Tour de l'Avenir, percorso e partecipanti: finale in Italia, c'è Lorenzo Finn

Introduzione
Se vuoi diventare qualcuno, devi passare da qui. Dal 20 al 26 agosto andrà in scena il Tour de l'Avenir, 62^ edizione del Tour de France riservato alla categoria Under 23. Nell'albo d'oro troviamo fenomeni come Gimondi, Fignon, Indurain, Pogacar e Seixas. Un percorso che si chiuderà in Italia nella suggestiva cornice di Ceresole Reale Lago Serrù e che vedrà tra i favoriti l'azzurro Lorenzo Finn, già trionfatore al Giro Next Gen. Ecco la guida per farsi trovare preparati all'evento più prestigioso per i futuri Tadej.
Quello che devi sapere
Tour de l'Avenir 2026, si parte il 20 agosto
- Il Tour de l’Avenir non tradisce la sua storia, ma si rinnova per stare al passo con il ciclismo moderno. La 62esima edizione della corsa scatterà giovedì 20 agosto per concludersi mercoledì 26, confermando la sua formula vincente.
- L'evento, firmato A-VELO con la prestigiosa partnership del Tour de France, si ripresenta come l'appuntamento regina del calendario internazionale per la categoria Under 23.
- A tutti gli effetti, la vetrina più attesa per scoprire i campioni del futuro: un vero e proprio "Tour de France dei giovani".
Arrivano le squadre 'sviluppo' dell'UCI WorldTour
- A cambiare radicalmente è la formula della partecipazione: le porte della corsa si aprono infatti ai team di sviluppo, vale a dire le formazioni "Development" delle grandi squadre UCI World Tour.
- Si tratta di una svolta strategica cruciale, pensata per riflettere la struttura attuale del ciclismo professionistico e per alzare ulteriormente il livello della competizione
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Il percorso: si parte da Sword Beach, la spiaggia dello sbarco
- Per la prima volta in assoluto, la corsa scatta dalla Normandia, inaugurando l'evento nel comprensorio di Caen la Mer
- Il via ufficiale è fissato a Ouistreham Riva-Bella (Calvados), un luogo dal fascino epico intriso di storia. È proprio sulla celebre Sword Beach che all'alba del 6 giugno 1944 sbarcarono le truppe alleate nel "giorno più lungo".
- Dalle coste della Normandia, il Tour de l’Avenir 2026 prenderà lo slancio per una lunga traversata verso il massiccio alpino. Il tracciato toccherà Argentan (Orne) e il Perche (Nogent-le-Rotrou), per poi attraversare la suggestiva Val di Loira ad Amboise e la Sologne a Vierzon.
- La corsa entrerà quindi in Borgogna con i due traguardi ormai tradizionali di Saint-Vallier e Semur-en-Auxois, dislocati tra i dipartimenti di Saône-et-Loire e della Côte d’Or
L'inedito finale gravel e il Col de l'Iseran
- Come da tradizione, sarà un durissimo trittico alpino a decidere la corsa, inaugurato da una cronoscalata individuale in Alta Savoia tra la stazione di Les Carroz e Flaine. La prova contro il tempo si preannuncia spettacolare: i corridori scaleranno il Col de Pierre Carrée prima di affrontare un inedito finale in stile gravel sullo sterrato.
- Il giorno successivo andrà in scena l'attesissima tappa regina. Il traguardo sarà posto ai 2.764 metri del Col de l'Iseran, il valico stradale più alto d'Europa. L'ascesa dominerà la Haute Tarentaise Vanoise, territorio che negli anni si è confermato un partner fedele e un giudice severo per le sorti del Tour de l’Avenir
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Il grande finale in Italia al Lago Serrù
- Infine, proprio come nel 2024, lo scenario del gran finale sarà in Italia.
- Questa volta la corsa non si deciderà sul Colle delle Finestre, bensì sulle spietate pendenze di Ceresole Reale.
- Un palcoscenico iconico che evoca la spettacolare apoteosi del Giro d'Italia 2019, con il traguardo fissato oltre i 2.200 metri di altitudine, sulle sponde del Lago Serrù
Tour de l'Avenir 2026, le tappe
- Giovedì 20 Agosto : Ouistreham Riva-Bella (Calvados) – Argentan (Orne) : 152 km
- Venerdi 21 Agosto : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) – Amboise (Indre-et-Loire) : 116 km
- Sabato 22 Agosto : Vierzon (Cher) – Saint-Vallier (Saône-et-Loire) : 232 km
- Domenica 23 Agosto : Saint-Vallier (Saône-et-Loire) – Semur-en-Auxois (Côte d’Or) : 131 km
- Lunedi 24 Agosto: Les Carroz – Flaine (Haute-Savoie) : Contre-la-Montre Individuel : 16 km
- Martedi 25 Agosto: Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie) – Val d’Isère, Col de l’Iseran (Haute Tarentaise Vanoise, Savoie) : 149 km
- Mercoledi 26 Agosto: Strambino (Ville Métropole de Turin) – Ceresole Reale Lago Serrù : 130 km
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Le squadre partecipanti: 12 development e 9 nazionali
- Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
- Soudal Quick-Step Devo Team
- Team Visma | Lease a Bike Development
- UAE Team Emirates Gen Z
- DECATHLON CMA CGM Development Team
- Groupama-FDJ United CT
- Tudor Pro Cycling Team U23
- Hagens Berman Jayco Cycling Team
- EF Education - Aevolo
- Bahrain Victorious Development Team
- Development Team Picnic PostNL
- XDS Astana Development Team
- Italia
- Francia
- Germania
- Norvegia
- Canada
- Stati Uniti
- Polonia
- Indonesia
- Centre Mondial du Cyclisme
I favoriti: c'è Lorenzo Finn
- Tra i favoriti d'obbligo per l'edizione del Tour de l'Avenir 2026 c'è sicuramente Lorenzo Finn, 4° lo scorso anno
- Il 19enne genovese è campione del mondo in carica Under 23 e fresco trionfatore del Giro d'Italia Next Gen 2026
- "Un altro obiettivo di stagione. Il livello under 23 è veramente alto, i numeri che facciamo sono veramente alti. C’è differenza quando parti tra i professionisti, perché 80-90 corridori sono di quel livello e non soltanto 20", ha detto Finn in una recente intervista
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Lo scorso anno il trionfo di Paul Seixas
- Paul Seixas ha trionfato al Tour de l'Avenir 2025 (svoltosi dal 23 al 29 agosto 2025) grazie a una clamorosa prova di forza nell'ultima tappa
- Il francese ha conquistato la corsa vincendo l'ultima decisiva semitappa, una cronoscalata di 10,4 km verso La Rosière, strappando la leadership al compagno di squadra Maxime Decomble
- Seixas ha chiuso la corsa davanti al belga Jarno Widar (secondo) e al norvegese Jørgen Nordhagen (terzo), mentre ha mancato il podio per soli 4 secondi l'italiano Lorenzo Finn
I grandi campioni che hanno vinto il Tour de l'Avenir
- Tadej Pogacar (Slovenia) – Vincitore nel 2018
- Egan Bernal (Colombia) – Vincitore nel 2017
- Nairo Quintana (Colombia) – Vincitore nel 2010
- Miguel Induráin (Spagna) – Vincitore nel 1986
- Greg LeMond (Stati Uniti) – Vincitore nel 1982
- Laurent Fignon (Francia) – Vincitore nel 1988
- Felice Gimondi (Italia) – Vincitore nel 1964
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