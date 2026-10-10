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Giro di Lombardia, la gara in diretta live

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca

La "Classica delle foglie morte" è l'ultima Monumento stagionale. Dopo cinque edizioni consecutive vinte da Tadej Pogacar, oggi assente per infortunio, ci sarà un nuovo nome sull'albo d'oro della corsa. Occhi puntati su Evenepoel, Seixas, Del Toro, Pidcock e Mas. Tra gli azzurri ci provano Ciccone, Piganzoli e Scaroni. Si scatta da Bergamo e si arriva a Como dopo 239 km e 9 salite. Partenza alle 11

PARTECIPANTI - ALBO D'ORO

LIVE

La protesta dei corridori per la sicurezza

Portavoce degli atleti in gara, è stato Remco Evenepoel a prendere parola e a spiegare il motivo della partenza ritardata di 5 minuti: "Non possiamo accettare che ci siano ragazzi che muoiono in corsa. Per favore, fate in modo che possiamo correre in modo sicuro". Un appello per la sicurezza e per le ancora troppe vittime sulla strada

Si parte... anzi no!

Il count-down era finito, ma i corridori sono rimasti comunque fermi al loro posto senza nemmeno mettersi sui pedali. Fase di stallo

A Bergamo è tutto pronto

Cielo nuvoloso e concreto rischio di pioggia: oggi il meteo potrà essere sicuramente una variabile importante

XDS ASTANA TEAM

  • Christian SCARONI
  • Nicola CONCI
  • Lorenzo FORTUNATO
  • Sergio HIGUITA
  • Harold TEJADA
  • Diego ULISSI
  • Simone VELASCO

UNO-X-MOBILITY

  • Tobias Halland JOHANNESSEN
  • Anthon CHARMIG
  • Simon DALBY
  • Alexander KAMP
  • Johannes KULSET
  • Andreas LEKNESSUND
  • Anders SKAARSETH

UNIBET ROSE ROCKETS

  • Cedrik Bakke CHRISTOPHERSEN
  • Odd Christian EIKING
  • Killian VERSCHUREN
  • Owen GELEIJN
  • Sergio MERIS
  • Jannis PETER

TUDOR PRO CYCLING TEAM

  • Michael STORER
  • Mathys RONDEL
  • Florian STORK
  • Lawrence WARBASSE
  • Roland THALMANN
  • Hannes WILKSCH
  • Lennart JASCH

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

  • Davide PIGANZOLI
  • Bruno ARMIRAIL
  • Louis BARRÉ
  • Tijmen GRAAT
  • Matteo JORGENSON
  • Victor CAMPENAERTS
  • Ben TULETT

TEAM POLTI VISITMALTA

  • German GOMEZ
  • Mattia BAIS
  • Ludovico CRESCIOLI
  • Fabrizio CROZZOLO
  • Fran MUNOZ
  • Andrea MIFSUD
  • Thomas PESENTI

TEAM PICNIC POSTNL

  • Mattia GAFFURI
  • Warren BARGUIL
  • Alexy FAURE PROST
  • Chris HAMILTON
  • Gijs LEEMREIZE
  • Oliver PEACE
  • Frank VAN DEN BROEK

TEAM JAYCO ALULA

  • Michael MATTHEWS
  • Koen BOUWMAN
  • Alessandro COVI
  • Davide DE PRETTO
  • Felix ENGELHARDT
  • Anders FOLDAGER
  • Alan HATHERLY

SOUDAL QUICK STEP

  • Mikel LANDA
  • Gianmarco GAROFOLI
  • Gil GELDERS
  • Maximilian SCHACHMANN
  • Mauri VANSEVENANT
  • Louis VERVAEKE
  • Filippo ZANA

RED BULL-BORA-HANSGROHE

  • Remco EVENEPOEL
  • Giovanni ALEOTTI
  • Mattia CATTANEO
  • Jai HINDLEY
  • Gianni MOSCON
  • Giulio PELLIZZARI
  • Primož ROGLIC

PINARELLO–Q36.5 PRO CYCLING TEAM

  • Tom PIDCOCK
  • Marcel CAMPRUBI
  • Mark DONOVAN
  • Quinten HERMANS
  • Xandro MEURISSE
  • Walter CALZONI
  • Eddie DUNBAR

