Con il quinto trionfo al Tour de France, Tadej Pogacar prende il volo anche nel ranking Uci 2026, che premia i migliori corridori dell'anno: lo sloveno precede di oltre 4mila punti i suoi due grandi rivali, il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard. Il giovane francese Pual Seixas entra in top 5. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Ecco la classifica aggiornata dopo il Tour

LE PAGELLE DEL TOUR 2026