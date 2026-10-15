Italia d'argento: la Danimarca vince la finale nell'inseguimento a squadre uomini
Niente da fare per il quartetto azzurro: troppo forte la Danimarca, che si conferma campione del mondo nell'inseguimento maschile a squadre. Una gara in rincorsa per Ganna e compagni, che pagano fin dal primo giro e non riescono mai a mettere il naso avanti contro i fenomeni danesi (Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen) che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596 dell'Italia, che conquista comunque la sua prima medaglia in questa edizione dei Mondiali cinesi.