Non solo il quartetto maschile, l'Italia è in finale per l'oro anche nell'inseguimento a squadre femminile. Una splendida prestazione di Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini che hanno battuto la Germania con il tempo di 4'06''771, tre secondi e mezzo in meno rispetto alle qualificazioni. Certe di una medaglia, le azzurre torneranno in pista alle 13.48 per la finale contro Gran Bretagna