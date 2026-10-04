Coppa Agostoni, Lapeira batte McNulty

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Coppa Agostoni, Lapeira batte allo sprint McNulty. Raccagni Noviero terzo

Ciclismo

Il francese della Decathlon regola in uno sprint ristretto il campione del mondo McNulty e trionfa nella Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, la prima delle gare del trittico lombardo. Terzo posto per Raccagni Noviero, sesta piazza per Fortunato

Il trittico lombardo inizia con una vittoria francese e con la neo maglia iridata McNulty battuta. Sul traguardo arrivano in sei in fuga, nello sprint ristretto Lapeira batte McNulty e un ottimo Raccagni Noviero. Sesto posto per un altro azzurro, Fortuna, settima piazza per Conci che regola il gruppo degli inseguitori

L'ordine d'arrivo

  • 1. Lapeira Paul (Decathlon CMA CGM Team) in 03:51:24
  • 2. McNulty Brandon (UAE Team Emirates-XRG)
  • 3. Raccagni Noviero Andrea (Soudal Quick-Step)
  • 4. Schmid Mauro (Team Jayco-AlUla)
  • 5. Maisonobe Sam (Cofidis)
  • 6. Fortunato Lorenzo (XDS Astana Team)
  • 7. Conci Nicola (XDS Astana Team) + 54
  • 8. Champoussin Clément (XDS Astana Team)
  • 9. Verstrynge Emiel (Alpecin-Premier Tech) + 01:05
  • 10. Vinokurov Nicolas (XDS Astana Team)

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