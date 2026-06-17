Il campione belga non è riuscito a smaltire i problemi dell'infortunio al gomito subito due settimane fa in allenamento. Un'infezione nella ferita lo aveva costretto a ritirarsi dal Tour Auvergne-Rhone-Alpes (l'ex Giro del Delfinato). "È ovviamente una grande delusione - ha spiegato il corridore del Team Visma | Lease a bike -. Il Tour de France è uno dei miei obiettivi principali. Purtroppo l'infortunio si è aggravato e non è ancora guarito a sufficienza"

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