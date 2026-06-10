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Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Simmons vince la 4^ tappa. Baudin in giallo

ex delfinato

Il campione americano della Lidl-Trek vince la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes battendo in volata i compagni di fuga che riescono a resistere davvero per pochi metri al rientro del gruppo nel finale. Quarto posto per l'azzurro Marco Frigo. Baudin resta sempre in maglia gialla

TOUR DE FRANCE 2026, PERCORSO E ALTIMETRIA

La quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes (l'ex Giro del Delfinato) parla americano. A vincere la frazione da Le Puy en Velay a Montrond-les-Bains, 167 km collinari e nervosi, è Quinn Simmons, che regola nello sprint finale i compagni di fuga. Azione partita da lontano e che, nonostante il forcing finale della Visma | Lease a Bike per Wout Van Aert, è riuscita a resistere al rientro del gruppo davvero per pochi metri. Quarto posto nella frazione odierna per l'azzurro Marco Frigo, che resta ai piedi del podio di giornata dopo lo sprint. In classifica generale non cambia nulla, con Baudin che resta sempre in maglia gialla. Giovedì 11 giugno la 5^ tappa da Saint-Chamond a Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes, 195,8 km, frazione lunga ma senza particolari difficoltà in termini di dislivello

L'ordine d'arrivo della 4^ tappa: la top 5

  • 1. Quinn Simmons (Lidl-Trek)
  • 2. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
  • 3. Matteo Vercher (Total Energies)
  • 4. Marco Frigo (NSN)
  • 5. Raul Garcia Pierna (Movistar)

La classifica generale dopo la 4^ tappa:

  • 1. Alex Baudin (EF EDUCATION - EASYPOST) in 13h 53' 13"
  • 2. Kévin Vauquelin (NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM) + 00' 12"
  • 3. Oscar Onley (NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM) + 00' 12"
  • 4. Matteo Jorgenson (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) + 00' 15"
  • 5. Juan Ayuso (LIDL-TREK) + 00' 47"

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