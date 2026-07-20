Al Tour si riparte dalla crono: la 16^ tappa

Archiviato l'ultimo giorno di riposo, la Grande Boucle riparte domani, martedì 21, con la prima e unica cronometro individuale dell'edizione. Poco più di 26 km con un GPM di 2^categoria nella parte iniziale. Il grande favorito è Remco Evenepoel, che vuole blindare il suo posto sul podio e magari lanciare anche la sfida alla maglia gialla Pogacar. Speranze italiane con Ganna

La settimana conclusiva del Tour de France si apre domani, martedì 21, con una cronometro individuale, prima e ultima di quest'edizione. Certo, la cronometro a squadre della prima tappa a Barcellona dava molta libertà ai singoli corridori nella parte finale del percorso, ma nei 26,1 km da Evian-Les-Bains a Thonon-Les-Bains ognuno inizierà e finirà il tracciato da solo. Occhi puntati su Remco Evenepoel, miglior cronoman al mondo che può rafforzare il suo secondo posto in classifica dopo il ritiro di Vingegaard. Il successo nella 15^tappa ha dimostrato il suo ottimo stato di forma, ora è il primo rivale di Pogacar. Curiosità per le prove dei giovani Seixas e Del Toro, mentre l'Italia confida in Filippo Ganna. La prova non è perfettamente piatta visto il GPM iniziale di 2^categoria di Cote de Larringes (9,7 km al 4,3%), ma il piemontese sta dimostrando di avere una buona gamba in questa corsa.