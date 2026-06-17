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Van Aert salta il Tour de France per infortunio, Vingegaard perde un gregario di lusso

Ciclismo

Il campione belga non è riuscito a smaltire i problemi dell'infortunio al gomito subito due settimane fa in allenamento. Un'infezione nella ferita lo aveva costretto a ritirarsi dal Tour Auvergne-Rhone-Alpes (l'ex Giro del Delfinato). "È ovviamente una grande delusione - ha spiegato il corridore del Team Visma | Lease a bike -. Il Tour de France è uno dei miei obiettivi principali. Purtroppo l'infortunio si è aggravato e non è ancora guarito a sufficienza"

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Gran bel guaio per la Visma | Lease a Bike in ottica Tour de France. Wout van Aert ha annunciato il suo forfait per la corsa in programma dal prossimo 4 luglio. Troppo gravi le conseguenze dell'infortunio al gomito patito pochi giorni prima del Tour Auvergne-Rhone-Alpes in allenamento. Nel corso dell'ex Giro del Delfinato si è sviluppata un'infezione nella ferita al gomito che lo ha costretto ad abbandonare la corsa nonostante la vittoria della quinta tappa. Ora la sofferta decisione di non partecipare al Tour de France al termine di un consulto tra lo stesso corridore belga, lo staff medico e i preparatori atletici del Team Visma. Per Jonas Vingegaard, reduce dalla strepitosa vittoria del Giro d'Italia (con tripla corona), una brutta perdita per la sfida da lanciare al favorito Tadej Pogacar. Van Aert finora era stato protagonista di una stagione ottima, coronata dal successo alla Parigi-Roubaix, proprio davanti al campione sloveno. Lo scorso anno, sempre al Tour de France, il belga aveva conquistato l'ultima tappa agli Champs Élysées con una grande azione sulla salita di Montmartre. La corsa più importante perde uno dei suoi pezzi pregiati. 

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