La "Classica delle foglie morte" è l'ultima Monumento stagionale. Dopo cinque edizioni consecutive vinte da Tadej Pogacar, oggi assente per infortunio, ci sarà un nuovo nome sull'albo d'oro della corsa. Occhi puntati su Evenepoel, Seixas, Del Toro, Pidcock e Mas. Tra gli azzurri ci provano Ciccone, Piganzoli e Scaroni. Si scatta da Bergamo e si arriva a Como dopo 239 km e 9 salite. Partenza alle 11

PARTECIPANTI - ALBO D'ORO