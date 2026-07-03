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Pogacar con Marquez prima del Tour de France: pedalata e scambio di regali. VIDEO

l'incontro

Due campioni insieme per le strade di Barcellona: Tadej Pogacar e Marc Marquez hanno condiviso una pedalata alla vigilia del Tour de France 2026, che partirà proprio dalla città catalana sabato 4 luglio con la cronometro a squadre. Prima la presentazione di rito in bici, poi lo scambio di regali: lo spagnolo consegna i suoi stivaletti allo sloveno, che ricambia  con la maglia arcobaleno di campione del mondo autografata. Guarda il VIDEO completo qui di seguito

TOUR, LA PRESENTAZIONE DELLA 1^ TAPPA

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