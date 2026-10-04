Coppa Agostoni, Lapeira batte McNulty

Il francese della Decathlon regola in uno sprint ristretto il campione del mondo McNulty e trionfa nella Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, la prima delle gare del trittico lombardo. Terzo posto per Raccagni Noviero, sesta piazza per Fortunato
Il trittico lombardo inizia con una vittoria francese e con la neo maglia iridata McNulty battuta. Sul traguardo arrivano in sei in fuga, nello sprint ristretto Lapeira batte McNulty e un ottimo Raccagni Noviero. Sesto posto per un altro azzurro, Fortuna, settima piazza per Conci che regola il gruppo degli inseguitori
L'ordine d'arrivo
- 1. Lapeira Paul (Decathlon CMA CGM Team) in 03:51:24
- 2. McNulty Brandon (UAE Team Emirates-XRG)
- 3. Raccagni Noviero Andrea (Soudal Quick-Step)
- 4. Schmid Mauro (Team Jayco-AlUla)
- 5. Maisonobe Sam (Cofidis)
- 6. Fortunato Lorenzo (XDS Astana Team)
- 7. Conci Nicola (XDS Astana Team) + 54
- 8. Champoussin Clément (XDS Astana Team)
- 9. Verstrynge Emiel (Alpecin-Premier Tech) + 01:05
- 10. Vinokurov Nicolas (XDS Astana Team)