% di pendenza. Arriverà tra circa 6 km
Ora tutte le squadre, dopo aver beneficiato del lavoro della UAE Emirates sia nella rincorsa alla fuga che nelle ultime salite a gruppo compatto, si fanno vedere nelle prime posizioni per prendere la Redoute in testa
45 km al traguardo
Il gruppo si screma, anche se tutti i big restano a contatto. Oltre alla UAE Emirates, ecco in testa anche la Lidl-Trek, la Visma e la EF-Education EasyPost
Inizia il Col de Desnie
La grande novità di questa edizione della corsa (1,3 km con 11% di pendenza), l'ultimo strappo che introduce alla Redoute, in genere la salita su cui si decide la corsa
Inizia il Col du Maquisard
Lunghezza di 2,4 km al 5,7% di pendenza
Dopo Sivakov, si è messo a tirare un altro francese per Pogacar: Benoît Cosnefroy, terzo all'ultima Freccia Vallone di mercoledì
58 km al traguardo
Il gruppo con i migliori (Pidcock escluso) è ancora compatto, UAE Emirates sempre al comando delle operazioni. Mancano cinque salite:
- Côte du Maquisard
- Côte de Desnie
- Côte de la Redoute
- Côte des Forges
- Côte de Roche-aux-Faucons
64 km al traguardo
In testa sempre la UAE Emirates, seguita dagli uomini della Red Bull. Se Wellens è stato il corridore deputato a ricucire il distacco con la fuga iniziale, ora a dettare il ritmo è il francese Pavel Sivakov
Il vano tentativo di Schachmann
Il tedesco della Soudal Quick-Step ci ha provato sullo strappo di Haute-Levée. Nessuno lo ha accompagnato e la sua azione è durata un battito di ciglia
Inizia il Col du Rosier
Salita di 4,4 km con pendenza media del 5,9%
Perché Pogacar indossa una fascia nera sul braccio sinistro?
In segno di lutto per la morte del suo ex compagno di squadra Camilo Munoz, deceduto per le conseguenze di una caduta al Tour de Jura del 18 aprile scorso. Inizialmente era stato dimesso, ma la situazione è poi degenerata in un'infezione e infine in una sepsi fatale
78 km al traguardo
Sembra ormai definitivamente compromessa la corsa di Tom Pidcock: è ancora a 1'26'' dal gruppo. Un guaio meccanico gli ha fatto perdere almeno 40 secondi e da quel momento non è riuscito più a riavvicinarsi ai migliori. Con lui c'è anche l'azzurro Simone Velasco della XDS Astana, 4° lo scorso anno
La fine della fuga
Sul Col de Stockeu è finita anche la favola degli ultimi fuggitivi di giornata: hanno però avuto il grande merito di accendere la corsa sin dai km iniziali
Inizia la côte de la Haute-Levée,
Ora le salite si susseguono una dopo l'altra: questa è lunga 2,2 km al 7,5% di pendenza media
80 km al traguardo
Non esiste più alcuna fuga: ora il gruppo, con la UAE Emirates di Pogacar in testa, pedala davanti a tutti
Inizia il Col de Stockeu
Breve ma durissimo: poco più di 1 km con pendenza media del 12,5%
In testa sono rimasti in tre
Si tratta di Kamp, Houle e Leemreize: hanno però appena 10 secondi sul gruppo, ormai alle loro spalle
Quante salite mancano?
Ne sono state scollinate appena tre, ne mancano quindi otto: Côte de Stockeu, de la Haute-Levée, du Rosier, du Maquisard, de Desnie, de la Redoute, des Forges, de Roche-aux-Faucons
Dov'è il gruppo Pidcock?