NETCOMPANY INEOS

  • Thymen ARENSMAN
  • Jack HAIG
  • Lucas HAMILTON
  • Michał KWIATKOWSKI
  • Oscar ONLEY
  • Magnus SHEFFIELD
  • Axel LAURANCE

MOVISTAR TEAM

  • Enric MAS
  • Roger ADRIÀ
  • Carlos CANAL
  • Jefferson CEPEDA
  • Juan Pedro LÓPEZ
  • Diego PESCADOR
  • Einer RUBIO

MBH BANK CSB TELECOM FORT

  • Lennert VAN EETVELT
  • Lars CRAPS
  • Simone GUALDI
  • Lorenzo ROTA
  • Reuben THOMPSON
  • Jarno WIDAR
  • Georg ZIMMERMANN

LOTTO-INTERMARCHE

  • Lennert VAN EETVELT
  • Lars CRAPS
  • Simone GUALDI
  • Lorenzo ROTA
  • Reuben THOMPSON
  • Jarno WIDAR
  • Georg ZIMMERMANN

LIDL-TREK

  • Giulio CICCONE
  • Juan AYUSO
  • Julien BERNARD
  • Patrick KONRAD
  • Bauke MOLLEMA
  • Sam OOMEN
  • Quinn SIMMONS

GROUPAMA-FDJ UNITED

  • Rudy MOLARD
  • Clément BERTHET
  • Lorenzo GERMANI
  • Valentin MADOUAS
  • Maxime DECOMBLE
  • Quentin PACHER
  • Brieuc ROLLAND

EF EDUCATION-EASYPOST

  • Alex BAUDIN
  • Ben HEALY
  • Michael VALGREN
  • Lukas NERURKAR
  • Juan RODRIGUEZ
  • Sean QUINN
  • Michael LEONARD

DECATHLON CMA CGM TEAM

  • Paul SEIXAS
  • Tiesj BENOOT
  • Antoine L'HOTE
  • Callum SCOTSON
  • Jordan LABROSSE
  • Matthew RICCITELLO
  • Nicolas PRODHOMME

COFIDIS

  • Ion IZAGIRRE
  • Sam MAISONOBE
  • Louis ROULAND
  • Sylvain MONIQUET
  • Sergio SAMITIER
  • Dylan TEUNS
  • Edoardo ZAMPERINI

BARDIANI CSF 7 SABER

  • Manuele TAROZZI
  • Martin MARCELLUSI
  • Vicente ROJAS
  • Alex TOLIO
  • Filippo TURCONI
  • Edward CRUZ
  • Martin HERRENO

BAHRAIN VICTORIOUS

  • Lenny MARTINEZ
  • Pello BILBAO
  • Santiago BUITRAGO
  • Fran MIHOLJEVIC
  • Jakob OMRZEL
  • Antonio TIBERI
  • Edoardo ZAMBANINI

ALPECIN-PREMIER TECH

  • Ramses DEBRUYNE
  • Francesco BUSATTO
  • Aaron DOCKX
  • Michael GOGL
  • Hugo HOULE
  • Luca VERGALLITO
  • Emiel VERSTRYNGE

Tutte le squadre e i corridori al via: UAE TEAM EMIRATES

  • Brandon MCNULTY
  • Jan CHRISTEN
  • Isaac DEL TORO
  • Felix GROSSSCHARTNER
  • Domen NOVAK
  • Pavel SIVAKOV
  • Adam YATES

La presentazione delle squadre

Avvenuta ieri sera, ha richiamato tantissime persone lungo le strade di Bergamo

La prima da campione d'Europa per Evenepoel

Ecco la maglietta che il corridore belga della Red Bull BORA-Hansgrohe potrà sfoggiare (almeno) fino al prossimo Europeo

L'ultima di Bauke Mollema

Per il corridore olandese sarà l'ultima corsa della carriera. Mollema ha vinto il Lombardia nel 2019, il successo più importante della sua lunga e soddisfacente carriera

