Pogacar con Marquez prima del Tour de France: pedalata e scambio di regali. VIDEOl'incontro
Due campioni insieme per le strade di Barcellona: Tadej Pogacar e Marc Marquez hanno condiviso una pedalata alla vigilia del Tour de France 2026, che partirà proprio dalla città catalana sabato 4 luglio con la cronometro a squadre. Prima la presentazione di rito in bici, poi lo scambio di regali: lo spagnolo consegna i suoi stivaletti allo sloveno, che ricambia con la maglia arcobaleno di campione del mondo autografata. Guarda il VIDEO completo qui di seguito