Widar beffa Pidcock: sua la Tre Valli Varesine

Jarno Widar ha vinto la Tre Valli Varesine 2026. Sul traguardo di Varese si impone il 21enne belga della Lotto-Intermarchè davanti a Pidcock e Jorgenson in quello che è da sempre un vero e proprio antipasto per il Giro di Lombardia, che sabato 10 ottobre chiuderà la stagione delle grandi classiche. Gara molto spettacolare, in cui i big sono entrati in scena a una trentina di chilometri dall'arrivo. A muoversi per primi sono stati Mikkel Honoré, Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) e Quinn Simmons (Lidl-Trek), ripresi però a una quindicina di chilometri dall'arrivo dai reduci del gruppo. Dopo l'attacco del campione del mondo McNulty, partono Pidcock, Jorgenson e Widar. I tre arrivano insieme al traguardo: a vincere è il geniale belga della Lotto-Intermarchè, che allo sprint dopo uno scatto negli ultimi 300 metri batte i due rivali e conquista per la prima volta la Tre Valli Varesine. Scaroni, 7°, è il primo italiano al traguardo.