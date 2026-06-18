Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Urska Zigart, caduta per la fidanzata di Pogacar al Giro di Svizzera femminile. VIDEO

Ciclismo

Bruttissima caduta per Urska Zigart nel finale della 2^ tappa del Giro di Svizzera femminile a Locarno: la 29enne slovena, fidanzata di Tadej Pogacar, è stata trasportata in ospedale per esami medici dove le è stata riscontrata la frattura della mandibola, come comunicato dal suo team AG Insurance - Soudal

GIRO SVIZZERA, LONGO BORGHINI VINCE 2^ TAPPA

Una brutta caduta ha coinvolto Urska Zigart e altre atlete nel finale della 2^ tappa del Giro di Svizzera femminile, con arrivo a Locarno. La 29enne slovena della AG Insurance - Soudal Team, fidanzata di Tadej Pogacar, ha perso il controllo della sua bici mentre transitava a forte velocità a circa un chilometro dal traguardo. Un dosso sull'asfalto e Zigart è stata sbalzata dalla sua bici, finendo rovinosamente sull'asfalto e trascinando con sé altre tre atlete. Urska è stata trasportata in ospedale per accertamenti dove le è stata diagnosticata la frattura della mandibola, come comunicato dal suo team. 

Il comunicato della AG Insurance - Soudal Team

"In seguito alla caduta nell'ultimo chilometro della seconda tappa del Tour de Suisse Women, Urska Zigart è stata immediatamente soccorsa dal team medico di gara e successivamente trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo diverse valutazioni mediche, a Urska è stata diagnosticata una frattura alla mandibola. Fortunatamente, non sono state riscontrate altre lesioni durante gli esami. Lo staff medico della squadra sta attualmente valutando i prossimi passi necessari per garantire a Urska le migliori cure e un recupero ottimale. In questa fase, la nostra priorità è la sua salute e il suo benessere. Desideriamo ringraziare il team medico di gara, il personale ospedaliero e tutti coloro che hanno inviato messaggi di supporto in seguito all'incidente. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena possibile. Tutto il team di AG Insurance - Soudal augura a Urška una pronta e completa guarigione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Longo Borghini è super: tappa e maglia da leader

giro di svizzera

Elisa Longo Borghini conquista di forza la 2^ tappa del Giro di Svizzera femminile con un assolo...

Pogacar show: vince la 1^ tappa dopo 70 km di fuga

giro svizzera

Il Giro di Svizzera si apre con uno strepitoso successo di Tadej Pogacar, che nel giorno dell'81°...

Giro Next Gen, 4^ tappa a Fiorin. Schoofs in rosa

Ciclismo

Matteo Fiorin ha conquistato allo sprint la 4^ tappa del Giro Next Gen, 154 km...

Van Aert non recupera: salta il Tour de France

Ciclismo

Il campione belga non è riuscito a smaltire i problemi dell'infortunio al gomito subito due...

Pogacar: "Arrivo bene, mi sento forte e motivato"

giro svizzera

Tadej Pogacar è il grande favorito per il Giro di Svizzera, al via mercoledì da Sondrio, una...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS