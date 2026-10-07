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Europei di ciclismo, i risultati delle gare a cronometro live

live europei ciclismo

Ultima giornata agli Europei di ciclismo a Lubiana in Slovenia: oggi è il giorno delle cronometro individuali, una di seguito all'altra: si parte alle 9.15 con le donne juniores, si chiude alle 16.15 con la crono elite maschile: qui tutti i risultati e gli aggiornamenti in diretta

LIVE

Partita la cronometro juniores femminile

Ha preso il via la prima delle sei crono che chiuderanno oggi questi Europei di ciclismo in Slovenia: partita la cronometro donne juniores, con in gara anche le due azzurre Maria Acuti e Linda Rapporti

Ricordiamo il programma di oggi:

  • 9.15 : Crono donne juniores
  • 10.10: Crono uomini juniores
  • 11.30: Crono donne U23
  • 12.20: Crono uomini U23
  • 14.30: Crono donne elite
  • 16.15: Crono uomini elite

Argento invece per la staffetta elite

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista agli Europei di Lubiana: gli azzurri, reduci dal titolo mondiale di Montreal, si sono arresi al sestetto della Francia. Bronzo per il Lussemburgo

Italia, argento nella crono staffetta mista: la classifica

Italia, argento nella crono staffetta mista: la classifica

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Ieri oro degli azzurri nella staffetta juniores

L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista juniores agli Europei di ciclismo in Slovenia. Il sestetto azzurro ha completato la prova in 01:07:22.19, precedendo di 23'' la Polonia e di 30'' la Svizzera. Secondo oro per Azzurra Ballan, figlia dell'ultimo iridato italiano Alessandro

Italia d'oro nella crono staffetta Juniores

Italia d'oro nella crono staffetta Juniores

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Cronometro maschile élite: i convocati

  • Mattia Cattaneo
  • Marco Frigo

Cronometro femminile élite: le convocate

  • Elisa Longo Borghini
  • Monica Trinca Colonel

Cronometro maschile Under 23: i convocati

  • Roberto Capello
  • Nicolas Milesi

Cronometro uomini junior: i convocati

  • Enrico Andrea Balliana
  • Patrik Pezzo Rosola

Cronometro donne junior: le convocate

  • Maria Acuti
  • Linda Rapporti

Il programma di oggi:

  • 9.15 : Crono donne juniores
  • 10.10: Crono uomini juniores
  • 11.30: Crono donne U23
  • 12.20: Crono uomini U23
  • 14.30: Crono donne elite
  • 16.15: Crono uomini elite

Ultima giornata agli Europei di ciclismo

Buongiorno!

Oggi il gran finale degli Europei di ciclismo in corso a Lubiana in Slovenia: si chiude con tutte le prove a cronometro individuali una di seguito all'altra. Qui tutti i risultati, gli ordini d'arrivo e le news in tempo reale

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