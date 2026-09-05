Nato a Giussano nel 1990 è uno degli specialisti italiani delle prove a tempo e proprio per questo motivo è presente anche nei convocati per la cronometro. Dal 2026 corre con la Red Bull-BORA-hansgrohe. Da segnalare la vittoria del Giro dell'Appennino 2019 e i successi a cronometro al Tour de Luxembourg 2021 e al Tour de Pologne 2023 mentre da Under 23 aveva vinto il Giro d'Italia Giovani nel 2011. Nel 2026 ha trionfato al Trofeo Ses Salines oltre a essere salito sul podio ai Campionati italiani a cronometro con il terzo posto e chiuso il Tour de France al 33° posto dove è arrivato 6° nella cronometro della 16^ tappa