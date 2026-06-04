Giro Women, poker Balsamo. Van der Breggen in rosa

Ancora Elisa Balsamo. L'azzurra conquista la quarta tappa su sei del Giro d'Italia donne, dominando la volata a Brescello. Bruciate sul traguardo Maggie Coles-Lyster e Georgia Baker. Anna van der Breggen resta leader della generale e maglia rosa
Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La 28enne di Cuneo, corridrice della Lidl-Trek, ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in quest'edizione e maglia rossa della classifica a punti consolidata. Resta ovviamente in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna Van der Breggen. Da segnalare in top 10 la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona.
Consonni: "Tutto è andato come avevamo previsto"
Dopo aver tagliato il traguardo, l'azzurra ha raccontato la preparazione dello sprint: "Con la squadra avevamo studiato attentamente gli ultimi 10 km. Avevo detto a Lucinda Brand che avrei voluto prendere la curva a destra a 1,2 km dietro di lei. Quando poi hai una compagna così forte che ti scorta fino ai 200 metri dal traguardo, diventa tutto più semplice. Quando Coles-Lyster è partita, le sono subito andata dietro, era il momento giusto. Per una volta è andato tutto come avevamo pianificato, non succede spesso nelle volate. Non mi aspettavo un Giro così finora, ma in squadra si respira davvero un'atmosfera magica".
L'ordine d'arrivo della 6^ tappa
- Elisa Balsamo- 3:54:02
- Maggie Coles-Lyster - S.T.
- Georgia Baker - S.T.
- Célia Gery - S.T.
- Chiara Consonni - S.T.
- Gladys Verhulst-Wild - S.T.
- Lara Gillespie - S.T.
- Lily Williams - S.T.
- Alessia Zambelli - S.T.
- Alexandra Volstadt- S.T.
La classifica generale dopo la 6^ tappa
- 1) Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 19:49:15
- 2) Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) +1:00
- 3) Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) +1:24
- 4) Isabella Holmgren (Lidl – Trek) +2:01
- 5) Marlen Reusser (Movistar Team) +2:03
- 6) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +2:12
- 7) Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) +2:33
- 8) Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike) +2:38
- 9) Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +3:21
- 10) Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) +3:26