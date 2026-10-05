Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, i convocati dell'Italia: da Ganna a Milanverso Shanghai
Introduzione
Ufficiali i convocati dell'Italia per i Mondiali Elite di ciclismo su pista in programma dal 14 al 18 ottobre a Shanghai. Nella lista degli uomini, sono presenti Filippo Ganna e Jonathan Milan che, insieme a Simone Consonni e Francesco Lamon, ricomporrano il quartetto che vinse l'oro a Tokyo 2020. Tra le donne, oltre alla coppia olimpionica formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, c'è Elisa Balsamo. L'obiettivo è quello di migliorare il risultato di un anno fa, quando ai Mondiali a Santago del Cile, l'Italia conquistò tre medaglie. Di seguito tutti i convocati per la rassegna iridata
Quello che devi sapere
Matteo Bianchi
- Anno di nascita: 2001
- Nato a Bolzano
- Squadra: Centro Sportivo Esercito
E' uno dei riferimenti della 'nuova' velocità azzurra. Nel 2026 ha conquistato insieme a Stefano Minuta e Mattia Predomo il bronzo nella team sprint agli Europei Elite di Konya entrando nella storia per il primo podio internazionale dell'Italia nella specialità segnando anche il nuovo record italiano di 42"285. In estate si è confermato campione italiano Elite nel chilometro da fermo
Simone Consonni
- Anno di nascita: 1994
- Nato a Ponte San Pietro (Bergamo)
- Squadra: Lidl-Trek
Uno degli uomini simbolo del ciclo vincente della pista italiana dato che insieme a Ganna, Milan e Lamon ha conquistato l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020 e il bronzo a Parigi 2024. Nel suo palmarès ci sono già ben 10 medaglie ai mondiali. Curiosità: è il fratello di Chiara Consonni, anche lei convocata dall'Italia per il Mondiale su pista
Filippo Cusumano
- Anno di nascita: 2008
- Nato a Bergamo
- Squadra: Caravaggio Offroad
È il più giovane del gruppo maschile e arriva dalla BMX, disciplina nella quale aveva già ottenuto risultati importanti nelle categorie giovanili. Il passaggio alla pista è stato rapidissimo (e subito vincente): nell'agosto 2026 ha conquistato il bronzo mondiale juniores nella team sprint a Heusden-Zolder insieme a Matteo Ghirelli e Alberto Veglia
Fabio Del Medico
- Anno di nascita: 2006
- Nato a Camaiore (Lucca)
- Squadra: G.S. Fiamme Azzurre
Un altro dei giovani Azzurri che in questo momento è tra i più interessanti del settore velocità. Nel 2024 si è laureato campione del mondo juniores in Cina, mentre nel 2026 ha fatto subito il salto tra gli Under 23: oro europeo nella team sprint a Cottbus insieme a Minuta e Predomo oltre al bronzo nel chilometro
Matteo Fiorin
- Anno di nascita: 2005
- Nato a Desio (Monza e Brianza)
- Squadra: Centro Sportivo Esercito
Il 2026 è stato l'anno della screscita su pista: agli Europei Under 23 di Cottbus ha conquistato il titolo nell'eliminazione e quello nell'inseguimento a squadre insieme a Renato Favero, Christian Fantini, Etienne Grimod e Ares Costa. A fine luglio è arrivata anche la maglia tricolore Elite nella Madison vinta in coppia con Niccolò Galli. Non solo pista: nel 2026 ha vinto anche la quarta tappa del Giro Next Gen. Uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale
Niccolò Galli
- Anno di nascita: 2002
- Nato a Cento (Ferrara)
- Squadra: Solme-Olmo-Arvedi
Fa parte ormai stabilmente del gruppo azzurro e nel 2026 è stato utilizzato anche nel quartetto Elite agli Europei di Konya mentre in estate ha conquistato il titolo italiano nella Madison insieme a Matteo Fiorin. Un profilo di esperienza, nonostante la giovane età, che ha vinto nel 2023 la classifica giovani della Vuelta a Formosa
Filippo Ganna
- Anno di nascita: 1996
- Nato a Verbania
- Squadra: Netcompany Ineos