Fatica a ricongiungersi con gli altri big (Pogacar, Evenepoel, Seixas): è a 1'15'' circa dalla testa della corsa e a poco più di un minuto dal plotone principale
Perdono vantaggio i 5 fuggitivi
Kamp, Houle, Leemreize, Veistroffer ed Eenkhoorn sono gli ultimi residui della fuga iniziale, il loro vantaggio sul gruppo si è ridotto sotto i 20 secondi
Iniziata la Liegi femminile
Scattata ora la 10^ edizione
90 km in fuga
Siamo entrati nella fase calda e finale della corsa, quella con le ultime e temibili côtes
Il gruppo Pogacar ha ripreso quello di Evenepoel
Lo sloveno (e Seixas) si ricongiungono al belga della Red Bull grazie allo straordinario lavoro della UAE Emirates. Le energie spese per ricucire il distacco rischieranno di venire meno nel momento cruciale della corsa? Staremo a vedere...
Chi sono i 5 corridori in fuga?
Si tratta di Alexandar Kamp (Uno X-Mobility), Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), Gijs Leemreize (Picnic PostNL) e Hugo Houle (Alpecin Premier-Tech). A loro si è aggiunto anche Baptiste Veistroffer della Lotto-Intermarché
100 km al traguardo: cambia la situazione in testa alla corsa
Quattro corridori hanno un vantaggio di 25'' su ex compagni di fuga tra cui Evenepoel, di 1' circa sul gruppo principale trainato dalla UAE Emirates di Pogacar (il ritardo all'inizio della corsa aveva superato i 4'), 1'35'' su un altro gruppetto ancora più attardato, ma in recupero, dove c'è Tom Pidcock
107 km al traguardo
Il gruppo-inseguitore continua a risucchiare secondi a quello in fuga: ora il distacco si attesta a poco più di 1'20''
Ora Evenepoel è senza compagni di squadra in fuga
Nico Denz si è staccato sul Col de Haussire dopo aver dato una grossa mano al suo capitano alla Red Bull
Novak è riuscito a rientrare tra i primi
Lo sloveno sembrava in difficoltà sul Col de Haussire, ma è riuscito a rimanere tra i primi. Al momento resta l'unico gregario di Pogacar in fuga, nonostante il vantaggio di quest'ultima si sia assottigliato tra 1'30'' e 1'40''
In testa da 52 a 40 corridori
Ecco chi sono: Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Ewen Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) Egan Bernal, Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS-Astana), Magnus Cort, Alexander Kamp, Andreas Leknessund (Uno-X), Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Dylan Van Baarle (Soudal-Quick Step), Marco Frigo, Krists Neilands (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Frank Van der Broek, Gijs Leemreize, Bjorn Koerdt (Picnic-PostNL), Gal Glivar, Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), Alan Jousseaume, Mathis Le Berre (TotalEnergies), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Jesús Herrada , Clément Alleno, Josh Burnett (Burgos Burpellet BH)
Ritmo dettato da Tim Wellens nel gruppo
Uno dei fidati gregari di Pogacar si è preso l'onere di dettare il ritmo e tirare il gruppo sulla seconda salita di giornata: il distacco dai primi si è ridotto a 1'40'', ma la UAE Emirates sta già dando fondo a molte energie
Il distacco tra fuga e gruppo è di 2'05''
Scollinato il Col de Haussire, gli inseguitori riescono a recuperare un'altra manciata di secondi ai battistrada, tra cui figura anche Remco Evenepoel
Si sfalda il gruppone in testa
Alcuni corridori perdono contatto lungo la salita del Col de Haussire. Tra loro anche gli azzurri Formolo e Mosca, Nico Denz, gregario di Evenepoel per la Red Bull, e Novak, l'unico uomo della UAE Emirates nella fuga
I corridori affrontano il Col de Haussire
Si tratta della seconda salita impegnativa lungo il percorso: 3,9 km di ascesa con pendenza media del 6,8%. Tornata in gara lo scorso anno, era assente da 30 anni nella Classica
La UAE Emirates si dà da fare
La presenza di Evenepoel tra i fuggitivi non fa dormire sonni tranquilli a Pogacar: nonostante la presenza di Novak davanti a tutti, la squadra emiratina detta il ritmo nel gruppo che insegue
Chi sono i 52 corridori in fuga
