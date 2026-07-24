Un brutto episodio nella tappa dell'Alpe d'Huez al Tour de France. L'ammiraglia della UAE, per non investire un tifoso che era in mezzo alla strada, inchioda: Einer Rubio, corridore della Movistar, non ha potuto evitare l'impatto ed è andato a sbattere sul lunotto posteriore dell'auto. Il corridore è stato costretto al ritiro: 20 punti di sutura al volo e trasferimento all'ospedale di Grenoble

Sull'Alpe d'Huez centinaia di migliaia di tifosi: la stragrande maggioranza ha festeggiato il ciclismo con entusiasmo e calore. Qualcuno, purtroppo, ha esagerato, come spesso accade. Durante la scalata dell'Alpe d'Huez, l'eccesso di foga ha portato uno spettatore a finire per terra in mezzo alla strada mentra stava passando l'ammiraglia della UAE. Per evitare di investire lo spettatore, l'auto della squadra di Pogacar ha dovuto frenare bruscamente. A farne le spese Einer Rubio: il corridore della Movistar non ha potuto evitare l'impatto ed è andato a schiantarsi contro il lunotto posteriore del mezzo della squadra emiratina. La botta è stata davvero forte e Rubio è stato costretto al ritiro: 20 i punti necessari al volto, con il corridore che è stato trasferito all'ospedale di Grenoble per ulteriori esami. Nel video, pubblicato da El Pais, si vede abbastanza chiaramente la dinamica dell'incidente.