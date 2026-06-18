Una brutta caduta ha coinvolto Urska Zigart e altre atlete nel finale della 2^ tappa del Giro di Svizzera femminile , con arrivo a Locarno. La 29enne slovena della AG Insurance - Soudal Team, fidanzata di Tadej Pogacar, ha perso il controllo della sua bici mentre transitava a forte velocità a circa un chilometro dal traguardo. Un dosso sull'asfalto e Zigart è stata sbalzata dalla sua bici, finendo rovinosamente sull'asfalto e trascinando con sé altre tre atlete. Urska è stata trasportata in ospedale per accertamenti dove le è stata diagnosticata la frattura della mandibola, come comunicato dal suo team.

Il comunicato della AG Insurance - Soudal Team

"In seguito alla caduta nell'ultimo chilometro della seconda tappa del Tour de Suisse Women, Urska Zigart è stata immediatamente soccorsa dal team medico di gara e successivamente trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo diverse valutazioni mediche, a Urska è stata diagnosticata una frattura alla mandibola. Fortunatamente, non sono state riscontrate altre lesioni durante gli esami. Lo staff medico della squadra sta attualmente valutando i prossimi passi necessari per garantire a Urska le migliori cure e un recupero ottimale. In questa fase, la nostra priorità è la sua salute e il suo benessere. Desideriamo ringraziare il team medico di gara, il personale ospedaliero e tutti coloro che hanno inviato messaggi di supporto in seguito all'incidente. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena possibile. Tutto il team di AG Insurance - Soudal augura a Urška una pronta e completa guarigione".