Non c'è bisogno di presentazione per 'Pippo' Ganna Dopo un periodo dedicato soprattutto alla strada, Ganna ritrova il gruppo dell'inseguimento con cui ha vinto l'oro olimpico a Tokyo 2020 e il bronzo a Parigi 2024. A livello individuale è stato più volte campione del mondo dell'inseguimento ed è uno dei grandi protagonisti della storia recente della pista azzurra: ha vinto praticamente tutto e vuole continuare a farlo
Etienne Grimod
- Anno di nascita: 2005
- Nato a Gignod (Aosta)
- Squadra: Solme-Olmo-Arvedi
A Shanghai torna sul palcoscenico dove ha già dimostrato di poter competere con gli Elite. Infatti, ai Mondiali 2025 di Santiago del Cile ha chiuso quinto nell'inseguimento individuale mancando per pochi decimi la finale per il bronzo. Ma nel 2026 ha già conquistato agli Europei Under 23 il bronzo individuale e l'oro nell'inseguimento a squadre
Francesco Lamon
- Anno di nascita: 1994
- Nato a: Mirano (Venezia)
- Squadra: G.S. Fiamme Azzurre
Altro pilastro del quartetto che ha scrito la storia negli ultimi anni del ciclismo italiano su pista. Con Ganna, Milan e Consonni ha vinto l'oro olimpico a Tokyo 2020 e il bronzo a Parigi 2024. Tra questi due trionfi anche il titolo mondiale del 2021 nell'inseguimento a squadre: a Shanghai porta esperienza a un gruppo che guarda verso Los Angeles
Alessio Magagnotti
- Anno di nascita: 2007
- Nato ad Avio (Trento)
- Squadra: Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies
Uno dei talenti più giovani del gruppo e uno dei prospetti da seguire con attenzione in ottica Los Angeles 2028. Nel 2025 ha conquistato il titolo mondiale juniores nell'inseguimento individuale e ha confermato quello a squadre già vinto nel 2024. In due stagioni da juniores ha messo insieme tre ori mondiali nell'inseguimento e adesso vuole farlo anche tra i grandi
Stefano Antonio Minuta
- Anno di nascita: 2004
- Nato a Torino
- Squadra: G.S. Fiamme Oro
Nel 2026 ha vinto il bronzo europeo Elite nella team sprint insieme a Bianchi e Predomo stabilendo anche il nuovo record italiano. Ad aprile è poi arrivato anche uno storico successo in Coppa del Mondo ad Hong Kong, in Malesia, con Predomo e Daniele Napolitano
Jonathan Milan
- Anno di nascita: 2000
- Nato a Tolmezzo (Udine)
- Squadra: Lidl-Trek
Come Ganna, anche Milan è uno dei profili più conosciuti della Nazionale. Torna su pista dopo una stagione vissuta soprattutto su strada: nell'inseguimento a squadre è stato campione olimpico a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo a Parigi 2024, sempre insieme a Ganna, Consonni e Lamon. Nel 2021 con il quartetto azzurro ha conquistato anche il titolo mondiale
Mattia Predomo
- Anno di nascita: 2004
- Nato a Bronzolo (Bolzano)
- Squadra: Centro Sportivo Esercito
È uno dei velocisti più titolati della nuova generazione italiana. Da junior vinse nel 2022 due titoli mondiali, nel keirin e nella velocità. Nel 2026 ha aggiunto il bronzo europeo Elite nella team sprint, il successo in Coppa del Mondo ad Hong Kong e due ori agli Europei Under 23 di Cottbus sia nel team sprint e nella velocità individuale.
Davide Stella
- Anno di nascita: 2006
- Nato a Monfalcone (Gorizia)
- Squadra: UAE Team Emirates Gen Z
Capace di alternarsi tra strada e pista, da junior è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2024: oro nell'inseguimento a squadre con record del mondo, oro nell'eliminazione e argento nella Madison. Nel 2026 è arrivata un'altra medaglia da segnalare con l'argento nell'Omnium agli Europei Under 23 di Cottbus. Dal 2027 passerà tra i professionisto
Le donne convocate al Mondiale
- Martina Alzini (Centro Sportivo Esercito)
- Elisa Balsamo (Lidl-Trek Women Team)
- Rachele Barbieri (G.S. Fiamme Oro)
- Matilde Cenci (G.S. Fiamme Oro)
- Chiara Consonni (G.S. Fiamme Azzurre)
- Martina Fidanza (G.S. Fiamme Oro)
- Vittoria Guazzini (G.S. Fiamme Oro)
- Miriam Vece (G.S. Fiamme Oro)