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Tour de France 2027, svelato il percorso: Sallanches, Tourmalet e Montmartre

Ciclismo

Introduzione

Al Palais des Congrès di Parigi è stata presentata la 114^edizione del Tour de France. La Grande Boucle scatterà il 2 luglio da Edimburgo, prima volta assoluta in Scozia: le prime tre tappe si svolgeranno in Gran Bretagna attraversando anche Inghilterra e Galles. La corsa si deciderà sui Pirenei: tanta attesa per la 18^ frazione con l'arrivo in salita sul Col du Portet da Saint Lary Soulan, vetta più alta di quest'edizione, arricchita anche dalla presenza del Tourmalet. Meritano una menzione la dura tappa alpina da Annecy a Sallanches, la scalata al Grand Colombier e la presenza di due cronometro per un totale di 71 km, uno dei dati più alti degli ultimi anni. Penultima frazione riservata ai velocisti, mentre nella tappa finale di Parigi è stato confermato lo spettacolare circuito di Montmartre, teatro dei successi di van Aert e van der Poel nelle ultime due edizioni. Di seguito il percorso completo con date, altimetrie, lunghezze e dislivelli di tutte le frazioni

 

ALBO D'ORO

Quello che devi sapere

2 luglio, 1^ tappa: da Edimburgo a Carlisle

Verosimilmente, la prima maglia gialla del prossimo Tour de France sarà un velocista. Il percorso è leggermente movimentato nella prima metà, ma con un solo GPM dopo 64 km di corsa. Ne mancheranno poi altri 120, di cui la maggior parte pianeggianti, in particolar modo nel finale, Prima storica partenza per il Tour dalla Scozia, l'arrivo invece è già in territorio inglese
  • Lunghezza: 184 km
  • Dislivello: 2000 m

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3 luglio, 2^ tappa: da Kesswick a Liverpool

Frazione molto lunga che scatterà dall'incantevole scenario del Lake District National Park per approdare nella città dei Beatles. Tappa molto lunga, adatta ai fuggitivi e agli attaccanti. Cinque GPM lungo il percorso per creare selezione, ma il finale piatto potrebbe permettere ai velocisti più resistenti di giocarsi ancora la vittoria e alla maglia gialla di conservarla ancora per un altro giorno

  • Lunghezza: 223 km 
  • Dislivello: 3000 m

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4 luglio, 3^ tappa: da Welshpool a Cardiff

Un'altra frazione lunga, ma con un coefficiente di difficoltà più alto. 8 GPM, di cui 6 negli ultimi 80 km. Si tratterà di salite brevi, ma aspre. Soprattutto le ultime saranno lunghe tra gli 1 e 2 km, ma presenteranno pendenze che supereranno la doppia cifra fino all'11%. Forse  i favoriti alla vittoria finale saranno già chiamati a mettersi in mostra. Se nel 2007 e nel 2014 la Grande Boucle partì in Gran Bretagna rimanendo solo in Inghilterra, stavolta si toccheranno anche Scozia (1^ tappa) e Galles prima del trasferimento in Francia

  • Lunghezza: 223 km 
  • Dislivello: 3000 m

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6 luglio, 4^ tappa: da Cherbourg-en-Cotentin a Cherbourg-en-Cotentin

Si sbarca in Normandia. La prima tappa in territorio francese sarà per l'esattezza nel dipartimento della Manica, movimentata seppur senza GPM, probabilmente a vantaggio dei velocisti, con partenza e arrivo nello stesso luogo. Seguirà il primo giorno di riposo, utile per lo spostamento dalla Gran Bretagna
  • Lunghezza: 171 km
  • Dislivello: 2200 metri

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7 luglio, 5^ tappa: da Pontorson a Plumelec

Frazione molto simile alla precedente con spostamento dalla Normandia alla Bretagna. Percorso ondulato senza grandi asperità. L'unica fatica arriva proprio sul traguardo. L'arrivo a Plumelec è al culmine di una salita breve e secca, con una pendenza maggiore al 6% e distribuita in appena 1,7 km. Difficile che i velocisti possano reggere lo sforzo, spazio alle sorprese
  • Lunghezza: 178 km
  • Dislivello: 1900 m

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8 luglio, 6^ tappa: da Vannes ad Angers

Altra tappa destinata a un arrivo in volata. Il percorso non è completamente piatto, ma l'assenza di GPM fa propendere per un'occasione tra sprinter a caccia di punti utili per la maglia verde, o più semplicemente di vittorie

  • Lunghezza: 193 km
  • Dislivello: 1500 m

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9 luglio, 7^ tappa: da Blois a Chambord (cronometro)

La prima delle due cronometro pensate dagli organizzatori. Nessuna cronosquadre dalla formula particolare, come accaduto lo scorso anno nella partenza di Barcellona, neanche una cronoscalata. Due normali prove contro il tempo che sorridono agli specialisti, lungo un percorso piatto e una lunghezza che può aiutare a creare distacchi rilevanti in classifica generale
  • Lunghezza: 38 km
  • Dislivello: 200 m

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10 luglio, 8^ tappa: da Bouges a Le Creusot

Si iniziano ad affrontare le prime salite francesi sul massiccio del Morvan. La corsa inizierà a infiammarsi dal km 130 in poi: il Cote de la Croix de la Liberation e il Signal d'Uchon non saranno forse dei test probanti per gli uomini di classifica. Potrebbero essere un terreno ideale per aspiranti fuggitivi e finisseur. Si tratta della tappa più lunga di quest'edizione, 224 km
  • Lunghezza: 224 km
  • Dislivello: 3100 m

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11 luglio, 9^ tappa: da Villars-les-Dombes al Grand Colomber

  • Lunghezza: 162 km
  • Dislivello: 3750 m

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13 luglio, 10^ tappa: da Annecy a Sallanches

  • Lunghezza: 171 km
  • Dislivello: 3750 m

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14 luglio, 11^ tappa: da Cluses a Les Saisies

  • Lunghezza: 150 km
  • Dislivello: 4750 m

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15 luglio, 12^ tappa: da Chambery a Valence

  • Lunghezza: 162 km
  • Dislivello: 1600 m

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16 luglio, 13^ tappa: da Aubenas a Montpellier

  • Lunghezza: 164 km
  • Dislivello: 1500 m

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17 luglio, 14^ tappa: da Montpellier a Mende

  • Lunghezza: 199 km
  • Dislivello: 4300

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18 luglio, 15^ tappa: da Rodez ad Albi

  • Lunghezza: 169 km
  • Dislivello: 2500 m

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20 luglio, 16^ tappa: da Tolosa a Tolosa (cronometro)

  • Lunghezza: 33 km
  • Dislivello: 200 m

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21 luglio, 17^ tappa: da Muret a Pau

  • Lunghezza: 186 km
  • Dislivello: 2000 m

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22 luglio, 18^ tappa: da Pau a Saint-Lary-Soulan-Col du Portet

  • Lunghezza: 174 km
  • Dislivello: 5400 m

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23 luglio, 19^ tappa: da Hasparren a Laruns

  • Lunghezza: 160 km
  • Dislivello: 4300 m

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20^ tappa, da Maubourget a Libourne

  • Lunghezza: 198 km
  • Dislivello: 1700 m

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21^ tappa, da Saint-Quentin-en-Yveloines a Parigi

  • Lunghezza: 116 km
  • Dislivello: 800 m

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