Eccoli: Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Sam Maisonobe, Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Ewen Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet, Enzo Paleni (Groupama-FDJ) Egan Bernal, Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS-Astana), Magnus Cort, Alexander Kamp, Andreas Leknessund (Uno-X), Davide Formolo, Pavel Novak (Movistar Team), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling), Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Dylan Van Baarle (Soudal-Quick Step), Marco Frigo, Krists Neilands (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Frank Van der Broek, Matthew Dinham, Gijs Leemreize, Bjorn Koerdt (Picnic-PostNL), Aaron Dockx, Gal Glivar, Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), Thibaut Guernalec, Alan Jousseaume, Mathis Le Berre (TotalEnergies), Iñigo Elosegui, Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Jesús Herrada, Clément Alleno, Josh Burnett, Jambaljamts Sainbayar (Burgos Burpellet BH)
Liegi andata e ritorno
I corridori in testa hanno iniziato il percorso che riporta verso la cittadina belga, sede di partenza e arrivo della corsa
150 km all'arrivo, il gruppo Pogacar-Seixas spinge
Quando mancano 150 km al traguardo, il gruppo Pogacar-Seixas continua a tirare e ora ha ridotto a 2'33' lo svantaggio sulla maxi fuga in cui sono presenti Evenepoel e Bernal
155 km all'arrivo, si riduce il vantaggio della maxi fuga
Percorsi i primi 100 km: ora la maxi fuga con Evenepoel ha 2'40'' di vantaggio sul gruppo in cui ci sono Pogacar e Seixas
Lo spettacolo del pubblico alla Côte de Saint-Roch
160 km all'arrivo, si riduce il vantaggio della fuga
La maxi fuga di 52 corridori, con Evenepoel e Bernal tra gli altri, ha ora un vantaggio di poco inferiore ai 3 minuti. Il gruppo Pogacar-Seixas insegue con gli uomini UAE e Decathlon a fare l'andatura
Media oraria pazzesca dopo due ore
La media oraria dopo due ore è di 45 km orari, notevole considerando che i corridori hanno affrontato già 1500 metri circa di dislivello
Il gruppo risponde
Ai -168 km all'arrivo il gruppo riduce il distacco, ora sui 3'30'' secondi
170 km al traguardo: la maxi fuga accelera ancora!
Il gruppo dei 52 con Evenepoel, dopo la Côte de Saint-Roch, ha ora un vantaggio di 4'22'' sul gruppo con Pogacar e Seixas
Tentativo di fuga nella fuga ripreso, ecco la prima Côte
I tre sono stati ripresi, ecco intanto la prima Côte di giornata: la maxi fuga con Evenepoel ha sempre 3'35'' di vantaggio sul gruppo Pogacar-Seixas
In testa un altro tentativo
Nel frattempo nel gruppo di testa ci provano altri corridori: Kamp, Leknessund e Sainbayar hanno preso una decina di secondi di vantaggio sui compagni di fuga
180 km al traguardo
I 52 in fuga con Evenepoel hanno sempre 3'35'' sul gruppo Pogacar-Seixas. Tra poco la prima Côte di giornata, la Côte de Saint-Roch, 1 km all'11% di pendenza media
190 km all'arrivo
Mancano 190 km al traguardo, la maxi fuga con Evenepoel ha un vantaggio di 3'35'' sul gruppo di Pogacar e Seixas, tra una quindicina di chilometri la prima salita, la Côte de Saint-Roch, 1 km all'11% di pendenza media
Il punto a 200 km dall'arrivo
La corsa si è movimentata fin dall'inizio. In seguito a una caduta in gruppo, una cinquantina di corridori ha preso il largo, tra di loro anche Remco Evenepoel ed Egan Bernal. Ora la maxi fuga ha circa 3'30'' di vantaggio sul gruppo in cui ci sono Pogacar e Seixas
Ora la Decathlon si muove
Dopo aver lasciato la UAE da sola a inseguire, ora anche la Decathlon di Paul Seixas si fa vedere davanti nel tentativo di inseguire la maxi fuga, che ha ora un vantaggio di 3'30''
205 km all'arrivo
Il vantaggio del gruppo in fuga è ora di 3'40'' quando mancano 205 km all'arrivo. La media nella prima ora è stata di 45,3 km orari
Tentativo di fuga fallito: in testa in 52 con Evenepoel
I 6 sono stati ripresi dal maxi gruppo in fuga che ora ha 3'20'' di vantaggio sul gruppo Pogacar. Ricordiamo che nella maxi fuga ci sono Evenepoel e Bernal. Ora in testa ci sono 52 corridori, Fabian Weiss e César Pérez hanno infatti perso il contatto con la testa
Fuga nella fuga: in testa attaccano in 6
Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5), Andreas Leknessund (Uno-X), Matthew Dinham (Picnic-PostNL), Mathis Le Berre (TotalEnergies) e Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) si sono uniti a Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) e ora hanno un vantaggio di 20 secondi sul gruppo di Evenepoel, che a sua volta ha 3 minuti sul gruppo Pogacar
Veistroffer tenta la fuga solitaria
Tentativo solitario del francese che prova a staccarsi dal gruppo di testa
Ora il vantaggio della maxi fuga è di 3 minuti!
