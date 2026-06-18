Straordinaria. Elisa Longo Borghini si prende di forza la vittoria nella 2^ tappa del Giro di Svizzera, 105 km con partenza e arrivo a Locarno ed è anche la nuova maglia gialla di leader della classifica generale. La campionessa italiana della UAE Team ADQ emula il collega e compagno di squadra Tadej Pogacar, con un assolo partito sulla salita di Via Consiglio Mezzano a una decina di km dall'arrivo, in cui Elisa ha staccato tutte le rivali. Sul traguardo Sarah Van Dam è giunta con 30'' di ritardo, mentre più staccato il gruppo formato da Haberlin, Reusser e Niewiadoma, che a pochi chilometri dall'arrivo hanno sbagliato strada e sono state costrette a tornare sui propri passi, perdendo non poco tempo. Longo Borghini ha ora 27'' di vantaggio in classifica generale su Dickson Lauren (FDJ United-SUEZ). Venerdì il gruppo affronta una tappa per lo più pianeggiante, 120 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz.