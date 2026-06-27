Jonathan Milan è la nuova maglia tricolore: il friulano conquista la 125^ edizione dei Campionati italiani di ciclismo su strada. Il corridore della Lidl-Trek trionfa a suo modo nella volata finale in corso Nizza a Cuneo, regolando Tommaso Dati e Alessandro Romele. Corsa dura, 225 km da Asti a Cuneo, condizionata anche dal tremendo caldo di questi giorni. I compagni di squadra di Milan, da Ciccone a Consonni, da Bagioli a Mosca, impegnati per larga parte a controllare la corsa e rintuzzare una fuga che poteva essere molto pericolosa, con tanti corridori importanti. Nei chilometri finali Milan resta da solo, senza compagni, ma è bravo a non perdere mai la posizione, e nella volata finale sprigiona tutta la sua potenza, trionfando e godendosi la maglia tricolore. A fine gara, il corridore friulano ha voluto ringraziare i compagni di squadra della Lidl-Trek: "Non avevo tante energie per urlare alla fine di questa giornata così impegnativa, siamo sempre stati sul pezzo, abbiamo tirato tutta la corsa, questa fuga ci ha messo in difficoltà, è stato impegnativo andare a chiudere, i miei compagni di squadra hanno fatto il massimo per arrivare in volata, hanno fatto un lavoro incredibile". E dopo l'arrivo l'abbraccio con Luca Guercilena, che a fine Tour de France lascerà la guida della squadra. Intanto ha arricchito ulteriormente il palmares del team.