Lo sloveno è stato fenomenale anche oggi, conquistando la vetta dell'Alpe d'Huez per la prima volta in carriera dopo una rimonta d'altri tempi, ipotecando di fatto il trionfo del suo 5° Tour. "Ho dovuto lottare con degli ottimi ciclisti - spiega dopo la vittoria della 19^ tappa - ma loro hanno un po' giocato alla fine e io ne ho approfittato". Pogacar batte anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani e resisteva dal 1995

Tadej Pogacar ha scritto un'altra pagina epica del ciclismo moderno: lo sloveno ha conquistato l'Alpe d'Huez per la prima volta in carriera dopo una rimonta d'altri tempi, ipotecando di fatto il trionfo del suo 5° Tour. "È qualcosa di speciale vincere qui - ha spiegato dopo il successo della 19^ tappa ai microfoni di Rai Sport - c'era un'atmosfera pazzesca. Devo ringraziare tutta la squadra, ho corso per i miei compagni oggi. Sapevo di avere ottime gambe". Pogi ha recuperato in solitaria tre minuti e mezzo ai due fuggitivi Richard Carapaz e Lenny Martinez nell'ascesa finale. "Nel gruppo della maglia gialla non eravamo rimasti in tanti - aggiunge - così ho deciso di andare da solo fino in cima. Ho dovuto lottare con degli ottimi ciclisti: loro hanno un po' giocato alla fine e io ne ho approfittato". Poi una battuta sulla tappa di sabato, considerata la 'regina' di questo Tour: "Spero che sia un'altra bella giornata. Oggi abbiamo vinto, per domani vedremo cosa fare. Non ci preoccupiamo di nient'altro, seguiamo il nostro piano. Penseremo anche alla maglia bianca di Del Toro".