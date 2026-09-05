Introduzione
Sono ufficiali i convocati della Federazione Ciclistica Italiana per i Mondiali di ciclismo su strada in programma a Montréal dal 20 al 27 settembre. Una settimana che assegnerà le maglie iridate delle prove in linea e a cronometro. Le date da segnare sono soprattutto il 20 settembre con le cronometro di uomini e donne, il 26 la prova in linea femminile e il 27 quella maschile. Da Ganna a Pellizzari, Finn ed Elisa Longo Borghini: di seguito tutti i convocati dell'Italia. E senza Pogacar, la prova in linea maschile può riservare soprese anche per gli azzurri...
Quello che devi sapere
La prova in linea maschile
La prova in linea degli uomini Elite chiuderà il Mondiale domenica 27 settembre. La partenza sarà da Brossard, alle porte di Montréal, mentre l'arrivo sarà nel cuore della città: al Parc Jeanne-Mance. Dopo un centinaio di chilometri in linea, la corsa entrerà nel circuito cittadino attorno al Mont-Royal, da ripetere 12 volte. Di seguito i convocati azzurri
Alberto Bettiol
Nato a Poggibonsi nel 1993. Il successo più importante della sua carriera è il Giro delle Fiandre 2019 mentre nel 2024 ha vinto, oltre alla Milano-Torino, anche il titolo di campione italiano su strada e conquistato due tappe al Giro d'Italia. Corre con la XDS Astana Team e nel 2026 è tornato al successo proprio al Giro d'Italia 2026, vincendo in solitaria la 13^ tappa da Alessandria a Verbania. In questa stagione ha chiuso al 9° posto il Tour de Pologne
Giulio Ciccone
Nato a Chieti nel 1994 è uno dei riferimenti del ciclismo italiano nelle corse più dure e nelle giornate da scalatori. Corre per la Lidl-Trek e in carriera ha vinto tre tappe al Giro d'Italia, oltre alla classifica scalatori del Giro d’Italia nel 2019 e la maglia a pois al Tour de France 2023. Nel 2026 ha riconquistato la classifica degli scalatori indossando per un giorno la maglia rosa. Durante quest’estate ha chiuso al terzo posto alla Vuelta a Burgos mentre è arrivato sesto alla Clasica di San Sebastian
Mattia Cattaneo
Nato a Giussano nel 1990 è uno degli specialisti italiani delle prove a tempo e proprio per questo motivo è presente anche nei convocati per la cronometro. Dal 2026 corre con la Red Bull-BORA-hansgrohe. Da segnalare la vittoria del Giro dell'Appennino 2019 e i successi a cronometro al Tour de Luxembourg 2021 e al Tour de Pologne 2023 mentre da Under 23 aveva vinto il Giro d'Italia Giovani nel 2011. Nel 2026 ha trionfato al Trofeo Ses Salines oltre a essere salito sul podio ai Campionati italiani a cronometro con il terzo posto e chiuso il Tour de France al 33° posto dove è arrivato 6° nella cronometro della 16^ tappa
Lorenzo Mark Finn
Nato a Genova nel 2006 è uno, se non il, talento più interessante del ciclismo italiano. Ha vinto il Mondiale Juniores nel 2024 e quello U23 nel 2025 ma l’exploit è stato in questa stagione quando firmato una doppietta che mancava da oltre mezzo secolo: vittorie nel Giro Next Gen e Tour de l'Avenir nello stesso anno. Proprio al Tour de l'Avenir ha riportato l'Italia al successo dopo 53 anni chiudendo la classifica generale con 2'34" di vantaggio, il margine più ampio dal 1998. Ha annunciato nelle scorse settimane che il Tour de l’Avenir è stata la sua ultima gara U23: adesso è pronto al salto definitivo tra i professionisti con la Red Bull-BORA-hansgrohe
Christian Scaroni
Nato a Brescia nel 1997, è uno dei corridori italiani più abituato alle corse giornaliere. Il risultato più importante della carriera è arrivato al Giro d'Italia 2025 con la vittoria nella 16^ tappa a San Valentino di Brentonico. Nel 2026 ha già centrato tre successi: la Classica Camp de Morvedre, una tappa del Giro d’Italia e la classifica generale del Tour of Oman. In estate ha poi chiuso 4° alla Clasica di San Sebastian, 3° alla Clasica Castilla y Leon e 7° al Tour de Pologne
Giulio Pellizzari
Nato a San Severino Marche nel 2003, è un altro dei giovani più promettenti del ciclismo italiano e corre, come Pellizzari, con la Red Bull-BORA-hansgrohe. Nel 2025 è arrivata la sua prima vittoria da professionista alla Vuelta a Espana anche se è stato il 2026 l’anno della sua consacrazione. Ha, infatti, vinto il Tour of the Alps, chiuso al terzo posto la Tirreno-Adriatico e il 2° al Tour of Slovenia. Ad agosto è arrivato un altro successo di tappa alla Vuelta a Burgos, terminata al 4° posto della classifica generale. Lo scorso anno un problema fisico gli impedì di gareggiare nel Mondiale in Ruanda
Davide Piganzoli
Nato a Morbegno nel 2002, corre con la Visma | Lease a Bike ed è uno dei corridori più interessanti nelle corse a tappe. Si era messo in evidenza vincendo il Tour of Antalya 2024 e salendo sul podio al Giro dell'Emilia ma anche per lui il 2026 è stata un’ottima stagione in cui ha vinto la Route d'Occitanie oltre all’ottavo posto al Giro d'Italia e 14° al Tour de France. Da segnalare anche il 2° posto nella classifica giovani del Giro d’Italia
Matteo Trentin
