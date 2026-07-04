L'edizione numero 113 del Tour de France prende il via da Barcellona con la prima tappa: una cronometro a squadre di 19,6 km. Inizia la sfida tra Pogacar e Vingegaard. Occhi puntati anche sul giovanissimo Seixas, già idolo dei francesi. Oggi si aspettano grandi prestazioni dagli specialisti Evenepoel e Ganna. Qui tutti gli aggiornamenti e le classifiche live
TOUR DE FRANCE 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - ALBO D'ORO
Il percorso: tutte le tappe del Tour 2026
L'edizione numero 113 del Tour de France scatterà da Barcellona: dopo due anni (nel 2024 fu in Italia) la Grande Partenza si sposta all'estero. L'arrivo è confermato a Parigi sugli Champs Elysees, ancora con Montmartre nel percorso spettacolare dell'ultima tappa. Dalla Catalogna alla capitale francese sarà battaglia con le montagne già protagoniste nelle prime tappe e addirittura un doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. Anche Tourmalet e Galibier promettono spettacolo.
Tour de France 2026, sarà il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe e altimetrieVai al contenuto
L'albo d'oro: Pogacar per la cinquina storica
Il grande favorito è il bi-campione in carica Tadej Pogacar, che punta a eguagliare Anquetil, Merckx, Indurain e Hinault. Sono loro ad aver vinto il Tour più volte di tutti, cinque. L'Italia è quarta nella classifica delle nazioni con 10 successi, l'ultimo targato Vincenzo Nibali nel 2014. Ecco l'albo d'oro completo dalla prima edizione del 1903
Pogacar insegue il record di trionfi nella Grande BoucleVai al contenuto
Il Tour più stellare degli ultimi anni
Da Pogačar a Vingegaard al giovanissimo idolo di casa Seixas ai fuoriclasse van der Poel ed Evenepoel. Una start list da togliere il fiato e che promette uno spettacolo senza pari almeno negli ultimi trent’anni. Con un grande, inevitabile, favorito per la vittoria finale…La guida
Sarà il Tour de France più stellare degli ultimi anniVai al contenuto
Inizia il Tour de France 2026
Buongiorno e buon Tour!
Inizia oggi, da Barcellona, l'edizione numero 113 del Tour de France. Una Grande Boucle che promette spettacolo, visto il cast stellare alla partenza. Qui tutti gli aggiornamenti, le classifiche e le news live