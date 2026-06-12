Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), van Aert si ritira per un problema al gomito

Wout van Aert vince e...si ritira: il fuoriclasse belga non sarà al via della 6^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Dopo aver trionfato, in volata, nella 5^ tappa, il corridore della Visma | Lease a Bike ha alzato bandiera bianca per il fastidio che ancora sente dopo la caduta della scorsa settimana, come si legge nel comunicato del suo team: "Wout van Aert non sarà al via della sesta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes oggi. Sta ancora provando un significativo disagio al gomito a causa della caduta subita la scorsa settimana. Wout farà ritorno in Belgio per ulteriori esami medici". L'obiettivo e la speranza è di rivederlo pienamente recuperato per il Tour de France che partirà dalla Spagna il prossimo 4 luglio.