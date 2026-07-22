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Tour de France, la 18^ tappa da Voiron a Orcières-Merlette: percorso e altimetria

Ciclismo

Tappa alpina, lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Voiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orcières-Merlette

LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA 17^TAPPA

Si torna scalare le montagne dopo la crono e una giornata - quella di mercoledì - più soft del solito per i big della generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. La prima fatica già al principio di questa 18^ tappa in partenza da Voiron, nell'Isère, con l'ascesa dell'Engins (1^ cat., 11,4 km al 5,4% di pendenza media). Da qui il gruppo si sposterà verso il dipartimento delle Alte Alpi, con una sequenza assai impegnativa di salite: Monteynard (2^ cat., 9,7 km al 5%), Terrasses (3^ cat., 3,4 km al 6,6%), Saint-Léger-les-Mélèzes (3^ cat., 2,5 km al 6,9%) e l'arrivo di Orcières-Merlette a 1825 m di altitudine, GPM di 1^ cat. lungo 7,1 km al 6,7% con punte dell'8,2%. Lunghezza di 185,2 km, dislivello di 3900 metri. Insomma, un buon antipasto per venerdì in vista dell'Alpe d'Huez.

L'altimetria della 18^ tappa

Gli orari della 18^tappa

  • Partenza neutralizzata: 12.35
  • Partenza dal km 0: 12.50
  • Arrivo: tra le 17.12 e le 17.40

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