L'edizione numero 113 del Tour de France scatterà da Barcellona: dopo due anni (nel 2024 fu in Italia) la Grande Partenza si sposta all'estero. L'arrivo è confermato a Parigi sugli Champs Elysees, ancora con Montmartre nel percorso spettacolare dell'ultima tappa. Dalla Catalogna alla capitale francese sarà battaglia con le montagne già protagoniste nelle prime tappe e addirittura un doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. Anche Tourmalet e Galibier promettono spettacolo.