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Tour de France, Vingegaard cade ed è costretto al ritiro: le news

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Il fuoriclasse danese costretto al ritiro in questo Tour de France 2026: nella discesa prima della salita finale sul Plateau de Solaison, Vingegaard è caduto a terra sbattendo male la spalla, subito immobilizzata dai sanitari. Il corridore della Visma è quindi salito in ambulanza sfogando rabbia e dolore e ha abbandonato la corsa

TOUR DE FRANCE 2026, LA 15^ TAPPA LIVE - I RITIRATI AL TOUR 2026

Davvero una brutta notizia per gli appassionati di ciclismo: Jonas Vingegaard è stato costretto al ritiro nel corso della 15^ tappa del Tour de France. Il danese è caduto nella discesa prima della salita finale sul Plateau de Solaison. Il fuoriclasse della Visma | Lease a Bike ha preso male una curva, perdendo il controllo della bici e sbattendo violentemente a terra. I sanitari hanno subito immobilizzato la spalla. Vingegaard è quindi salito sull'ambulanza per dirigersi in ospedale per gli esami clinici ma la sensazione è che l'infortunio alla spalla sia serio. Il Tour 2026 perde quindi uno dei suoi protagonisti assoluti: prima del ritiro era secondo in classifica generale e nella 15^ tappa aveva messo i suoi a tirare con l'obiettivo di provare a dare fastidio a Pogacar.

Il comunicato della Visma: 

"Jonas Vingegaard è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France dopo essere caduto verso la fine della Tappa 15. Forniremo un aggiornamento sulle sue condizioni non appena saranno disponibili ulteriori informazioni."

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