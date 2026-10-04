Coppa Agostoni, Lapeira batte McNulty

Il francese della Decathlon regola in uno sprint ristretto il campione del mondo McNulty e trionfa nella Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, la prima delle gare del trittico lombardo. Terzo posto per Raccagni Noviero, sesta piazza per Fortunato

Il trittico lombardo inizia con una vittoria francese e con la neo maglia iridata McNulty battuta. Sul traguardo arrivano in sei in fuga, nello sprint ristretto Lapeira batte McNulty e un ottimo Raccagni Noviero. Sesto posto per un altro azzurro, Fortuna, settima piazza per Conci che regola il gruppo degli inseguitori