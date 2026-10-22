Introduzione

Al Palais des Congrès di Parigi è stata presentata la 114^edizione del Tour de France. La Grande Boucle scatterà il 2 luglio da Edimburgo, prima volta assoluta in Scozia: le prime tre tappe si svolgeranno in Gran Bretagna attraversando anche Inghilterra e Galles. La corsa si deciderà sui Pirenei: tanta attesa per la 18^ frazione con l'arrivo in salita sul Col du Portet da Saint Lary Soulan, vetta più alta di quest'edizione, arricchita anche dalla presenza del Tourmalet. Meritano una menzione la dura tappa alpina da Annecy a Sallanches, la scalata al Grand Colombier e la presenza di due cronometro per un totale di 71 km, uno dei dati più alti degli ultimi anni. Penultima frazione riservata ai velocisti, mentre nella tappa finale di Parigi è stato confermato lo spettacolare circuito di Montmartre, teatro dei successi di van Aert e van der Poel nelle ultime due edizioni. Di seguito il percorso completo con date, altimetrie, lunghezze e dislivelli di tutte le frazioni

ALBO D'ORO