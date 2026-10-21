Il 2026 di Paul Seixas è stato semplicemente da incorniciare: la sua prima Monumento (il trionfo al Lombardia) ha chiuso una stagione che lo ha visto vincere, tra le altre corse, la Freccia-Vallone, il Giro dei Paesi Baschi, e arrivare quarto alla sua prima partecipazione al Tour de France (oltre al bronzo mondiale a cronometro). Ma già si pensa al 2027, con l'asticella delle aspettativa che si alza inevitabilmente, vista anche la "Seixas mania" ormai conclamata dei tifosi francesi. Sul giovane "Polo" gli appassionati d'Oltralpe hanno puntato tutte le speranze, con l'intervento persino del presidente della Repubblica Macron per assicurare la permanenza del giovane fenomeno nella sua francesissima squadra, la Decathlon CMA CGM Team. E proprio il suo team ha piazzato tre colpi di "ciclomercato" che hanno tutta l'aria di essere un rafforzamento della squadra intorno al giovanissimo capitano, soprattutto per i grandi giri e in particolare il Tour de France. Dalla UAE arriva Pavel Sivakov, suo compagno di nazionale e solido, oltre che esperto, gregario negli anni passati di sua maestà Tadej Pogačar (tre partecipazioni al Tour all'attivo: 2020, 2024 e 2025). Dalla Ineos invece ecco Laurens De Plus, un altro corridore con caratteristiche da passista-scalatore. Infine la Decathlon ha ingaggiato anche Ben O'Connor, australiano la scorsa stagione al Team Jayco-Alula. Tutti e tre corridori esperti e con caratteristiche molto precise. La stagione 2027 sta già prendendo forma, anche se il grande tema del prossimo anno sarà proprio legato al futuro di Paul Seixas: la Decathlon avrà la forza di trattenerlo o le "sirene" di altri team convinceranno il giovane "Polo" a cambiare casacca? Se ne parlerà molto. Ma prima ci saranno le corse e un Mondiale in casa a Sallanches...