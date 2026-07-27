Non solo l'immenso Pogačar: cosa ci ha detto il Tour 2026

Si è chiusa l’edizione 113 del Tour de France. Una Grande Boucle che non ha deluso le attese e che ha consacrato ancora di più Tadej Pogačar nella storia del ciclismo: cinque maglie gialle conquistate come solo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Ma altri protagonisti si sono affacciati: campioni ritrovati, certezze incrollabili e una nuova generazione che potrebbe scrivere altre pagine, mitiche, di ciclismo. Ecco di chi ci dobbiamo ricordare