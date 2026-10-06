Italia d'oro nella crono staffetta Juniores

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Europei di ciclismo, l'Italia vince la cronometro staffetta mista juniores. Classifica

europei

L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista juniores agli Europei di ciclismo in Slovenia. Il sestetto azzurro ha completato la prova in 01:07:22.19, precedendo di 23'' la Polonia e di 30'' la Svizzera. Secondo oro per Azzurra Ballan, figlia dell'ultimo iridato italiano Alessandro

Italia d'oro nella staffetta mista Juniores agli Europei di ciclismo a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo  con il sestetto formato da Enrico Balliana, Brandon Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola, Azzurra Ballan, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli. Coperti i 44 chilometri del percorso in 1h07'22'', chiudendo davanti a Polonia (+23'') e Svizzera (+30''). Una grande prova da parte della squadra italiana, davanti a tutti nel primo intermedio prima della rimonta elvetica: l'ultima parte però non ha lasciato scampo agli avversari, con la Svizzera che alla fine è stata superata per l'argento anche dalla nazionale polacca. Per l'Italia si tratta del secondo oro di questa spedizione a Lubiana a livello juniores dopo quello centrato nella gara in linea da Azzurra Ballan, figlia di quell'Alessandro che nel 2008 ha portato all'Italia l'ultima maglia arcobaleno della sua storia. Nel sestetto anche un altro figlio d'arte: Patrik Pezzo Rosola, figlio di Paola Pezzo (campionessa olimpica di mountain bike) e Paolo Rosola (12 tappe al giro vinte). 

Crono stafetta mista juniores, l'ordine di arrivo

  • 1 ITALY in 01:07:22.19 
  • 2 POLAND +23.01
  • 3 SWITZERLAND +30.08
  • 4 GERMANY +47.47
  • 5 LUXEMBOURG +01:35.02
  • 6 UKRAINE +02:39.27
  • 7 +02:50.11
  • 8 AUSTRIA +03:00.88
  • 9 +03:53.58
  • 10 ROMANIA +07:02.51

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