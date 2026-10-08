Introduzione
La stagione ciclistica si chiude come sempre lungo le salite tra Bergamo e Como. Il Giro di Lombardia è la quinta e ultima Classica monumento dell'anno solare, il Gran Galà finale sui pedali. La novità del circuito negli ultimi km con la doppia ascesa a San Fermo della Battaglia renderà la corsa ancora più appassionante. Anche perché non ci sarà l'incontrastato dominatore delle ultime cinque edizioni, Tadej Pogacar. Occhi puntati sul fresco campione d'Europa, Remco Evenepoel, sul baby francese Paul Seixas e sul messicano Isaac Del Toro (con la UAE Emirates che schiera anche il campione del mondo Brandon McNulty). Giulio Ciccone (terzo nel 2024) sogna il riscatto dopo la beffa di Lubiana. Di seguito, tutti gli iscritti alla 120^edizione della corsa
Quello che devi sapere
UAE TEAM EMIRATES
- Brandon MCNULTY
- Jan CHRISTEN
- Isaac DEL TORO
- Felix GROSSSCHARTNER
- Domen NOVAK
- Pavel SIVAKOV
- Adam YATES
ALPECIN-PREMIER TECH
- Ramses DEBRUYNE
- Francesco BUSATTO
- Aaron DOCKX
- Michael GOGL
- Hugo HOULE
- Luca VERGALLITO
- Emiel VERSTRYNGE
BAHRAIN VICTORIOUS
- Lenny MARTINEZ
- Pello BILBAO
- Santiago BUITRAGO
- Fran MIHOLJEVIĆ
- Jakob OMRZEL
- Antonio TIBERI
- Edoardo ZAMBANINI
BARDIANI CSF 7 SABER
- Manuele TAROZZI
- Luca COVILI
- Martin MARCELLUSI
- Alessio MARTINELLI
- Luca PALETTI
- Vicente ROJAS
- Filippo TURCONI
COFIDIS
- Ion IZAGIRRE
- Valentin FERRON
- Sam MAISONOBE
- Sylvain MONIQUET
- Sergio SAMITIER
- Dylan TEUNS
- Edoardo ZAMPERINI
DECATHLON CMA CGM TEAM
- Paul SEIXAS
- Tiesj BENOOT
- Léo BISIAUX
- Noa ISIDORE
- Jordan LABROSSE
- Aurélien PARET-PEINTRE
- Nicolas PRODHOMME
EF EDUCATION-EASYPOST
- Richard CARAPAZ
- Alex BAUDIN
- Ben HEALY
- Lukas NERURKAR
- Neilson POWLESS
- Sean QUINN
- Jardi Christiaan VAN DER LEE
GROUPAMA-FDJ UNITED
- Rudy MOLARD
- Clément BERTHET
- Tom DONNENWIRTH
- Valentin MADOUAS
- Guillaume MARTIN
- Quentin PACHER
- Brieuc ROLLAND
LIDL-TREK
- Giulio CICCONE
- Juan AYUSO
- Andrea BAGIOLI
- Patrick KONRAD
- Bauke MOLLEMA
- Sam OOMEN
- Quinn SIMMONS
LOTTO-INTERMARCHE
- Lennert VAN EETVELT
- Lars CRAPS
- Simone GUALDI
- Lorenzo ROTA
- Reuben THOMPSON
- Jarno WIDAR
- Georg ZIMMERMANN
MBH BANK CSB TELECOM FORT
- Luca CRETTI
- Márton DINA
- Alessandro FANCELLU
- Florian Samuel KAJAMINI
- Lorenzo MASCIARELLI
- Fausto MASNADA
- Alessandro VERRE
MOVISTAR TEAM
- Enric MAS
- Roger ADRIÀ
- Carlos CANAL
- Jefferson CEPEDA
- Juan Pedro LÓPEZ
- Diego PESCADOR
- Einer RUBIO
NETCOMPANY INEOS
- Egan BERNAL
- Thymen ARENSMAN
- Jack HAIG
- Lucas HAMILTON
- Michał KWIATKOWSKI
- Oscar ONLEY
- Carlos RODRÍGUEZ
NSN CYCLING TEAM
- George BENNETT
- Pier-André CÔTÉ
- Jan HIRT
- Pau MARTI
- Nicholas SCHULTZ
- Dion SMITH
- Floris VAN TRICHT
PINARELLO–Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- Tom PIDCOCK
- Xabier AZPARREN
- Marcel CAMPRUBI
- Mark DONOVAN
- Quinten HERMANS
- Damien HOWSON
- Xandro MEURISSE
RED BULL-BORA-HANSGROHE
- Remco EVENEPOEL
- Giovanni ALEOTTI
- Mattia CATTANEO
- Jai HINDLEY
- Florian LIPOWITZ
- Giulio PELLIZZARI
- Primož ROGLIC
SOUDAL QUICK STEP
- Mikel LANDA
- Gianmarco GAROFOLI
- Andrea RACCAGNI NOVIERO
- Maximilian SCHACHMANN
- Mauri VANSEVENANT
- Louis VERVAEKE
- Filippo ZANA
TEAM JAYCO ALULA
- Michael MATTHEWS
- Koen BOUWMAN
- Alessandro COVI
- Davide DE PRETTO
- Felix ENGELHARDT
- Anders FOLDAGER
- Alan HATHERLY
TEAM PICNIC POSTNL
- Mattia GAFFURI
- Warren BARGUIL
- Alexy FAURE PROST
- Chris HAMILTON
- Gijs LEEMREIZE
- Oliver PEACE
- Frank VAN DEN BROEK
TEAM POLTI VISITMALTA
- Diego Pablo SEVILLA
- Davide BAIS
- Mattia BAIS
- Ludovico CRESCIOLI
- Francisco MUÑOZ
- Andrea PIETROBON
- Alessandro TONELLI
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- Davide PIGANZOLI
- Bruno ARMIRAIL
- Louis BARRÉ
- Tijmen GRAAT
- Matteo JORGENSON
- Tim REX
- Ben TULETT
TUDOR PRO CYCLING TEAM
- Michael STORER
- Marc HIRSCHI
- Mathys RONDEL
- Florian STORK
- Yannis VOISARD
- Lawrence WARBASSE
- Fabian WEISS
UNIBET ROSE ROCKETS
- Wouter POELS
- Cedrik Bakke CHRISTOPHERSEN
- Odd Christian EIKING
- Eivind Broholt FOUGNER
- Owen GELEIJN
- Sergio MERIS
- Jannis PETER
UNO-X-MOBILITY
- Tobias Halland JOHANNESSEN
- Anthon CHARMIG
- Simon DALBY
- Andreas KRON
- Johannes KULSET
- Andreas LEKNESSUND
- Anders SKAARSETH
XDS ASTANA TEAM
- Christian SCARONI
- Nicola CONCI
- Lorenzo FORTUNATO
- Sergio HIGUITA
- Harold TEJADA
- Diego ULISSI
- Simone VELASCO