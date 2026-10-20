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Hinault e Lemond si ritrovano 40 anni dopo il Tour de France 1986. VIDEO

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Claudio Barbieri

Bernard Hinault e Greg LeMond si sono ritrovati a pedalare fianco a fianco in un paesino della Bretagna per un Criterium di vecchie glorie a quarant'anni dal famigerato Tour del 1986. Un episodio che avrebbe potuto lasciare acredine e che invece ha cementato una salda amicizia: "E' stato come una lotta tra fratelli", hanno detto i due, otto Grande Boucle complessive nel palmares. Una storia di ciclismo, una storia di sport

Metti un paesino della Bretagna di 4mila anime, Pipriac. Metti un ex sindaco appassionato di ciclismo, Arsène David, ex agricoltore, che riesce a mettere insieme alcuni dei miti del pedale che fu. Thévenet, Zoetemelk, ma soprattutto Greg LeMond e Bernard Hinault. Gli ultimi due hanno scritto pagine memorabili nella storia dello sport, anche al di là di un palmares che vede otto Tour complessivi, di cui cinque portati a casa da le Blaireau, il Tasso, chiamato così per la tenacia con cui non mollava gli avversari. Berni e Greg si sono ritrovati a pedalare fianco a fianco esattamente 40 anni dopo il famigerato Tour del 1986, quello fatto di presunti tradimenti, segreti, dietrologie. Lo hanno fatto alla 17^ edizione del 'Critérium des champions d’hier'. Un pretesto per ritrovarsi, parlare di ciclismo, di amicizia, di fratellanza. 

L'accordo saltato e quel Tour 1986

Già, perché nonostante tutto quello che successe nel 1986, i due sono 'frères'. E visto quanto accaduto, non era per nulla scontato. I due fenomeni, compagni di squadra alla 'La Vie Claire' di Bernard Tapie (sì, proprio quello che portò il Marsiglia alla Coppa Campioni del 1991 e finì in carcere per corruzione nell'affaire VA-OM), avevano un accordo. Dopo che LeMond aveva rinunciato alle sue ambizioni di vittoria al Tour 1985 per aiutare il compagno a conquistare per la quinta volta la Grande Boucle, Hinault avrebbe fatto lo stesso l'anno seguente. Peccato però che il Tasso attaccò tutti, compreso il compagno americano, a caccia del 6° Tour. LeMond, furioso, si prese di forza il Tour, diventando il primo americano in trionfo a Parigi. 

"E' stata come una lotta tra fratelli"

Da quel momento, quella che poteva diventare una rivalità acerrima, si trasformò in una grande amicizia. Fratellanza, oseremmo dire, parafrasando quanto hanno spiegato i due protagonisti in una lunga intervista a Ouest-France: "Bernard è stato uno dei primi a chiamarmi quando ha saputo che avevo un tumore", ha detto LeMond, che nel 2022 aveva annunciato di aver contratto la leucemia mieloide cronica. I due hanno poi rievocato quella memorabile edizione del Tour de France, che li ha visti battagliare fino all'arrivo mano nella mano sull'Alpe d'Huez: "E' stato come lottare con un fratello, non ci saremmo mai dati un colpo alle spalle", ha spiegato Hinault. Due fenomeni che tra un ricordo e una lacrima, hanno dato un senso alla parola sport. 

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