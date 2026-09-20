Mondiali di ciclismo, la cronometro elite maschile in diretta live
I Mondiali di ciclismo su strada a Montréal si aprono con le cronometro élite. Dopo il successo della svizzera Marlen Reusser nella prova femminile, tocca agli uomini con il grande favorito Remco Evenepoel che punta al quarto titolo consecutivo. Il suo principale avversario è l'azzurro Filippo Ganna, gà iridato nel 2020, nel 2021 e argento nel 2023 e nel 2024 dietro al belga. Il primo corridore scatterà alle ore 18.45 italiane
Jasha Sutterlin, corridore tedesco di 33 anni, è scattato ora da Avenue du Parc. Il suo potrebbe essere il primo rilievo cronometrico da tenere in considerazione
Parte Anton Kuzmin del Kazakistan. Al momento non sono ancora scattati corridori che dovrebbero/potrebbero inserirsi nella lotta per le medaglie
Si scalda il pubblico di casa: tocca al canadese Nickolas Zukowski. Non dovrebbe lottare per le medaglie, ma tanto basta per gasare i tifosi assiepati lungo le strade di Montréal
Dopo il siriano Badreddin Wais, scende in strada anche Amir Ansari, il secondo corridore del team dei Rifugiati. Il classe 1999 è nato in Iran e cresciuto in Afghanistan
In strada ora anche Nicholas Narraway, rappresentante delle Bermuda!
Il podio della cronometro femminile
Intanto che i primi corridori della prova maschile iniziano la gara, ecco la premiazione dalla cromometro élite femminile. Le prime medaglie di questi Mondiali 2026 sono andate a Svizzera (oro), Gran Bretagna (argento) e Germania (bronzo)
Partito anche il secondo corridore, Ahmad Badreddin Wais, corridore sirianorappresentante della selezione dei Rifugiati
Si parte!
Gil Gomes della Guinea-Bissau inaugura la cronometro maschile èlite dei Mondiali di Montrèal 2026
I rilevamenti cronometrici previsti
Saranno tre, situati rispettivamente ai chilometri 10.7, 21.9 e 29.8. La durata del percorso, ricordiamo, è di 39,2 km
Ancora pochi minuti e si parte!
Almeno i primi corridori. I grandi favoriti dovranno attendere ancora un po', almeno un'oretta. Il primo in strada sarà Gil Gomes, corridore della Guinea-Bissau
Festeggiare il compleanno con un titolo mondiale
Ci è riuscita Marlen Reusser: la svizzera oggi ha compiuto 35 anni e ha conquistato il oro consecutivo a cronometro. Tanti auguri e complimenti a lei!
Davide Piganzoli vince il Giro del Lussemburgo!
In attesa di unirsi in Canada al gruppo azzurro, il corridore classe 2002 ha trionfato al Giro del Lussemburgo: terzo successo in carriera in una corsa a tappe
Le parole del grande favorito
"Devo correre come se fosse una cronometro normale, anche se è la più importante dell'anno", ha detto Remco Evenepoel
L'albo d'oro dei Mondiali
Se Evenepoel ha vinto le ultime tre cronometro iridate, gli ultimi due titoli in linea sono stati invece vinti dal grande assente di questa edizione, lo sloveno Tadej Pogacar, infortunatosi gravemente alla Vuelta a causa di una caduta. Ecco l'albo d'oro completo della specialità
Mondiali di ciclismo, l'albo d'oro della prova maschile éliteVai al contenuto
Che attesa per la prova in linea!
