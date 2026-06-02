Dalla Leopard alla Lidl-Trek, quasi 16 anni in cui ha costruito una squadra diventata tra le più importanti del ciclismo internazionale, con oltre 350 vittorie in bacheca. Luca Guercilena lascia il team, l'annuncio nella serata di martedì 2 giugno . Una transizione che porterà, dopo il Tour de France, a ulteriori cambiamenti: il nuovo Ceo sarà Andy Schleck , ex corridore e vincitore del Tour 2010, mentre dalla Visma | Lease a Bike arriverà Grischa Niermann come Chief Sporting Officer. Dopo 16 stagioni indimenticabili, Luca Guercilena cederà la guida di Lidl-Trek al termine del Tour de France 2026. Per il manager italiano ora la possibilità di aprire un nuovo capitolo della sua vita professionale: di certo le sue competenze farebbero molto comodo al ciclismo italiano. E le voci di un suo possibile ruolo nell'organizzazione del Giro d'Italia si fanno sempre più insistenti.

Il comunicato della Lidl-Trek

"Dal primissimo campo di addestramento Leopard Trek nel 2010 alla costruzione di una delle organizzazioni più rispettate nel ciclismo professionistico, la visione, la leadership e la passione di Luca hanno plasmato ogni capitolo del viaggio di questa squadra. Grazie, Luca, per tutto quello che hai dato a questa squadra, ai nostri corridori, al nostro staff e allo sport. Un ultimo Tour de France insieme". Queste invece le parole di Luca Guercilena: “Dopo più di sedici anni indimenticabili, sento che è giunto il momento di cedere la leadership e consentire alla squadra di entrare nella fase successiva con nuovi impulsi e motivazioni che susciteranno nuova voglia di continuare a spingere i limiti di ciò che è possibile nel nostro sport. Lidl-Trek sarà per sempre il team più vicino al mio cuore.”