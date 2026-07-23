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Tour de France, la 18^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Tappa alpina, lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Voiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orcières-Merlette. Le caratteristiche perfette per un'altra impresa... del solito Pogacar? Sul nostro LIVEBLOG il racconto della corsa, minuto per minuto

CLASSIFICHE - PARTECIPANTI - PERCORSO

LIVE

Si parte!

Passerella oggi più lunga di 10 km, gli atleti hanno ancora un po' di tempo per prepararsi allo sforzo immane che li attende

È quasi tutto pronto per il via

Pogacar

Tour de France, la presentazione della 18^ tappa

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Lunghezza di 185,2 km, dislivello di 3900 metri. Insomma, un buon antipasto per venerdì in vista dell'Alpe d'Huez!

Arrivo in salita

Il traguardo di Orcières-Merlette è posto a 1825 m di altitudine: un GPM di 1^ cat. lungo 7,1 km al 6,7% con punte dell'8,2%.

Le caratteristiche della tappa di oggi

La prima fatica già al principio di questa 18^ tappa in partenza da Voiron, nell'Isère, con l'ascesa dell'Engins (1^ cat., 11,4 km al 5,4% di pendenza media). Da qui il gruppo si sposterà verso il dipartimento delle Alte Alpi, con una sequenza assai impegnativa di salite: Monteynard (2^ cat., 9,7 km al 5%), Terrasses (3^ cat., 3,4 km al 6,6%) e Saint-Léger-les-Mélèzes (3^ cat., 2,5 km al 6,9%). 

Il percorso di questa edizione

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Partecipanti e ritirati

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Tutte le classifiche

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LA CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

  1. Isaac Del Toro in 60h 11'08''
  2. Paul Seixas +20''
  3. Juan Ayuso +2'31''
  4. Lenny Martinez +5'59"
  5. Davide Piganzoli +20'37''

I numeri della rimonta di Philipsen: sarà un grande duello fino a Parigi

LA CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

  1. Mads Pedersen - 452 punti
  2. Jasper Philipsen - 445 punti
  3. Biniam Girmay - 361 punti
  4. Max Kanter - 271 punti
  5. Olav Kooij - 230 punti

LA CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)

  1. Tadej Pogacar - 70 punti
  2. Valentin Paret-Peintre - 46 punti
  3. Richard Carapaz - 40 punti
  4. Remco Evenepoel - 36 punti
  5. Paul Seixas - 34 punti

LA CLASSIFICA GENERALE

  • 1) POGACAR Tadej 60h04:17
  • 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
  • 3) DEL TORO Isaac +6'51''
  • 4) SEIXAS Paul +7'11"
  • 5) AYUSO Juan +9'22''
  • 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
  • 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
  • 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
  • 9) JEGAT Jordan +14'04''
  • 10) VOISARD Yannis +24'18''

L'ordine d'arrivo

  • 1) PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Premier Tech) 3h41'13"
  • 2) SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) s.t.
  • 3) KOOIJ Olav (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
  • 4) ASKEY Lewis (NSN Cycling Team) s.t.
  • 5) PLUIMERS Rick (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  • 6) RUSSO Clément (Groupama – FDJ United) s.t.
  • 7) ARTZ Huub (Lotto Intermarché) s.t.
  • 8) PEDERSEN Mads (Lidl – Trek) s.t.
  • 9) MATTHEWS Michael (Team Jayco AlUla) s.t.
  • 10) GATE Aaron( XDS Astana Team) s.t.

Il commovente abbraccio con Van der Poel. VIDEO

La volata di Philipsen. VIDEO

Il racconto della 17^tappa

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Cosa è successo nella tappa di ieri

Jasper Philipsen ringrazia il 'lancio' del compagno Van der Poel e vince allo sprint, bruciando sul traguardo Schimd e Kooij. Il belga dell'Alpecin - all'11^vittoria in carriera al Tour -riapre così la lotta per la Maglia verde contro il rivale Pedersen. Caduta, per fortuna senza conseguenze, per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario di Pogacar, arrivato a Voiron con oltre 27 minuti di ritardo, rientrando però nei limiti del tempo massimo di giornata.

Gli orari della tappa di oggi

  • Partenza neutralizzata: 12.35
  • Partenza dal km 0: 12.50
  • Arrivo: tra le 17.12 e le 17.40

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Buongiorno! Si ritorna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata - quella di mercoledì - più soft del solito per i big della generale, comandata sempre da Tadej Pogacar.

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