Il 2026 del ciclismo

Il Giro di Lombardia è l'ultima Classica monumento dell'anno solare, ma non l'ultima corsa. Ecco quali saranno i prossimi impegni

Il calendario 2026 del ciclismo: i vincitori e le corse ancora da disputare

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Le indiscrezioni sul Giro d'Italia

Il 3 novembre verrà svelato il percorso dell'edizione 2027. Nel frattempo, si sa che la Grande Partenza non avverrà all'estero ma a Trieste. Alta probabilità che ci sia un tappone emozionante con passaggio sul Mortirolo e arrivo all'Aprica

Giro d'Italia 2027, torna il Mortirolo? L'indiscrezione

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L'incredibile settimana di Ciccone/2

Il corridore azzurro disputerà oggi la sua ultima gara con la Lidl-Trek. Ieri è stata comunicata l'ufficialità della separazione alla fine dell'anno, lo attende la Pinarello Q36.5. Oggi proverà a chiudere nel migliore dei modi un capitolo rilevante della sua carriera: al Lombardia è arrivato 3° nel 2024 dietro Pogacar ed Evenepoel 

Ciccone-Lidl Trek, è addio: ora la Pinarello Q36.5

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L'incredibile settimana di Ciccone/1

L'azzurro domenica scorsa ha sfiorato la vittoria all'Europeo di Lubiana, bruciato da Evenepoel in una clamorosa volata al fotofinish. Si è dovuto accontentare della medaglia d'argento nonostante un verdetto che non gli ha tolto tutti i dubbi dalla testa. 

Ciccone

I partecipanti al Giro di Lombardia 2026

Tutte le squadre in lizza e i corridori al via della Classica monumento. Tra di loro c'è il nome del futuro vincitore: verrà rispettato il pronostico o ci sarà una mina vagante?

Giro di Lombardia 2026, i partecipanti: gli azzurri che sfideranno Evenepoel, Seixas e Del Toro | Sky Sport

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Come sono andate le corse di avvicinamento al Lombardia

Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi, Gran Piemonte: la settimana di avvicinamento al Lombardia è arricchita sempre da corse italiane interessanti e piene di sorprese. L'ultima, in programma giovedì 8 ottobre, è stata vinta dal francese della Ineos Dorian Godon: battuto il grande favorito Del Toro. Davide Piganzoli ha trionfato nel Giro dell'Emilia, mentre il giovanissimo Jarno Widar ha sorpreso Pidcock nella Tre Valli Varesine

Godon vince il Gran Piemonte, Bettiol 3°

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L'albo d'oro

Quello che è certo è che ci sarà un nuovo nome sull'albo d'oro della Corsa. Pogacar, vincitore delle ultime 5 edizioni, è assente per infortunio: nessun corridore ha vinto questa corsa più volte dello sloveno, il suo record è condiviso con il leggendario Fausto Coppi

Giro di Lombardia, l'albo d'oro: chi vincerà dopo Pogacar?

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Le salite del percorso

  • Bocche del Gavarno
  • Selvino (10,1 km al 5,9% di pendenza media con un picco del 9%)
  • Colle di Berbenno
  • Valpiana (10,1 km al 6,2% con picco del 10%)
  • Giovenzana (3,6 km al 9,2% con picco del 16%)
  • Madonna del Ghisallo (8,6 km al 6,2% con picco del 14%)
  • Civiglio (4,2 km al 9,7% con picco del 14%)
  • San Fermo della Battaglia (2,7 km con pendenza del 7,2% con picco del 10%) - Da ripetere due volte

L'altimetria del percorso

Dislivello complessivo di 4600 metri

Percorso

Il percorso del Giro di Lombardia 2026

Quest'anno si parte da Bergamo per arrivare a Como. Si affrontano nove salite distribuite lungo 239 km di percorso con una novità, il circuito finale che prevede una doppia scalata a San Fermo della Battaglia

Giro di Lombardia 2026: il percorso e tutte le novità

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Buongiorno a tutti!

E' il giorno della 120^ edizione del Giro di Lombardia, l'ultima Classica Monumento della stagione. Avviciniamoci allo start della corsa previsto alle 11 da Bergamo

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