Secondo quanto riporta il cronometraggio ufficiale ora il vantaggio dei 54 in fuga è salito a 3 minuti
Sale ancora il vantaggio
I 54 in fuga ora hanno 2'30'' quando sono stati percorsi i primi 39 chilometri. In precedenza nel gruppo di testa hanno provato a scattare in 5: Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Jacopo Mosca (Lidl-Trek) e Andreas Leknessund (Uno-X). Ma i 5 sono stati ripresi subito
54 in fuga, ecco chi sono:
Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Sam Maisonobe, Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Ewen Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet, Enzo Paleni (Groupama-FDJ) Egan Bernal, Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS-Astana), Magnus Cort, Alexander Kamp, Andreas Leknessund (Uno-X), Davide Formolo, Pavel Novak (Movistar Team), Roland Thalmann, Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling), Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Dylan Van Baarle (Soudal-Quick Step), Marco Frigo, Krists Neilands (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Frank Van der Broek, Matthew Dinham, Gijs Leemreize, Bjorn Koerdt (Picnic-PostNL), Aaron Dockx, Gal Glivar, Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), Thibaut Guernalec, Alan Jousseaume, Mathis Le Berre (TotalEnergies), Iñigo Elosegui, César Pérez, Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Jesús Herrada , Clément Alleno, Josh Burnett, Jambaljamts Sainbayar (Burgos Burpellet BH).
La maxi fuga ora ha 2 minuti di vantaggio!
Da radio corsa il vantaggio della maxi fuga è ora di 2'05'': inizia in salita la corsa di Pogacar, costretto a mettere i suoi uomini all'inseguimento
230 km all'arrivo
Il maxi gruppo mantiene 1'15'' di vantaggio sul gruppo Pogacar
La maxi fuga aumenta il distacco
Ora radio corsa segnala un vantaggio di 1'15'' della maxi fuga, in cui è presente anche Evenepoel, sul gruppo degli altri big con Pogacar
Aumenta il vantaggio del gruppo in fuga
Dopo 26 km di corsa i maxi gruppo in fuga ha ora 40 secondi di vantaggio
Che inizio di Liegi-Bastogne-Liegi
Un inizio più nervoso ed emozionante non si poteva attendere. Pogacar insegue a 30 secondi un maxi gruppo di circa 50 corridori tra cui c'è anche il grande rivale Evenepoel
30 i secondi di vantaggio dei 50 in testa
Sono 30 ora i secondi di vantaggio del maxi gruppo in testa, in cui è presente anche Remco Evenepoel. Oltre a lui, segnalati anche Bernal, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Diego Ulissi (XDS-Astana), Ewan Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United)
Il gruppo prova a ricucire
Ora sono venti i secondi di distacco del gruppo dai 50 in testa
Wellens e Laengen aspettano Pogacar
Tim Wellens e Vegard Stake Laengen, rimasti nel gruppo di testa, hanno ricevuto indicazioni dalla UAE, ora aspettano il capitano Pogacar
Nel gruppo di testa anche Evenepoel e Bernal!
