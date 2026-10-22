Introduzione
Al Palais des Congrès di Parigi è stata presentata la 114^edizione del Tour de France. La Grande Boucle scatterà il 2 luglio da Edimburgo, prima volta assoluta in Scozia: le prime tre tappe si svolgeranno in Gran Bretagna attraversando anche Inghilterra e Galles. La corsa si deciderà sui Pirenei: tanta attesa per la 18^ frazione con l'arrivo in salita sul Col du Portet da Saint Lary Soulan, vetta più alta di quest'edizione, arricchita anche dalla presenza del Tourmalet. Meritano una menzione la dura tappa alpina da Annecy a Sallanches, la scalata al Grand Colombier e la presenza di due cronometro per un totale di 71 km, uno dei dati più alti degli ultimi anni. Penultima frazione riservata ai velocisti, mentre nella tappa finale di Parigi è stato confermato lo spettacolare circuito di Montmartre, teatro dei successi di van Aert e van der Poel nelle ultime due edizioni. Di seguito il percorso completo con date, altimetrie, lunghezze e dislivelli di tutte le frazioni
Quello che devi sapere
2 luglio, 1^ tappa: da Edimburgo a Carlisle
- Lunghezza: 184 km
- Dislivello: 2000 m
3 luglio, 2^ tappa: da Kesswick a Liverpool
Frazione molto lunga che scatterà dall'incantevole scenario del Lake District National Park per approdare nella città dei Beatles. Tappa molto lunga, adatta ai fuggitivi e agli attaccanti. Cinque GPM lungo il percorso per creare selezione, ma il finale piatto potrebbe permettere ai velocisti più resistenti di giocarsi ancora la vittoria e alla maglia gialla di conservarla ancora per un altro giorno
- Lunghezza: 223 km
- Dislivello: 3000 m
4 luglio, 3^ tappa: da Welshpool a Cardiff
Un'altra frazione lunga, ma con un coefficiente di difficoltà più alto. 8 GPM, di cui 6 negli ultimi 80 km. Si tratterà di salite brevi, ma aspre. Soprattutto le ultime saranno lunghe tra gli 1 e 2 km, ma presenteranno pendenze che supereranno la doppia cifra fino all'11%. Forse i favoriti alla vittoria finale saranno già chiamati a mettersi in mostra. Se nel 2007 e nel 2014 la Grande Boucle partì in Gran Bretagna rimanendo solo in Inghilterra, stavolta si toccheranno anche Scozia (1^ tappa) e Galles prima del trasferimento in Francia
- Lunghezza: 223 km
- Dislivello: 3000 m
6 luglio, 4^ tappa: da Cherbourg-en-Cotentin a Cherbourg-en-Cotentin
- Lunghezza: 171 km
- Dislivello: 2200 metri
7 luglio, 5^ tappa: da Pontorson a Plumelec
- Lunghezza: 178 km
- Dislivello: 1900 m
8 luglio, 6^ tappa: da Vannes ad Angers
Altra tappa destinata a un arrivo in volata. Il percorso non è completamente piatto, ma l'assenza di GPM fa propendere per un'occasione tra sprinter a caccia di punti utili per la maglia verde, o più semplicemente di vittorie
- Lunghezza: 193 km
- Dislivello: 1500 m
9 luglio, 7^ tappa: da Blois a Chambord (cronometro)
- Lunghezza: 38 km
- Dislivello: 200 m
10 luglio, 8^ tappa: da Bouges a Le Creusot
- Lunghezza: 224 km
- Dislivello: 3100 m
11 luglio, 9^ tappa: da Villars-les-Dombes al Grand Colomber
- Lunghezza: 162 km
- Dislivello: 3750 m
13 luglio, 10^ tappa: da Annecy a Sallanches
- Lunghezza: 171 km
- Dislivello: 3750 m
14 luglio, 11^ tappa: da Cluses a Les Saisies
- Lunghezza: 150 km
- Dislivello: 4750 m
15 luglio, 12^ tappa: da Chambery a Valence
- Lunghezza: 162 km
- Dislivello: 1600 m
16 luglio, 13^ tappa: da Aubenas a Montpellier
- Lunghezza: 164 km
- Dislivello: 1500 m
17 luglio, 14^ tappa: da Montpellier a Mende
- Lunghezza: 199 km
- Dislivello: 4300
18 luglio, 15^ tappa: da Rodez ad Albi
- Lunghezza: 169 km
- Dislivello: 2500 m
20 luglio, 16^ tappa: da Tolosa a Tolosa (cronometro)
- Lunghezza: 33 km
- Dislivello: 200 m
21 luglio, 17^ tappa: da Muret a Pau
- Lunghezza: 186 km
- Dislivello: 2000 m
22 luglio, 18^ tappa: da Pau a Saint-Lary-Soulan-Col du Portet
- Lunghezza: 174 km
- Dislivello: 5400 m
23 luglio, 19^ tappa: da Hasparren a Laruns
- Lunghezza: 160 km
- Dislivello: 4300 m
20^ tappa, da Maubourget a Libourne
- Lunghezza: 198 km
- Dislivello: 1700 m
21^ tappa, da Saint-Quentin-en-Yveloines a Parigi
- Lunghezza: 116 km
- Dislivello: 800 m