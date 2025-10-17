Introduzione

Presentata l'edizione numero 113 del Tour de France in programma dal 4 al 26 luglio 2026, tra gli ospiti anche l'azzurro Matteo Trentin. Confermata la partenza da Barcellona, con le prime "due tappe e mezzo" in Catalogna. L'arrivo è confermato a Parigi, sugli Champs Elysees e con Montmartre. In mezzo sarà battaglia con le montagne già protagoniste nelle prime tappe e addirittura un doppio arrivo sull'Alpe d'Huez, anche Tourmalet e Galibier promettono spettacolo. Atteso Tadej Pogacar per tentare la conquista della sua quinta Grande Boucle, così come Jonathan Milan per difendere la maglia verde della classifica a punti conquistata quest'anno. Di seguito tutte le tappe del Tour de France 2026:

L'ALBO D'ORO DEL TOUR DE FRANCE