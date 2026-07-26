Tour de France, 21^ e ultima tappa in diretta live: gran finale a Parigi per Pogacar
Tappa accorciata e di soli 89 km, ma sarà comunque battaglia per la vittoria dell'ultima frazione del Tour de France 2026. Una Grande Boucle che celebra il quinto trionfo in giallo di Tadej Pogacar, che raggiunge Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Qui la cronaca e gli aggiornamenti minuto per minuto
TOUR DE FRANCE: LA TAPPA DI OGGI - CLASSIFICHE
in evidenza
Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere:
Carapaz re degli scalatori: la classifica della maglia a pois
- Richard Carapaz - 156 punti
- Tadej Pogacar - 100 punti
- Valentin Paret-Peintre - 99 punti
- Sepp Kuss - 55 punti
- Remco Evenepoel - 50 punti
Pedersen blinda la maglia verde: la classifica a punti
- Mads Pedersen - 527 punti
- Jasper Philipsen - 445 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 230 punti
Pogacar conquista la sua quinta maglia gialla: la classifica generale
- 1) POGACAR Tadej 72h 53'44''
- 2) EVENEPOEL Remco +6'26"
- 3) DEL TORO Isaac +9'42''
- 4) SEIXAS Paul +11'56"
- 5) MARTINEZ Lenny +13'02''
- 6) SKJELMOSE Mattias +14'59"
- 7) AYUSO Juan +17'48''
- 8) CARAPAZ Richard +20'00"
- 9) PIDCOCK Thomas +29'28''
- 10) JEGAT Jordan +33'21''
Le classifiche del Tour
La seconda tappa consecutiva con arrivo sull'Alpe d'Huez chiude tutti i giochi del Tour de France 2026. Pogacar conquista la Grande Boucle per la quinta volta in carriera, un traguardo storico. Pedersen e Carapaz si prendono la maglia verde e a pois. La UAE Emirates si gode anche Del Toro terzo e miglior giovane. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche
Le classifiche del Tour de France dopo la 20^ tappaVai al contenuto
Che paura ieri per Kuss: rischia di cadere nel burrone
Tanta paura per Sepp Kuss nella 20^ tappa del Tour de France: l'americano, che era al comando della corsa, nella discesa finale prima dell'ultima salita per l'Alpe d'Huez, dopo essere caduto una prima volta, perde nuovamente il controllo della bici e rischia di cadere nel burrone. Il corridore della Visma | Lease a Bike salvato dalle reti di protezione, messe in modo provvidenziale dall'organizzazione: il VIDEO
Tour de France, che paura per Kuss: rischia di cadere nel burrone! VIDEOVai al contenuto
La UAE festeggia una doppietta sul podio...
Due tori nell'arena...ieri Pogacar ha svolto un lavoro da gregario di extra lusso per Del Toro, suo compagno alla UAE. L'obiettivo era difendere il terzo posto in classifica del messicano, obiettivo ovviamente raggiungo e festeggiato così all'arrivo sull'Alpe d'Huez...
Chiappucci incorona Carapaz: "Mi somiglia tanto"
La "Locomotora cel Carchì" ha vinto due tappa in questo Tour e conquistato la maglia a pois. Con un modo di correre che a molti ricorda quello del "Diablo" Chiappucci. Che ha rilanciato la somiglianza con un post su Instagram: "...GRINTA...ISTINTO....CARATTERE ne abbiamo?? La maglia a pois È MAGICA....i miei grandi complimenti a chi mi assomiglia tanto ...un grande"
Ieri il trionfo di Carapaz nella tappa "Regina"
Uno straordinario Richard Carapaz conquista la tappa "Regina" della Grande Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia a pois conquistando tre GPM, Galibier compreso, e alla fine resiste agli attacchi di Kuss. L'americano prova a scappare, ma sbaglia due curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Il racconto della tappa di ieri
Tour de France, la tappa 'regina' LIVE: Kuss verso la vittoriaVai al contenuto
Ultima tappa del Tour: gran finale a Parigi per Pogacar
Buongiorno e buon Tour de France!
Oggi l'ultima tappa a Parigi con gran finale per Tadej Pogacar che entra nella storia conquistando il suo quinto Tour de France: raggiunti Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain in vetta ai plurivincitori della Grande Boucle. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in diretta