Le parole del vincitore: "Mi ero un po' spaventato all'inizio per quella fuga con Evenepoel presente. Il lavoro della mia squadra è stato eccezionale, anche la Decathlon ha aiutato. Eravamo in controllo ma non sai mai cosa possa accadere. C'era molta pressione su di me per il fatto che sto correndo poche gare. Sulla Redoute sono andato davvero forte e nonostante ciò Seixas mi era rimasto attaccato, ero pronto per lo sprint contro di lui ma sull'ultima salita ce l'ho fatta a staccarlo"