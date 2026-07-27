Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il bilancio

Non solo l'immenso Pogačar: cosa ci ha detto il Tour 2026

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Si è chiusa l’edizione 113 del Tour de France. Una Grande Boucle che non ha deluso le attese e che ha consacrato ancora di più Tadej Pogačar nella storia del ciclismo: cinque maglie gialle conquistate come solo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Ma altri protagonisti si sono affacciati: campioni ritrovati, certezze incrollabili e una nuova generazione che potrebbe scrivere altre pagine, mitiche, di ciclismo. Ecco di chi ci dobbiamo ricordare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