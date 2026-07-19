Il fuoriclasse danese costretto al ritiro in questo Tour de France 2026: nella discesa prima della salita finale sul Plateau de Solaison, Vingegaard è caduto a terra sbattendo male la spalla, subito immobilizzata dai sanitari. Il corridore della Visma è quindi salito in ambulanza sfogando rabbia e dolore e ha abbandonato la corsa

Davvero una brutta notizia per gli appassionati di ciclismo: Jonas Vingegaard è stato costretto al ritiro nel corso della 15^ tappa del Tour de France. Il danese è caduto nella discesa prima della salita finale sul Plateau de Solaison. Il fuoriclasse della Visma | Lease a Bike ha preso male una curva, perdendo il controllo della bici e sbattendo violentemente a terra. I sanitari hanno subito immobilizzato la spalla. Vingegaard è quindi salito sull'ambulanza per dirigersi in ospedale per gli esami clinici ma la sensazione è che l'infortunio alla spalla sia serio. Il Tour 2026 perde quindi uno dei suoi protagonisti assoluti: prima del ritiro era secondo in classifica generale e nella 15^ tappa aveva messo i suoi a tirare con l'obiettivo di provare a dare fastidio a Pogacar.