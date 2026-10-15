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Mondiali ciclismo, Italia argento nella finale inseguimento a squadre maschile. La diretta

live mondiali pista

Italia argento nell'inseguimento a squadre maschile: Ganna, Milan, Magagnotti e Lamon cedono in finale contro la Danimarca, che si conferma campione del mondo. Intanto è medaglia certa anche nell'inseguimento femminile con le azzurre che alle 13.48 sfideranno la Gran Bretagna per l'oro. Segui nel nostro liveblog la gara di Shanghai con cronaca e aggiornamenti

CALENDARIO - CONVOCATI ITALIA

LIVE

Ora grande attesa per la finale dell'inseguimento a squadre femminile con l'Italia che sfiderà la Gran Bretagna: appuntamento qui dalle 13.48!

Italia-Danimarca, i tempi della finale

4° game: contro break Darderi! 2-2 con Fritz
Medaglia d'argento

Italia d'argento: la Danimarca vince la finale nell'inseguimento a squadre uomini

Niente da fare per il quartetto azzurro: troppo forte la Danimarca, che si conferma campione del mondo nell'inseguimento maschile a squadre. Una gara in rincorsa per Ganna e compagni, che pagano fin dal primo giro e non riescono mai a mettere il naso avanti contro i fenomeni danesi (Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen) che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596 dell'Italia, che conquista comunque la sua prima medaglia in questa edizione dei Mondiali cinesi.

Italia in ritardo tre secondi dopo il terzo chilometro

Cresce il vantaggio danese, ora Ganna sta tirando a tutta!

Entrambe le squadre restano in tre corridori

Italia in ritardo di un secondo dopo il primo chilometro

Cresce il vantaggio della Danimarca, ora il gap per l'Italia è di oltre un secondo

Italia in ritardo di mezzo secondo dopo il primo chilometro

Azzurri (1:01.649) che chiudono dietro di mezzo secondo ai danesi (1:01.132) dopo i primi 1000 metri

PARTITI! Cominciata la finale Italia-Danimarca!

Il quartetto azzurro al via

  • Filippo Ganna
  • Francesco Lamon
  • Alessio Magagnotti
  • Jonathan Milan

CI SIAMO! Tra poco in pista gli azzurri!

Medaglia di bronzo

Gran Bretagna batte la Francia nella finale per il bronzo!

Grande rimonta della Gran Bretagna nell'ultimo chilometro: Francia battuta di oltre 3''! E' britannico il bronzo nell'inseguimento maschile a squadre

Dopo 3mila metri la Francia è in testa, ma la Gran Bretagna è attaccata...

Sono 4mila i metri da percorrere: il tempo viene preso sul 3° corridore, con le due squadre che percorrono i giri sul velodromo 'inseguendosi' da metà pista

Tutto pronto a Shanghai per le finali dell'inseguimento a squadre maschile: in principio sarà Francia-Gran Bretagna che si giocano il bronzo

Programma in ritardo di qualche minuto, al momento in pista la semifinale del keirin maschile con nessun italiano impegnato

Italia e Danimarca gareggeranno per l'oro, ma prima ci sarà la finale per il bronzo che vedrà protagoniste Gran Bretagna e Francia

Italia-Danimarca: i confronti olimpici e Glasgow 2023

  • Quello tra Italia e Danimarca non è certo un confronto inedito in questa specialità. I due quartetti si sono affrontati a livello mondiale tre anni fa a Glasgow, quando i danesi vinsero il primo di tre ori consecutivi;
  • Sorridono all'Italia, invece, i due confronti in campo olimpico. Indimenticabile e leggendario l'oro a Tokyo 2020 con la fenomenale rimonta nell'ultimo giro e l'allora record olimpico, ma anche il bronzo a Parigi 2024

La storia dell'Italia nell'inseguimento a squadre

L'Italia è il quinto Paese con più medaglie nell'inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri vantano tre ori (Roubaix 2021, Perth 1997 e Manchester 1996), 2 argenti (l'ultimo nel 2023 a Glasgow) e 4 bronzi 

Italia in finale per l'oro anche nell'inseguimento femminile

Non solo il quartetto maschile, l'Italia è in finale per l'oro anche nell'inseguimento a squadre femminile. Una splendida prestazione di Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini che hanno battuto la Germania con il tempo di 4'06''771, tre secondi e mezzo in meno rispetto alle qualificazioni. Certe di una medaglia, le azzurre torneranno in pista alle 13.48 per la finale contro Gran Bretagna

Un titolo che manca dal 2021

L'Italia tornerà oggi a gareggiare per l'oro dopo tre anni. L'ultimo titolo iridato degli azzurri nell'inseguimento a squadre maschile risale al 2021, quando Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Jonathan Milan superarono la Francia nel velodromo di Roubaix

Come arriva la Danimarca

Il quartetto danese (Tobias Hansen, Carl-Frederik Bévort, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen) ha brillato sin dalle qualificazioni, unico team a essere sceso sotto il muro del 3'45'' sia nelle qualificazioni che nel primo turno (contro l'Australia)

La Danimarca e i tre titoli consecutivi

Non sarà facile per l'Italia visto che la Danimarca ha vinto l'oro mondiale nelle ultime tre edizioni dell'inseguimento a squadre maschile e salgono sul podio iridato ininterrottamente dal 2022

Come è andata ieri

Il quartetto azzurro (Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan) aveva chiuso le qualificazioni al terzo posto con il tempo di 3'47''272. In semifinale l'Italia ha battuto la Gran Bretagna, migliorando di quasi due secondi il tempo del mattino (3'45''332)

Mondiali ciclismo su pista, il programma di oggi

  • Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)
  • Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)
  • Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)
  • Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)
  • Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)
  • Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)
  • Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)
  • Scratch uomini (ore 13:30)
  • Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)

Italia-Danimarca vale l'oro nell'inseguimento a squadre maschile

Già certa della prima medaglia, l'Italia sogna l'oro nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Gli azzurri saranno impegnati alle 12 nella finale per l'oro contro la Danimarca. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale

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