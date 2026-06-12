Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), van Aert si ritira per un problema al gomito

Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), van Aert si ritira per un problema al gomitoEX DELFINATO
Dopo aver vinto la quinta tappa regolando tutti allo sprint, il fuoriclasse belga ha annunciato il ritiro dal Tour Auverge-Rhone Alpes (ex Delfinato). van Aert è ancora dolorante al gomito in seguito a una caduta subita la scorsa settimana. Obiettivo recuperare per il Tour de France in partenza il 4 luglio da Barcellona
Wout van Aert vince e...si ritira: il fuoriclasse belga non sarà al via della 6^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Dopo aver trionfato, in volata, nella 5^ tappa, il corridore della Visma | Lease a Bike ha alzato bandiera bianca per il fastidio che ancora sente dopo la caduta della scorsa settimana, come si legge nel comunicato del suo team: "Wout van Aert non sarà al via della sesta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes oggi. Sta ancora provando un significativo disagio al gomito a causa della caduta subita la scorsa settimana. Wout farà ritorno in Belgio per ulteriori esami medici". L'obiettivo e la speranza è di rivederlo pienamente recuperato per il Tour de France che partirà dalla Spagna il prossimo 4 luglio.