Nato in trentino nel 1989 è uno dei corridori italiani di maggiore esperienza nelle corse di un giorno. Il risultato più prestigioso della carriera è stato il titolo di campione europeo su strada conquistato nel 2018 ma nel suo palmares ci sono anche i successi di tappa nei Grandi Giri e la vittoria alla Parigi-Tours 2015. In questa stagione ha ottenuto diversi piazzamenti importanti nelle classiche: è arrivato 3° alla Kuurne-Bruxelles-Kuurnee 9° alla Milano-Sanremo. A giugno ha chiuso 6° al campionato italiano in linea
Matteo Sobrero
Nato ad Alba nel 1997, corre con la Lidl-Trek ed è soprattutto uno specialista delle prove contro il tempo. In carriera è stato campione italiano a cronometro nel 2021 mentre nell’anno successivo si è imposto nella cronometro del Giro d'Italia a Verona. Nel 2026 ha chiuso 2° una tappa del Tour of the Alps mentre è arrivato 5° al campionato italiano a cronometro. Ha partecipato al Giro d'Italia e ha ottenuto anche un 6° posto di tappa. In estate ha poi corso il Tour de Pologne centrando buoni piazzamenti nella top 20
Diego Ulissi
Nato a Cecina in provincia di Livorno nel 1989, è un altro dei 'senatori' azzurri. Uno dei corridori con più grande esperienza, nel palmares vanta la vittoria in ben otto tappe al Giro d'Italia. Nel 2025 ha coronato anche il sogno di vestire, per due giorni, la maglia rosa. Sempre lo scorso anno ha vinto il Giro dell'Appennino e la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, la terza tappa e la classifica generale del Giro d'Austria
La cronometro maschile
La cronometro maschile si correrà domenica 20 settembre, con partenza da Avenue du Parc e arrivo sempre nella zona del Parc Jeanne-Mance. Si tratta di una prova individuale contro il tempo su un tracciato veloce che attraverserà diversi punti simbolici della città Montréal prima di tornare verso il centro delle città. Oltre a Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, convocato anche il fuoriclasse azzurro di specialità Filippo Ganna
Filippo Ganna
Nato a Verbania nel 1996 è uno dei migliori corridore delle gare a cronometro al mondo. Ha infatti un palmares di livello: oltre a due Mondiali a cronometro, conquistati nel 2020 e 2021, ha vinto l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020, l'argento nella cronometro di Parigi 2024 e nella stessa Olimpiade il bronzo nell'inseguimento a squadre. Nel 2026 ha già conquistato cinque vittorie, tra cui la cronometro del Giro d'Italia oltre la prova a tempo della Tirreno-Adriatico e il suo settimo titolo italiano a cronometro. Al Giro ha inoltre fatto registrare la cronometro più veloce di sempre su una distanza superiore ai 40 km. E' detentore del record mondiale dell'ora
La prova in linea femminile
La gara delle donne Elite è in programma sabato 26 settembre. Anche in questo caso si partirà da Brossard per poi entrare a Montréal e affrontare il circuito attorno al Mont-Royal, con arrivo nella zona del Parc Jeanne-Mance. Di seguito le convocate azzurre:
- Elisa Longo Borghini
- Silvia Persico
- Erica Magnaldi
- Eleonora Gasparrini
- Monica Trinca Colonel
- Sara Casasola
- Francesca Barale
Elisa Longo Borghini
Nata a Ornavasso nel 1991, è una delle azzurre più vincenti di sempre. In carriera ha vinto due volte il Giro d'Italia Women, nel 2024 e nel 2025, oltre al Giro delle Fiandre, alla Parigi-Roubaix e alla Strade Bianche. Numerosi anche i titoli italiani e le medaglie in azzurro. In questa stagione ha centrato diversi importanti risultati vincendo lo UAE Tour Women e una tappa al Giro d'Italia Women che chiuso al 4° posto, ma, soprattutto, è arrivata terza al Tour de France femme 2026. Convocata anche per la cronometro
La crono elite femminile
Le donne Elite saranno le prime ad assegnare una maglia iridata, domenica 20 settembre. Partenza da Avenue du Parc e arrivo al Parc Jeanne-Mance, su un percorso simile a quello degli uomini. Oltre a Elisa Longo Borghini, l’altra convocata Azzurra è Vittoria Guazzini, medaglia d’oro a Parigi 2024 nella Madison con Chiara Consonni
Prova in linea Under 23 maschile, i convocati:
- Matteo Scalco
- Federico Lorello
- Mattia Negrente
- Alessandro Cattani
- Mattia Proietti Gagliardoni
- Enea Sambinello
- Simone Zanini
- Davide Frigo
- Roberto Capello
- Nicolas Milesi
Cronometro uomini Under 23:
- Nicolas Milesi
- Alessandro Cattaneo
Convocate per la prova in linea donne Under 23:
- Giada Silo
- Gaia Segato
- Eleonora Ciabocco
Convocati per la prova in linea uomini junior:
- Patrick Pezzo Rosola
- Brandon Fedrizzi
- Guido Viero
- Alessandro Battistoni
- Luca Gugnino
- Nicola Padovan
- Enrico Balliana
- Andrea Pierotto
- Marco Zoco
Convocati per la cronometro uomini junior
- Patrick Pezzo Rosola
- Andrea Tarallo
- Enrico Balliana
Convocati per la prova in linea donne junior:
- Giorgia Pellizzotti
- Azzurra Ballan
- Maria Acuti
- Matilde Rossignoli
Convocati per la cronometro donne junior:
- Azzurra Ballan
- Maria Acuti
- Matilde Rossignoli
Team time trial mixed relay:
- Filippo Ganna
- Matteo Sobrero
- Mattia Cattaneo
- Elisa Longo Borghini
- Vittoria Guazzini
- Monica Trinca Colonel