Da radio corsa: nel gruppo di testa ci sono anche due big! Sono Remco Evenepoel ed Egan Bernal
Aumenta il vantaggio della maxi fuga
Ora la cinquantina di corridori in testa ha circa 35 secondi di vantaggio sul gruppo dei big
Izagirre in difficoltà
Dopo la caduta problemi per il corridore
Subito una maxi fuga?
Dopo la caduta una cinquantina di corridori ha preso un margine di 20 secondi sul resto del gruppo
Caduta in gruppo
Il corridore della Cofidis Izagirre è caduto insieme a un altro corridore della Jayco Alula. Entrambi sono ripartiti
Le immagini della partenza
Due corridori non partiti
James Shaw (EF Education-EasyPost) e Alexandre Delettre (TotalEnergies) non hanno preso il via alla gara
Partiti!
I corridori hanno lasciato la partenza, ora la classica passerella prima del via ufficiale al km 0
E quella per Tadej Pogacar
L'accoglienza per Remco Evenepoel
La presentazione di Seixas
Il giovanissimo francese, 19 anni, ha vinto mercoledì la Freccia-Vallone, il più giovane di sempre a riuscirci. Oggi gli occhi saranno puntati su di lui. Alla Strade Bianche a marzo il secondo posto a un minuto da Pogacar
I maestri delle Monumento: solo Merckx davanti a Pogacar
La corsa degli italiani...
Dopo il Belgio, l'Italia è la nazione ad aver vinto più volte la corsa, 12 in totale. Moreno Argentin, assieme a Valverde, ha scritto il suo nome sull'albo d'oro in quattro occasioni (meno solo delle cinque del Cannibale Eddie Merckx), mentre l'ultimo trionfatore è stato Danilo Di Luca nel 2007. Dopo di lui si sono avvicinati alla vittoria Nibali nel 2012 e Formolo nel 2019, entrambi secondi. Davide Rebellin, secondo nel 2008, vinse invece nel 2004 e diventò il primo corridore della storia a vincere le tre corse del Trittico delle Ardenne nello stesso anno (impresa replicata solo da Gilbert nel 2011). A Liegi inoltre è stata sempre radicata una delle più grandi comunità di emigrati italiani.
la "Doyenne"
La Liegi-Bastogne-Liegi è nota come la "Decana", la classica che esiste da più tempo. La prima edizione fu corsa nel 1892, ma prevedeva partenza e arrivo a Spa, così come nei due anni successivi. Il tracciato fu modificato nel 1908, quando la gara riprese dopo 13 anni di assenza e Liegi diventò la città iniziale e finale della competizione. Oltre che per le salite tra i boschi delle Ardenne, la Liegi è resa spesso più complicata dalle condizioni atmosferiche. Non è raro correre in una giornata bagnata, con la pioggia a rendere ancora più dura ed epica la sfida.
