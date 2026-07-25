La Grande Boucle numero 113 si è decisa: Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima "fatica" dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Elysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda: solo passerella a Thoiry e poi trasferimento diretto a Parigi

IL RACCONTO DELLA 20^ TAPPA - LE CLASSIFICHE