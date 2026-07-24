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Tour de France, Einer Rubio sbatte contro un'ammiraglia: ritirato. Il video

tour de france

Un brutto episodio nella tappa dell'Alpe d'Huez al Tour de France. L'ammiraglia della UAE, per non investire un tifoso che era in mezzo alla strada, inchioda: Einer Rubio, corridore della Movistar, non ha potuto evitare l'impatto ed è andato a sbattere sul lunotto posteriore dell'auto. Il corridore è stato costretto al ritiro: 20 punti di sutura al volo e trasferimento all'ospedale di Grenoble

TOUR DE FRANCE:  IL RACCONTO DELLA 19^ TAPPA - CLASSIFICHE - PERCORSO

Sull'Alpe d'Huez centinaia di migliaia di tifosi: la stragrande maggioranza ha festeggiato il ciclismo con entusiasmo e calore. Qualcuno, purtroppo, ha esagerato, come spesso accade. Durante la scalata dell'Alpe d'Huez, l'eccesso di foga ha portato uno spettatore a finire per terra in mezzo alla strada mentra stava passando l'ammiraglia della UAE. Per evitare di investire lo spettatore, l'auto della squadra di Pogacar ha dovuto frenare bruscamente. A farne le spese Einer Rubio: il corridore della Movistar non ha potuto evitare l'impatto ed è andato a schiantarsi contro il lunotto posteriore del mezzo della squadra emiratina. La botta è stata davvero forte e Rubio è stato costretto al ritiro: 20 i punti necessari al volto, con il corridore che è stato trasferito all'ospedale di Grenoble per ulteriori esami. Nel video, pubblicato da El Pais, si vede abbastanza chiaramente la dinamica dell'incidente. 

Il comunicato della Movistar: 

"Einer Rubio ha ricevuto circa 20 punti di sutura sul viso dopo l'incidente che ha subito durante la scalata all'Alpe d'Huez. Il colombiano sarà trasferito in un ospedale di Grenoble, dove gli verranno eseguiti nuovi esami per determinare l'entità delle lesioni."

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