Paul Seixas vuole continuare a stupire
Remco Evenepoel il grande sfidante
Pogacar vuole la quarta vittoria
XDS ASTANA (Ufficiale)
- CONCI Nicola
- KUZMIN Anton
- ULISSI Diego
- CHAMPOUSSIN Clement
- SCARONI Christian
- TONEATTI Davide
- VELASCO Simone
VISMA | LEASE A BIKE
- DOULL Owain
- FIORELLI Filippo
- HUISING Menno
- KRUIJSWICK Steven
- MATTIO Pietro
- REX Tim
- TULETT Ben
UNO-X-MOBILITY (Ufficiale)
- JOHANNESSEN Tobias
- JOHANNESSEN Anders
- KRON Andreas
- CORT Magnus
- KAMP Alexander
- LEKNESSUND Andreas
- CHARMIG Anthon
UAE EMIRATES (Ufficiale)
- POGACAR Tadej
- WELLENS Tim
- SIVAKOV Pavel
- COSNEFROY Benoit
- NOVAK Domen
- HERREGODTS Rune
- LAENGEN Vegard Stake
TUDOR PROCYCLING TEAM (Ufficiale)
- BRENNER Marco
- DONZE Robin
- SUTER Joel
- THALMANN Roland
- WARBASSE Lawrence
- WEISS Fabian
- WILKSCH Hannes
TOTALENERGIES (Ufficiale)
- BURGAUDEAU Mathieu
- DELBOVE Joris
- DELETTRE Alexandre
- GUERNALEC Thibault
- JOUSSEAUME Alan
- LE BERRE Mathis
- VERCHER Mattéo
SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)
- CRAS Steff
- EENKHOORN Pascal
- SCHACHMANN Maximilian
- VAN BAARLE Dylan
- VANSEVENANT Mauri
- VERVAEKE Louis
- ZANA Filippo
RED BULL-BORA-HANSGROHE (Ufficiale)
- EVENEPOEL Remco
- DENZ Nico
- EXTEBERRIA Haimar
- FISHER-BLACK Finn
- HINDLEY Jai
- MARTINEZ Daniel
- TRATNIK Jan
PINARELLO Q36.5 (Ufficiale)
- PIDCOCK Tom
- AZPARREN Xabier
- BAX Sjoerd
- CAMPRUBI Marcel
- HARPER Christopher
- HERMANS Quinten
- MAURISSE Xandro
PICNIC POSTNL (Ufficiale)
- VAN DEN BROEK Frank
- DINHAM Matthew
- FAURE PROST Alexy
- HAMILTON Christopher
- KNOX James
- KOERDT Bjoern
- LEEMERIZE Gjis
NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)
- BENNETT George
- FRIGO Marco
- GILMORE Brady
- MARTI Paul
- NEILANDS Krists
- PINARELLO Alessandro
- SCHULTZ Nick
MOVISTAR (Ufficiale)
- UIJTDEBROEKS Cian
- ROMEO Ivan
- ADRIA Roger
- FORMOLO Davide
- GARCIA PIERNA Raul
- NOVAK Pavel
- TESFAZION Natnael
LOTTO INTERMARCHÈ (Ufficiale)
- VAN EETVELT Lennert
- VAN BOVEN Luca
- VEISTROFFER Baptiste
- ROTA Lorenzo
- THOMPSON Reuben
- ORINS Robin
- ZIMMERMANN Georg
LIDL-TREK (Ufficiale)
- BERNARD Julien
- CICCONE Giulio
- KONRAD Patrick
- MOSCA Jacopo
- SKJELMOSE Mattias
- SOBRERO Matteo
- VERONA Carlos
JAYCO ALULA (Ufficiale)
- SCHIMD Mauro
- FOLDAGER Anders
- COVI Alessandro
- O' CONNOR Ben
- VENDRAME Andrea
- HATHERLY Alan
- HELLEMOSE Asbjern
INEOS GRENADIERS (Ufficiale)
- VAUQUELIN Kevin
- BERNAL Egan
- DE PLUS Laurens
- HAIG Jack
- JUNGELS Bob
- LAURANCE Axel
- RIVERA Brandon
GROUPAMA FDJ (Ufficiale)
- GREGOIRE Romain
- COSTIOU Ewen
- MARTIN-GUYONNET Guillaume
- GENIETS Kevin
- MOLARD Rudy
- PACHER Quentin
- PALENI Enzo
EQUIPO KERN PHARMA (Ufficiale)
- CARRASCOSA Pablo
- ELOSEGUI Inigo
- IRIBAR Unai
- PEREZ Cesar
- RETEGI Mikel
- URIARTE Diego
- WENZEL Mats
EF EDUCATION-EASYPOST (Ufficiale)
- BAUDIN Axel
- HONORE Mikkel Frolich
- LEONARD Michael
- NERURKAR Lukas
- SHAW James
- VAN DER LEE Jardi
- WALKER Max
DECATHLON (Ufficiale)
- SEIXAS Paul
- BISIAUX Léo
- DEWULF Stan
- LAPEIRA Paul
- LABROSSE Jordan
- LHOTE Antoine
- PRODHOMME Nicolas
COFIDIS (Ufficiale)
