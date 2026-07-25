La Grande Boucle numero 113 si è decisa: Tadej Pogacar ha vinto per la quinta volta. Dopo il doppio spettacolo sull'Alpe d'Huez, l'ultima "fatica" dei corridori è la classica frazione finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Elysées. Come lo scorso anno, il triplo passaggio a Montmartre renderà la tappa più movimentata e incerta. Percorso accorciato da 133 a 89 km a causa degli incendi in Gironda: solo passerella a Thoiry e poi trasferimento diretto a Parigi
Tour de France, ultima tappa, Parigi, traguardo sugli Champs-Elysées. L'edizione numero 113 della Grande Boucle si chiude nel segno della tradizione. Una tradizione arricchita dalla conferma del triplo passaggio a Montmartre, un'eredità speciale lasciata dal percorso della gara olimpica nel 2024. Lo scorso anno, sotto la pioggia, la collina fu teatro di un incredibile bagno di folla e della bellissima lotta tra Tadej Pogacar e il vincitore Wout van Aert. La maglia gialla ci riproverà anche stavolta, o si godrà gli ultimi km del suo quinto Tour vinto? La concorrenza però sarà agguerrita, da van der Poel a Pedersen.
Ancora incendi: percorso accorciato da 133 a 89 km
Il tracciato originariamente previsto è stato modificato a causa dell'emergenza incendi in Gironda. Il Ministero dell'Interno ha deciso di dispiegare una parte delle forze di sicurezza, inizialmente mobilitate per garantire la sicurezza dell'ultima tappa del Tour de France, sul rafforzamento degli interventi nelle aree colpite dagli incendi. Di conseguenza, l'organizzazione della corsa ha optato per le seguenti modifiche orarie e di percorso:
- Accorciamento a 89 km rispetto ai 133 km originariamente previsti
- La carovana partirà da Thoiry alle 13:20. Dopo la parata, lascerà la città e si dirigerà direttamente verso il circuito finale di Parigi
- La presentazione delle squadre si terrà alle 15:40. Al termine i corridori si recheranno direttamente al circuito finale
- La partenza ufficiale dal traguardo sarà data alle 17:50. I corridori completeranno due giri aggiuntivi degli Champs-Élysées prima di dirigersi verso il circuito di Montmartre per l'arrivo previsto alle 19:45.