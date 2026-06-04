Giro Women, poker Balsamo. Van der Breggen in rosa

Consonni: "Tutto è andato come avevamo previsto"

Dopo aver tagliato il traguardo, l'azzurra ha raccontato la preparazione dello sprint: "Con la squadra avevamo studiato attentamente gli ultimi 10 km. Avevo detto a Lucinda Brand che avrei voluto prendere la curva a destra a 1,2 km dietro di lei. Quando poi hai una compagna così forte che ti scorta fino ai 200 metri dal traguardo, diventa tutto più semplice. Quando Coles-Lyster è partita, le sono subito andata dietro, era il momento giusto. Per una volta è andato tutto come avevamo pianificato, non succede spesso nelle volate. Non mi aspettavo un Giro così finora, ma in squadra si respira davvero un'atmosfera magica".