- ARANBURU Alex
- MAISONOBE Sam
- TEUNS Dylan
- IZAGIRRE Ion
- OURSELIN Paul
- MAAS Jan
- YOALLAND Yael
CAJA RURAL SEGUROS (Ufficiale)
- OTRUBA Jakub
- BARCELO Fernando
- MOLENAAR Alex
- BOU Joan
- LOPEZ CUESTA Joseba
- NICOLAU Joel
- PRADES Eduard
BURGOS BURPELLET BH (Ufficiale)
- HERRADA Jesus
- ALLENO Clement
- BURNETT Josh
- FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric
- QUARTUCCI Lorenzo
- REY VAZQUEZ Martin
- SAIBAYAR Jambaljamts
BAHRAIN VICTORIOUS (Ufficiale)
- MARTINEZ Lenny
- BILBAO Pello
- AFONSO Eulalio
- BUITRAGO Santiago
- DELGADO Pau Miquel
- MIHOLJEVIC Fran
- TIBERI Antonio
ALPECIN-PREMIER TECH (Ufficiale)
- VERSTRYNGE Emiel
- HOULE Hugo
- DEBRUYNE Ramses
- BUSATTO Francesco
- GLIVAR Gal
- DOCKX Aaron
- BAYER Tobias
I partecipanti
Nei prossimi post l'elenco delle squadre iscritte e dei partecipanti alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026
L'altimetria
La corsa è lunga 259,5 chilometri, 7,5 km in più della scorsa edizione e si presta soprattutto alle azioni degli scalatori.
Le Côtes da affrontare oggi:
- Côte de Saint-Roch (km 83,7)
- Col de Haussire (km 132,4)
- Côte de Wanne (km 171,2)
- Côte de Stockeu (Km 177,7)
- Côte de la Haute-Levée (Km 181,9)
- Col du Rosier (km 196,2)
- Col du Maquisard (km 208,7)
- Côte de Desnié (Km 212,8)
- Côte de la Redoute (Km 225,5)
- Côte des Forges (Km 236,2)
- Côte de la Roche-aux-Faucons (Km 246,1)
L'albo d'oro della corsa
Tadej Pogacar e Remco Evenepoel hanno monopolizzato le ultime cinque edizioni della corsa, vincendo rispettivamente tre e due volte. Domenica 26 aprile toccherà ancora a uno di loro? Il recordman resta il "Cannibale" Eddie Merckx, cinque allori. Sotto di lui l'azzurro Moreno Argentin. Ecco l'albo d'oro completo della competizione, i pluri-vincitori e le migliori nazioni
Liegi-Bastogne-Liegi: l'albo d'oroVai al contenuto
La corsa delle Côtes
Se i Muri sono il tratto caratteristico del Giro delle Fiandre e il pavé è ciò che distingue la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi è il regno delle côtes, salite ripidissime e collocate in rapida sequenza, soprattutto nella seconda parte della corsa. In questa edizione ne sono state previste 11
Pogacar e gli sfidanti Evenepoel e Seixas
La sfida che tutti attendono è proprio quella tra il padrone di casa Remco Evenepoel, vincitore nel 2022 e nel 2023, e il campione in carica Tadej Pogacar, affermatosi anche nel 2021 e nrl 2024. Attenzione però al giovane francese Paul Seixas della Decathlon, la cui stella ha iniziato a brillare molto in fretta.
Il foglio firma e la presentazione delle squadre
Il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi
Tra poco più di un'ora il via alla 112^ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle Classiche-Monumento e per questo chiamata la Doyenne, la Decana. Si corre in Belgio ed è l'ultima tappa del trittico delle Ardenne iniziato con l'Amstel Gold Race (vinta domenica 19 aprile da Evenepoel), e proseguito con la Freccia Vallone (conquistata mercoledì 22 Paul Seixas). Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Buona Liegi a tutti!