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Giro Next Gen, Van Kerckhove vince la 5^ tappa ed è la nuova maglia rosa

Ciclismo

E' di Matisse Van Kerckhove il successo nella 5^ tappa del Giro Next Gen, 139 km da Bacoli a Bacoli. Il belga della Visma | Lease a Bike Development è la nuova maglia rosa. Venerdì la sesta frazione, da Velletri a Subiaco con arrivo in salita a Monte Livata e con Finn che proverà l'attacco

GIRO NEXT GEN, PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Matisse Van Kerckhove ha conquistato la 5^ tappa del Giro Next Gen, 139 km da Bacoli a Bacoli. Il belga della Visma | Lease a Bike Development ha preceduto Nicolò Arrighetti allo sprint ed è anche la nuova maglia rosa, strappata al belga Jasper Schoofs, crollato. Tappa che ha visto la fuga di giornata partire già dopo pochi chilometri con l'approccio al Monte Procida, dove si avvantaggiano Jurgen Zomermaand (Development Picnic PostNL), Nicolò Arrighetti (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Matthew Dodd (Ineos Grenadiers Racing Academy), Sebastian Grindley (Lidl-Trek Future Racing), Jesper Stiansen (Tudor U23), Lorenzo Mottes (UC Trevigiani-Energiapura Marchiol) e Mattia Negrente (XDS Astana Development). A 35 km dal termine, sulla salita di Mofete, arriva l'attacco di Lorenzo Finn: la maglia rosa Jasper Schoofs si stacca quasi subito e la frazione si infiamma. Matisse Van Kerckhove (Visma | Lease a Bike Development), uno dei favoriti per la vittoria finale, scatta e riprende i fuggitivi ai -15, gli risponde Finn che si ritrova nel gruppetto con i rivali per la classifica generale (Sparfel e Ramirez). Il belga della Visma | Lease a Bike Development va via insieme ad Arrighetti, i due si giocano la tappa con il belga che batte allo sprint l'azzurro e festeggia nel migliore dei modi la maglia rosa. Finn arriva a 14'' dal vincitore. Venerdì la sesta frazione, da Velletri a Subiaco con arrivo in salita a Monte Livata, tappa che potrebbe ribaltare le sorti della classifica generale. 

L'ordine d'arrivo della 5^ tappa

  • 1 VAN KERCKHOVE Matisse - Team Visma | Lease a Bike Development 3:27:25
  • 2 ARRIGHETTI Nicolò - General Store - Essegibi - F.Lli Curia 0:00
  • 3 MICHIELSEN Thor - Lidl - Trek Future Racing 0:11
  • 4 SPARFEL Aubin - Decathlon CMA CGM Development Team 0:11
  • 5 SCALCO Matteo - XDS Astana Development Team 0:11

La classifica generale dopo la 5^ tappa: Van Kerckhove in maglia rosa

  • 1 VAN KERCKHOVE Matisse - Team Visma | Lease a Bike Development in 17:45:08
  • 2 VANHUFFEL Matteo - Development Team Picnic PostNL +0:15
  • 3 SPARFEL Aubin - Decathlon - CMA CGM Development Team +0:17
  • 4 ZOMERMAAND Jurgen - Development Team Picnic PostNL +0:19
  • 5 NEGRENTE Mattia - XDS Astana Development Team +0:20

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