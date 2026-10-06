Tre Valli Varesine, vince Eleonora Gasparrini

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Tre Valli Varesine, vince Eleonora Camilla Gasparrini

Ciclismo

Primo successo stagionale dell'azzurra, che si è imposta nella sesta edizione della Tre Valli Varesine donne. Sul podio anche  Sarah Van Dam (Visma|Lease a Bike) e Noemi Rüegg

Eleonora Camilla Gasparrini conquista il primo successo del 2026, imponendosi nelle sesta edizione della Tre Valli Varesine femminile. L'atleta della UAE Team L’Imad ha battuto in volata Sarah Van Dam (Visma|Lease a Bike) e Noemi Rüegg (EF Education-Oatly). Ottimo lavoro di Silvia Persico che ha guidato alla perfezione Gasparrini fino agli ultimi duecento metri.

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