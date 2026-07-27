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Carera (agente Pogacar): "Vuelta 2026? Decisione nei prossimi giorni"

A SKY SPORT

Tadej Pogacar, fresco di trionfo al suo quinto Tour de France, sarà al via della Vuelta per cercare il titolo che gli manca per la Tripla Corona? Risponde il suo storico manager, Alex Carera, ospite a Sky Sport 24: "Avrà una riunione con la squadra già domani per definire il programma. Sicuramente farà il Mondiale, vediamo la Vuelta. Tutto sarà nell'ottica del bene del corridore, come sempre. Sapremo tutto nei prossimi giorni". Guarda il VIDEO

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