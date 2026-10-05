Anno di nascita: 2008

Nato a Bergamo

Squadra: Caravaggio Offroad

È il più giovane del gruppo maschile e arriva dalla BMX, disciplina nella quale aveva già ottenuto risultati importanti nelle categorie giovanili. Il passaggio alla pista è stato rapidissimo (e subito vincente): nell'agosto 2026 ha conquistato il bronzo mondiale juniores nella team sprint a Heusden-Zolder insieme a Matteo Ghirelli e Alberto Veglia