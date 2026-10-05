Bernocchi, sprint francese: vince Isidore, 2° Dati

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Coppa Bernocchi, lo sprint parla francese: Isidore batte Dati

Ciclismo

Il giovane francese Noa Isidore, della Decathlon CMA/CGM Team, ha vinto in volata la 107^ edizione della Coppa Bernocchi, seconda gara del Trittico Lombardo con partenza e arrivo a Legnano. Isidore, alla seconda vittoria del 2026, si è imposto battendo allo sprint Tommaso Dati del Team UKYO e l'olandese Marijn van den Berg del team EF Education - EasyPost. Nel finale una caduta ha coinvolto la testa del gruppo

COPPA AGOSTONI, VINCE LAPEIRA

E' stato il giovane francese Noa Isidore, della Decathlon CMA/CGM Team, a vincere in volata la 107^ edizione della Coppa Bernocchi, la seconda gara del Trittico Lombardo con partenza e arrivo a Legnano. Isidore, alla seconda vittoria del 2026, ha superato allo sprint l'azzurro Tommaso Dati del Team UKYO, che ha scelto di anticipare i tempi della volata sfiorando così la vittoria ancora una volta, e l'olandese Marijn van den Berg del team EF Education - EasyPost. Nel finale una caduta ha coinvolto la testa del gruppo. Con Isidore, alla seconda vittoria del 2026, la Decathlon CMA/CGM Team bissa il successo di domenica 4 alla Coppa Agostoni con Lapeire.

Ordine d'arrivo

  • 1) Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) 3:53:29
  • 2) Tommaso Dati (Team UKYO) s.t.
  • 3) Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost) s.t.
  • 4) Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar Team) s.t.
  • 5) Alessandro Romele (XDS Astana Team) s.t.
  • 6) Dorian Godon (Netcompany INEOS) s.t.
  • 7) Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) s.t.
  • 8) Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe) s.t.
  • 9) Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) s.t.
  • 10) Filippo Baroncini (UAE Team Emirates - XRG) s.t.

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