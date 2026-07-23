Tour de France, la 18^ tappa in diretta live

Tappa alpina, lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Voiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orcières-Merlette. Le caratteristiche perfette per un'altra impresa... del solito Pogacar? Sul nostro LIVEBLOG il racconto della corsa, minuto per minuto
Si parte!
Passerella oggi più lunga di 10 km, gli atleti hanno ancora un po' di tempo per prepararsi allo sforzo immane che li attende
È quasi tutto pronto per il via
Lunghezza di 185,2 km, dislivello di 3900 metri. Insomma, un buon antipasto per venerdì in vista dell'Alpe d'Huez!
Arrivo in salita
Il traguardo di Orcières-Merlette è posto a 1825 m di altitudine: un GPM di 1^ cat. lungo 7,1 km al 6,7% con punte dell'8,2%.
Le caratteristiche della tappa di oggi
La prima fatica già al principio di questa 18^ tappa in partenza da Voiron, nell'Isère, con l'ascesa dell'Engins (1^ cat., 11,4 km al 5,4% di pendenza media). Da qui il gruppo si sposterà verso il dipartimento delle Alte Alpi, con una sequenza assai impegnativa di salite: Monteynard (2^ cat., 9,7 km al 5%), Terrasses (3^ cat., 3,4 km al 6,6%) e Saint-Léger-les-Mélèzes (3^ cat., 2,5 km al 6,9%).
Il percorso di questa edizione
Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
LA CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
- Isaac Del Toro in 60h 11'08''
- Paul Seixas +20''
- Juan Ayuso +2'31''
- Lenny Martinez +5'59"
- Davide Piganzoli +20'37''
I numeri della rimonta di Philipsen: sarà un grande duello fino a Parigi
LA CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
- Mads Pedersen - 452 punti
- Jasper Philipsen - 445 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 230 punti
LA CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)
- Tadej Pogacar - 70 punti
- Valentin Paret-Peintre - 46 punti
- Richard Carapaz - 40 punti
- Remco Evenepoel - 36 punti
- Paul Seixas - 34 punti
LA CLASSIFICA GENERALE
- 1) POGACAR Tadej 60h04:17
- 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
- 3) DEL TORO Isaac +6'51''
- 4) SEIXAS Paul +7'11"
- 5) AYUSO Juan +9'22''
- 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
- 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
- 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
- 9) JEGAT Jordan +14'04''
- 10) VOISARD Yannis +24'18''
L'ordine d'arrivo
- 1) PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Premier Tech) 3h41'13"
- 2) SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) s.t.
- 3) KOOIJ Olav (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
- 4) ASKEY Lewis (NSN Cycling Team) s.t.
- 5) PLUIMERS Rick (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 6) RUSSO Clément (Groupama – FDJ United) s.t.
- 7) ARTZ Huub (Lotto Intermarché) s.t.
- 8) PEDERSEN Mads (Lidl – Trek) s.t.
- 9) MATTHEWS Michael (Team Jayco AlUla) s.t.
- 10) GATE Aaron( XDS Astana Team) s.t.
Il commovente abbraccio con Van der Poel. VIDEO
La volata di Philipsen. VIDEO
Cosa è successo nella tappa di ieri
Jasper Philipsen ringrazia il 'lancio' del compagno Van der Poel e vince allo sprint, bruciando sul traguardo Schimd e Kooij. Il belga dell'Alpecin - all'11^vittoria in carriera al Tour -riapre così la lotta per la Maglia verde contro il rivale Pedersen. Caduta, per fortuna senza conseguenze, per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario di Pogacar, arrivato a Voiron con oltre 27 minuti di ritardo, rientrando però nei limiti del tempo massimo di giornata.
Gli orari della tappa di oggi
- Partenza neutralizzata: 12.35
- Partenza dal km 0: 12.50
- Arrivo: tra le 17.12 e le 17.40
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Buongiorno! Si ritorna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata - quella di mercoledì - più soft del solito per i big della generale, comandata sempre da Tadej Pogacar.