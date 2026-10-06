Widar beffa Pidcock: sua la Tre Valli Varesine

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tre Valli Varesine, vince Widar: i risultati e la classifica

Ciclismo

Jarno Widar ha conquistato la Tre Valli Varesine, 200 km da Busto Arsizio a Varese. Il belga ha preceduto Pidcock e Jorgenson, succedendo nell'albo d'oro a Tadej Pogacar, vincitore nel 2025. Settimo Scaroni, primo degli italiani al traguardo. Sabato si chiude la grande stagione delle classiche con il Lombardia

Jarno Widar ha vinto la Tre Valli Varesine 2026. Sul traguardo di Varese si impone il 21enne belga  della Lotto-Intermarchè davanti a Pidcock e Jorgenson in quello che è da sempre un vero e proprio antipasto per il Giro di Lombardia, che sabato 10 ottobre chiuderà la stagione delle grandi classiche. Gara molto spettacolare, in cui i big sono entrati in scena a una trentina di chilometri dall'arrivo. A muoversi per primi sono stati Mikkel Honoré, Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) e Quinn Simmons (Lidl-Trek), ripresi però a una quindicina di chilometri dall'arrivo dai reduci del gruppo. Dopo l'attacco del campione del mondo McNulty, partono Pidcock, Jorgenson e Widar. I tre arrivano insieme al traguardo: a vincere è il geniale belga della Lotto-Intermarchè, che allo sprint dopo uno scatto negli ultimi 300 metri batte i due rivali e conquista per la prima volta la Tre Valli Varesine. Scaroni, 7°, è il primo italiano al traguardo

Tre Valli Varesine, l'ordine d'arrivo

  • 1. Jarno Widar (Lotto Intermarché) 4:34:26
  • 2. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  • 3. Mateo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) s.t. 
  • 4. Quinn Simmons (Lidl-Trek) +0:03
  • 5. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  • 6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) s.t.
  • 7. Christian Scaroni (XDS Astana Team) s.t.
  • 8. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) s.t.
  • 9. Johnatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) s.t.
  • 10. Simone Gualdi  (Lotto Intermarché) s.t.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Widar beffa Pidcock: sua la Tre Valli Varesine

Ciclismo

Jarno Widar ha conquistato la Tre Valli Varesine, 200 km da Busto Arsizio a Varese. Il belga ha...

Italia argento nella crono staffetta mista

europei

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista agli Europei di Lubiana: gli...

Tre Valli Varesine, vince Eleonora Gasparrini

Ciclismo

Primo successo stagionale dell'azzurra, che si è imposta nella sesta edizione della Tre Valli...

Italia d'oro nella crono staffetta Juniores

europei

L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista juniores agli Europei di ciclismo...

Ciccone: "Chiedo di rivedere il fotofinish"

europei ciclismo

Con un lungo post su Instagram l'azzurro torna sul pazzesco sprint perso al fotofinish contro...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS