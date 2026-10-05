Bernocchi, sprint francese: vince Isidore, 2° Dati

Il giovane francese Noa Isidore, della Decathlon CMA/CGM Team, ha vinto in volata la 107^ edizione della Coppa Bernocchi, seconda gara del Trittico Lombardo con partenza e arrivo a Legnano. Isidore, alla seconda vittoria del 2026, si è imposto battendo allo sprint Tommaso Dati del Team UKYO e l'olandese Marijn van den Berg del team EF Education - EasyPost. Nel finale una caduta ha coinvolto la testa del gruppo

E' stato il giovane francese Noa Isidore, della Decathlon CMA/CGM Team, a vincere in volata la 107^ edizione della Coppa Bernocchi, la seconda gara del Trittico Lombardo con partenza e arrivo a Legnano. Isidore, alla seconda vittoria del 2026, ha superato allo sprint l'azzurro Tommaso Dati del Team UKYO, che ha scelto di anticipare i tempi della volata sfiorando così la vittoria ancora una volta, e l'olandese Marijn van den Berg del team EF Education - EasyPost. Nel finale una caduta ha coinvolto la testa del gruppo. Con Isidore, alla seconda vittoria del 2026, la Decathlon CMA/CGM Team bissa il successo di domenica 4 alla Coppa Agostoni con Lapeire.