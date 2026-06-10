La quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes (l'ex Giro del Delfinato) parla americano. A vincere la frazione da Le Puy en Velay a Montrond-les-Bains, 167 km collinari e nervosi, è Quinn Simmons, che regola nello sprint finale i compagni di fuga. Azione partita da lontano e che, nonostante il forcing finale della Visma | Lease a Bike per Wout Van Aert, è riuscita a resistere al rientro del gruppo davvero per pochi metri. Quarto posto nella frazione odierna per l'azzurro Marco Frigo, che resta ai piedi del podio di giornata dopo lo sprint. In classifica generale non cambia nulla, con Baudin che resta sempre in maglia gialla. Giovedì 11 giugno la 5^ tappa da Saint-Chamond a Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes, 195,8 km, frazione lunga ma senza particolari difficoltà in termini di dislivello