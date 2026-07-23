Ecco l'Alpe d'Huez: guida alla 19^ tappa

Il Tour de France su una delle sue vette più desiderate, l'Alpe d'Huez. La 19^tappa si chiude con la prima delle due scalate previste da quest'edizione. In programma altri tre GPM, Col Bayard, Col du Noyer e Col d'Ornon. Pogacar prova a chiudere in bellezza? Seixas cercherà la prima vittoria? Nel frattempo l'accesso alle automobili è già stato chiuso per via della troppa affluenza

Non può esserci un Tour de France senza un gran finale e non può esserci un gran finale migliore dell'Alpe d'Huez. Le ultime due tappe prevedono entrambe, per arrivare al traguardo, la scalata di una delle vette più iconiche della Grande Boucle. La frazione numero 19 presenta anche il Col Bayard (2^categoria, 4,7 km al 7,2%), il Col du Noyer (1^categoria, 7,2 km all'8,5%) e il Col d'Ornon (2^categoria, 5,4 km al 6,4%). L'ascesa conclusiva invece è un livello Hors Categorie da 13,8 km per l'8,1%. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma faticosissima e piena di pubblico. L'organizzazione del Tour, già nella giornata precedente di giovedì 23 luglio, ha dovuto chiudere l'accesso veicolare all'Alpe d'Huez dalle 14 fino alla mezzanotte di domenica 26 luglio, lasciandolo possibile solo per pedoni e ciclisti amatoriali, a causa della numerosissima affluenza.