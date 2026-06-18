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Giro Svizzera femminile, Longo Borghini vince la 2^ tappa: è la nuova leader in classifica

giro di svizzera

Elisa Longo Borghini conquista di forza la 2^ tappa del Giro di Svizzera femminile con un assolo negli ultimi 10 chilometri a Locarno e si prende anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Venerdì la 3^ frazione con partenza e arrivo a Bad Ragaz

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Straordinaria. Elisa Longo Borghini si prende di forza la vittoria nella 2^ tappa del Giro di Svizzera, 105 km con partenza e arrivo a Locarno ed è anche la nuova maglia gialla di leader della classifica generale. La campionessa italiana della UAE Team ADQ emula il collega e compagno di squadra Tadej Pogacar, con un assolo partito sulla salita di Via Consiglio Mezzano a una decina di km dall'arrivo, in cui Elisa ha staccato tutte le rivali. Sul traguardo Sarah Van Dam è giunta con 30'' di ritardo, mentre più staccato il gruppo formato da Haberlin, Reusser e Niewiadoma, che a pochi chilometri dall'arrivo hanno sbagliato strada e sono state costrette a tornare sui propri passi, perdendo non poco tempo. Longo Borghini ha ora 27'' di vantaggio in classifica generale su Dickson Lauren (FDJ United-SUEZ). Venerdì il gruppo affronta una tappa per lo più pianeggiante, 120 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz

L'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  • Longo Borghini Elisa  - UAE Team ADQ in 02:34:35
  • 2  Van Dam Sarah - Team Visma | Lease a Bike + 30''
  • 3  Häberlin Steffi - Team SD Worx-Protime + 47''
  • 4  Reusser Marlen - Movistar Team + 47''
  • 5  Niewiadoma-Phinney Katarzyna - CANYON//SRAM + 47''

La classifica generale

  • Longo Borghini Elisa - UAE Team ADQ in 05:31:26
  • 2  Dickson Lauren - FDJ United-SUEZ + 27''
  • 3  Van Dam Sarah - Team Visma | Lease a Bike + 34''
  • 4  Häberlin Steffi - Team SD Worx-Protime + 53''
  • 5  Reusser Marlen - Movistar Team + 57''

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