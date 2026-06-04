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Giro Women, poker Balsamo. Van der Breggen in rosa

Ciclismo
©Getty

Ancora Elisa Balsamo. L'azzurra conquista la quarta tappa su sei del Giro d'Italia donne, dominando la volata a Brescello. Bruciate sul traguardo Maggie Coles-Lyster e Georgia Baker. Anna van der Breggen resta leader della generale e maglia rosa

GUERCILENA LASCIA LA LIDL-TREK

Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La 28enne di Cuneo, corridrice della Lidl-Trek, ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in quest'edizione e maglia rossa della classifica a punti consolidata. Resta ovviamente in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna Van der Breggen. Da segnalare in top 10 la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. 

Consonni: "Tutto è andato come avevamo previsto"

Dopo aver tagliato il traguardo, l'azzurra ha raccontato la preparazione dello sprint: "Con la squadra avevamo studiato attentamente gli ultimi 10 km. Avevo detto a Lucinda Brand che avrei voluto prendere la curva a destra a 1,2 km dietro di lei. Quando poi hai una compagna così forte che ti scorta fino ai 200 metri dal traguardo, diventa tutto più semplice. Quando Coles-Lyster è partita, le sono subito andata dietro, era il momento giusto. Per una volta è andato tutto come avevamo pianificato, non succede spesso nelle volate. Non mi aspettavo un Giro così finora, ma in squadra si respira davvero un'atmosfera magica".

L'ordine d'arrivo della 6^ tappa

  1. Elisa Balsamo- 3:54:02
  2. Maggie Coles-Lyster - S.T.
  3. Georgia Baker - S.T.
  4. Célia Gery - S.T.
  5. Chiara Consonni - S.T.
  6. Gladys Verhulst-Wild - S.T.
  7. Lara Gillespie - S.T.
  8. Lily Williams - S.T.
  9. Alessia Zambelli - S.T.
  10. Alexandra Volstadt- S.T.

La classifica generale dopo la 6^ tappa

  • 1) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 19:49:15
  • 2) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) +1:00
  • 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) +1:24
  • 4) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) +2:01
  • 5) Marlen Reusser (Movistar Team) +2:03
  • 6) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +2:12
  • 7) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) +2:33
  • 8) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) +2:38
  • 9) Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +3:21
  • 10) Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) +3:26

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