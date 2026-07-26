La "Locomotora cel Carchì" ha vinto due tappa in questo Tour e conquistato la maglia a pois. Con un modo di correre che a molti ricorda quello del "Diablo" Chiappucci. Che ha rilanciato la somiglianza con un post su Instagram: "...GRINTA...ISTINTO....CARATTERE ne abbiamo?? La maglia a pois È MAGICA....i miei grandi complimenti a chi mi assomiglia tanto ...un grande"