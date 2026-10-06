Widar beffa Pidcock: sua la Tre Valli Varesine

Jarno Widar ha conquistato la Tre Valli Varesine, 200 km da Busto Arsizio a Varese. Il belga ha preceduto Pidcock e Jorgenson, succedendo nell'albo d'oro a Tadej Pogacar, vincitore nel 2025. Settimo Scaroni, primo degli italiani al traguardo. Sabato si chiude la grande stagione delle classiche con il Lombardia
Jarno Widar ha vinto la Tre Valli Varesine 2026. Sul traguardo di Varese si impone il 21enne belga della Lotto-Intermarchè davanti a Pidcock e Jorgenson in quello che è da sempre un vero e proprio antipasto per il Giro di Lombardia, che sabato 10 ottobre chiuderà la stagione delle grandi classiche. Gara molto spettacolare, in cui i big sono entrati in scena a una trentina di chilometri dall'arrivo. A muoversi per primi sono stati Mikkel Honoré, Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) e Quinn Simmons (Lidl-Trek), ripresi però a una quindicina di chilometri dall'arrivo dai reduci del gruppo. Dopo l'attacco del campione del mondo McNulty, partono Pidcock, Jorgenson e Widar. I tre arrivano insieme al traguardo: a vincere è il geniale belga della Lotto-Intermarchè, che allo sprint dopo uno scatto negli ultimi 300 metri batte i due rivali e conquista per la prima volta la Tre Valli Varesine. Scaroni, 7°, è il primo italiano al traguardo.
Tre Valli Varesine, l'ordine d'arrivo
- 1. Jarno Widar (Lotto Intermarché) 4:34:26
- 2. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 3. Mateo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
- 4. Quinn Simmons (Lidl-Trek) +0:03
- 5. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) s.t.
- 7. Christian Scaroni (XDS Astana Team) s.t.
- 8. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) s.t.
- 9. Johnatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) s.t.
- 10. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) s.t.