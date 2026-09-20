Senza ombra di dubbio è il corridore belga Remco Evenepoel, il miglior cronoman al mondo. Ha vinto le ultime tre edizioni e punta alla quarta vittoria consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno nella specialità. Nell'albo d'oro inoltre raggiungerebbe Fabian Cancellara e Tony Martin: nessuno ha vinto più Mondiali a cronometro dello svizzero (2006, 2007, 2009, 2010) e del tedesco (2011, 2012, 2013, 2016). Negli ultimi giorni Evenepoel si è allenato sul circuito di Formula Uno dello Spielberg, in Austria. Parte della cronometro si svolgerà proprio sul circuito di Formula Uno di Montréal