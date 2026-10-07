Europei di ciclismo, i risultati delle gare a cronometro live
Ultima giornata agli Europei di ciclismo a Lubiana in Slovenia: oggi è il giorno delle cronometro individuali, una di seguito all'altra: si parte alle 9.15 con le donne juniores, si chiude alle 16.15 con la crono elite maschile: qui tutti i risultati e gli aggiornamenti in diretta
Partita la cronometro juniores femminile
Ha preso il via la prima delle sei crono che chiuderanno oggi questi Europei di ciclismo in Slovenia: partita la cronometro donne juniores, con in gara anche le due azzurre Maria Acuti e Linda Rapporti
Ricordiamo il programma di oggi:
- 9.15 : Crono donne juniores
- 10.10: Crono uomini juniores
- 11.30: Crono donne U23
- 12.20: Crono uomini U23
- 14.30: Crono donne elite
- 16.15: Crono uomini elite
Argento invece per la staffetta elite
L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista agli Europei di Lubiana: gli azzurri, reduci dal titolo mondiale di Montreal, si sono arresi al sestetto della Francia. Bronzo per il Lussemburgo
Italia, argento nella crono staffetta mista: la classificaVai al contenuto
Ieri oro degli azzurri nella staffetta juniores
L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista juniores agli Europei di ciclismo in Slovenia. Il sestetto azzurro ha completato la prova in 01:07:22.19, precedendo di 23'' la Polonia e di 30'' la Svizzera. Secondo oro per Azzurra Ballan, figlia dell'ultimo iridato italiano Alessandro
Italia d'oro nella crono staffetta JunioresVai al contenuto
Cronometro maschile élite: i convocati
- Mattia Cattaneo
- Marco Frigo
Cronometro femminile élite: le convocate
- Elisa Longo Borghini
- Monica Trinca Colonel
Cronometro maschile Under 23: i convocati
- Roberto Capello
- Nicolas Milesi
Cronometro uomini junior: i convocati
- Enrico Andrea Balliana
- Patrik Pezzo Rosola
Cronometro donne junior: le convocate
- Maria Acuti
- Linda Rapporti
Il programma di oggi:
- 9.15 : Crono donne juniores
- 10.10: Crono uomini juniores
- 11.30: Crono donne U23
- 12.20: Crono uomini U23
- 14.30: Crono donne elite
- 16.15: Crono uomini elite
Ultima giornata agli Europei di ciclismo
Buongiorno!
Oggi il gran finale degli Europei di ciclismo in corso a Lubiana in Slovenia: si chiude con tutte le prove a cronometro individuali una di seguito all'altra. Qui tutti i risultati, gli ordini d'arrivo e le news in tempo reale