I Mondiali sono iniziati oggi e si concluderanno domenica prossima, 27 settembre. In programma la gara più attesa, la prova élite maschile in linea: di seguito, i convocati delle nazionali più attese
I convocati per i Mondiali di ciclismo a MontréalVai al contenuto
I convocati italiani al Mondiale
Longo Borghini si è fermata a un passo dal podio nella cronometro femminile, Ganna punta ora a prendere la prima medaglia per l'Italia. Ma quanti e quali sono gli altri azzurri convocati? Eccoli tutti: uomini e donne, senior, junior e under 23
Mondiali ciclismo, la speranza Finn e tutti i convocati azzurri e azzurreVai al contenuto
La startlist dei corridori più attesi
- Cattaneo (Italia) - 20:00
- Bissegger (Svizzera) - 20:01
- Foss (Norvegia) - 20:03
- Seixas (Francia) - 20:07
- Thornley (Gran Bretagna) - 20:09
- Vacek (Cechia) - 20:10
- McNulty (USA) - 20:12
- Segaert (Belgio) - 20:13
- Soderqvist (Svezia) - 20:18
- Hoole (Paesi Bassi) - 20:21
- Del Toro (Messico) - 20:22
- Kung (Svizzera) - 20:24
- Armirail (Francia) - 20:25
- Hayter (G. Bretagna) - 20:27
- Ganna (Italia) - 20:28
- Evenepoel (Belgio) - 20.30
Il percorso della cronometro
I corridori partono dalla rampa di Avenue du Parc e affrontano una discesa verso il fiume San Lorenzo. Si pedala lungo il fiume e lo si attraversa arrivando sulla sponda opposta fino all’Île Notre-Dame, sede del circuito del Gran Premio di Formula 1. Previsto un giro e mezzo del tracciato prima di attraversare il Pont de la Concorde e tornare verso la città. Da qui si percorre il tratto precedente in senso opposto, tenendo il fiume come riferimento. Gli ultimi 560 metri potrebbero essere decisivi: la strada salirà fino al traguardo con una pendenza media del 4%
L'altimetria della cronometro
39,2 km adattissimi agli specialisti del genere, quasi tutti pianeggianti e senza salite dure. Soltanto nel tratto finale è prevista una leggera ascesa, il dislivello è di circa 220 metri.
La preparazione dei corridori
Nella giornata di ieri ci sono state le prove generali del percorso della cronometro
Com'è andata la cronometro femminile?
Nella prima gara di questi Mondiali oro alla svizzera Marlen Reusser, brava a bissare il titolo del 2025. Argento a Zoe Backstedt (Gran Bretagna) e bronzo a Franziska Koch (Germania). Quarta l'azzurra Elisa Longo-Borghini, a soli 5 secondi dal podio
Gli azzurri in gara
Non solo l'attesissimo Filippo Ganna. Per l'Italia in gara ci sarà anche Mattia Cattaneo, preferito alla fine a Matteo Sobrero. Quest'ultimo partirà dal blocco di partenza alle 20, mentre lo start di Ganna è atteso alle 20.28, due minuti prima di Evenepoel, l'ultimo a scendere in strada
Gli altri favoriti
Chi può insidiare Evenepoel? Di sicuro l'azzurro Filippo Ganna, già bi-campione del mondo nella specialità (2020, 2021) e due volte dietro al belga nel 2023 e nel 2024 (oltre che alle Olimpiadi dello stesso anno a Parigi). Occhio anche allo svizzero Stefan Kung, che ha vinto una delle due cronometro corse di recente alla Vuelta, al britannico Ethan Hayter e allo svedese Jakob Soderkvist, campione in carica Under 23 della specialità
Il grande favorito
Senza ombra di dubbio è il corridore belga Remco Evenepoel, il miglior cronoman al mondo. Ha vinto le ultime tre edizioni e punta alla quarta vittoria consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno nella specialità. Nell'albo d'oro inoltre raggiungerebbe Fabian Cancellara e Tony Martin: nessuno ha vinto più Mondiali a cronometro dello svizzero (2006, 2007, 2009, 2010) e del tedesco (2011, 2012, 2013, 2016). Negli ultimi giorni Evenepoel si è allenato sul circuito di Formula Uno dello Spielberg, in Austria. Parte della cronometro si svolgerà proprio sul circuito di Formula Uno di Montréal
Evenepoel, prove di crono mondiale su un circuito di Formula 1Vai al contenuto
Il programma dei Mondiali 2026
Si parte dalle cronometro élite. I primi giorni saranno riservati alle prove contro il tempo anche per le categorie junior e Under 23, da giovedì si parte con le gare in linea. Di seguito, il programma completo con i percorsi, le date e gli orari di tutte le prove in programma
Mondiali di ciclismo: le date, i percorsi e le altimetrie di tutti i percorsiVai al contenuto
Il ritorno dei Mondiali di ciclismo a Montréal
Dopo la prima edizione africana a Kigali, in Ruanda, i campionati del mondo di ciclismo su strada tornano nel continente americano a 11 anni dall'ultima volta a Portland, negli Stati Uniti. In Canada, invece, mancavano dal 2003, quando furono corsi a Hamilton
Buonasera a tutti. Sono cominciati i Mondiali 2026 di ciclismo su strada a Montréal, in Canada. La prima giornata è dedicata alle cronometro élite. Alle 18.45 scatta la corsa maschile. Avviciniamoci insieme all'inizio