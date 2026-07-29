Ciclismo, ranking Uci: Pogacar in testa, Seixas 5°. Scaroni primo italiano: Classifiche
Con il quinto trionfo al Tour de France, Tadej Pogacar prende il volo anche nel ranking Uci 2026, che premia i migliori corridori dell'anno: lo sloveno precede di oltre 4mila punti i suoi due grandi rivali, il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard. Il giovane francese Pual Seixas entra in top 5. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Ecco la classifica aggiornata dopo il Tour
- 11.321,75 punti
- 6.956,61 punti
- 6.866,39 punti
- 6.833,46 punti
- 4.800,71 punti
- 4.535,88 punti
- 4.141,62 punti
- 3.293,82 punti
- 3.229,13 punti
- 3.140.62 punti
- 3.087,38 punti
- 2.927,75 punti
- 2.788 punti
- 2.683 punti
- 2.667,75 punti
- 2.599 punti
- 2.564 punti
- 2.479,57 punti
- 2.389 punti
- 2.350 punti
- 21) GIULIO PELLIZZARI (RedBull - Bora-Hansgrohe) - 2.305 punti
- 22) Juan Ayuso (Lidl - Trek) - 2.301,03
- 23) Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - 2.256,25
- 24) GIULIO CICCONE (Lidl - Trek) - 2.224,88
- 25) Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) - 2.207,5
- 26) Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) - 2.199,12
- 27) João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - 2046,21
- 28) Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - 2.015,89
- 29) Egan Bernal (Netcompany Ineos) - 1.993,25
- 30) Florian Lipowitz (RedBull - Bora-Hansgrohe) - 1.892,61
- 47) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - 1.411,88 punti
- 56) Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike) - 1.293,82
- 64) Jonathan Milan (Lidl - Trek) - 1.209
- 68) Filippo Ganna (Netcompany Ineos) - 1.174,58
- 76) Matteo Trentin (Tudor) - 1.081,14
- 85) Filippo Zana (Soudal - Quick Step) - 926
- 91) Alberto Bettiol (XDS Astana) - 893
- 92) Andrea Vendrame (Jayco AlUla) - 882